দেশত বৃদ্ধি পাইছে ইভি বাহনৰ বিক্ৰী, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত দুচকীয়া বাহন ১৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি
ই-২০ ইন্ধনক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে দেশত বৃদ্ধি পাইছে ইভি, হাইব্ৰীড আৰু চিএনজিচালিত বাহন ৷
Published : September 7, 2026 at 5:22 PM IST
নতুন দিল্লী : ই-২০ ইন্ধনে বাহনৰ ইঞ্জিন ক্ষতি নকৰে বুলি চৰকাৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ মাজতো বাহন ক্ৰেতাসকল আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই ৷ তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে বজাৰত ৷ ফেডাৰেশ্ব'ন অব অট'মোবাইল ডিলাৰ এছচিয়েশ্ব'ন চমুকৈ এফএডিএৰ শেহতীয়া তথ্য মতে, আগষ্ট মাহত বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে ৷ তথ্য অনুসৰি, বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী ১৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷
সমান্তৰালকৈ পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনতা চাৰিচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী ১৬.১৪ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এফএডিএৰ তথ্য অনুসৰি, বিক্ৰী হোৱা বাহনৰ মুঠ ৪১.৯৫ শতাংশ ইভি, হাইব্ৰীড আৰু চিএনজি চালিত বাহন ৷ চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাত পেট্ৰ’লচালিত বাহনৰ বিক্ৰী হৈছে মাত্ৰ ৪০.৮৫ শতাংশ ৷
এফএডিএৰ সভাপতি ছাই গিৰিধৰে কয় যে,"এবছৰৰ পূৰ্বে পেট্ৰ'লচালিত বাহনৰ বিক্ৰীৰ শতাংশ বেছি আছিল ৷ কিন্তু চলিত বৰ্ষত পূৰ্বৰ পেট্ৰ'লচালিত বাহনৰ বিক্ৰীৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ১১ শতাংশৰো অধিক ইভি, হাইব্ৰীড আৰু চিএনজিৰ বাহনৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালে ৷"
আনহাতে ইটিভি ভাৰতৰ পূৰ্ব প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে, ঝাৰখণ্ডত গাড়ীৰ বিক্ৰী ৫০ শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছে ৷ কাৰণ পুৰণি বাহনৰ বাবে যে ই-২০ ইন্ধন উপযুক্ত সেই কথা নিশ্চিত নাছিল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৷
তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ইভিৰ মুঠ খুচুৰা বিক্ৰী ২,৯৮,৪৪৮ টা ৷ কিন্তু ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহৰ তুলনাত প্ৰায় ৫৩ শতাংশ এই বৰ্ষত বৃদ্ধি পাইছে ৷ উৎসৱ নথকা মাহতো ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১০ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিলে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ ৭.৮% বৃদ্ধি বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজত উল্লেখযোগ্য: আমেৰিকাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ