ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিশেষ দায়িত্ব ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এছ সোমনাথক

ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিশেষ দায়িত্ব ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এছ সোমনাথক
এছ সোমনাথক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডৰ অংশকালীন সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি । আনন্দ মহিন্দ্ৰাকো পুনৰ নিযুক্তি ।
Published : August 21, 2026 at 7:12 PM IST
মুম্বাই : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ (ইছৰো) প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এছ সোমনাথক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি তেওঁক ব'ৰ্ডত অংশকালীন, বেচৰকাৰী সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এই নিযুক্তি ২০ আগষ্ট ২০২৬ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল অহা ৪ বছৰলৈ থাকিব ।
এছ সোমনাথে ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছে । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইছৰোৰ অধ্যক্ষ হিচাপে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত বৰ্তমান তেওঁ বেংগালুৰুৰ সমীপৰ চাণক্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । এতিয়া দেশৰ শীৰ্ষ বেংকিং নীতি নিৰ্ধাৰণৰ কাঠামোৰ ভিতৰত তেওঁৰ দক্ষ প্ৰশাসনিক, কাৰিকৰী আৰু কৌশলগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতি প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভৱান হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰবাৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি আৰু মহিন্দ্ৰা গোটৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰাৰ ওপৰতো যথেষ্ট আস্থা ৰাখিছে । আগন্তুক ৪ বছৰৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডত অংশকালীন, বেচৰকাৰী সঞ্চালক হিচাপে তেওঁক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ভাৰতীয় কৰ্প'ৰেট খণ্ডত তেওঁৰ বিস্তৃত আৰু বিশাল অভিজ্ঞতাই দেশৰ ঔদ্যোগিক বৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক নীতিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অমূল্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ।
দেশৰ আন কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিও আৰ বি আইৰ এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডৰ অংশ । এই সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় অডিট এণ্ড একাউণ্টছ চাৰ্ভিচৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰেৱতী আয়াৰ । তেওঁ পূৰ্বে ভাৰতৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰ'লাৰ আৰু অডিটৰ জেনেৰেল (ডিপুটি কেগ)ৰ দৰে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও বিখ্যাত অৰ্থনৈতিক নীতি বিশেষজ্ঞ আৰু আগশাৰীৰ সংস্থা 'উন্নয়নশীল দেশৰ বাবে গৱেষণা আৰু তথ্য ব্যৱস্থা' (আৰ আই এছ)ৰ সঞ্চালক প্ৰধান শচীন চতুৰ্বেদীও এই ব'ৰ্ডৰ সদস্য ।
এই কেন্দ্ৰীয় ব'ৰ্ডৰ নেতৃত্বত আছে আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰা । তেওঁৰ সৈতে ডেপুটী গৱৰ্ণৰ স্বামীনাথন জে, পুনম গুপ্তা, এছ চি মুৰ্মু আৰু ৰোহিত জৈনে বেংকিং কাৰ্যকলাপ চোৱাচিতা কৰি আছে । চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ মাজত উন্নত নীতিগত সমন্বয় নিশ্চিত কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা সচিব অনুৰাধা ঠাকুৰ আৰু বিত্তীয় সেৱা সচিব সঞ্জয় লোহিয়াকো ব'ৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বিজ্ঞান, প্ৰশাসন, উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণে আৰ বি আইৰ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহত অধিক স্বচ্ছতা, দূৰদৰ্শিতা আৰু বৈচিত্ৰ্যতা আনিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক : সলনি হোৱাৰ দিশত জিএছটি পঞ্জীয়নৰ নিয়ম? কেন্দ্র আৰু ৰাজ্যসমূহে মিলাইছে হাত