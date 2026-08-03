৫ আগষ্টত পেঞ্চনাৰসকলৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ
যদি এইবাৰো চৰকাৰে পেঞ্চনাৰসকলৰ বৈধ দাবীক আওকাণ কৰে, তেন্তে হতাশাত ভোগা পেঞ্চনাৰসকলে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ তিলমানো সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ’ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান ৷
Published : August 3, 2026 at 9:28 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ প্ৰায় ৮১ লাখ বয়সীয়াল পেঞ্চনাৰসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ইপিএছ-৯৫ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন সমিতিয়ে সোমবাৰে দেশজোৰা আন্দোলন আৰম্ভ কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ৫ আগষ্টত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছে সমিতিখনে ।
পেঞ্চনাৰসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্মচাৰী পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী নূন্যতম পেঞ্চন ৭,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনাই আহিছিল । সমিতিখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কমাণ্ডাৰ অশোক ৰাৱটে কয় যে দেশৰ ঔদ্যোগিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত দশক দশক ধৰি অৰিহণা যোগোৱা কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে । বৰ্তমান এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন(EPFO)ৰ পৰা গড় হিচাপত মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰে মাত্ৰ ১,১৭১ টকা ।
২০১৪ চনৰ ১ ছেপ্টেম্বৰত নূন্যতম পেঞ্চনৰ সীমা ১,০০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৷ বিগত ১২ বছৰ ধৰি এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ কেতিয়াও বৃদ্ধি হোৱা নাই ৷ মূল্যবৃদ্ধিৰ এই যুগত বয়সীয়াল পেঞ্চনাৰসকলে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও এক সুস্থিৰ জীৱন কটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধনৰাশি যথেষ্ট নহয় ৷
পেঞ্চনাৰসকলৰ মূল দাবীসমূহ
প্ৰতিবাদকাৰী পেঞ্চনাৰসকলে চৰকাৰৰ সন্মুখত এই মূল দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে :
- নূন্যতম পৰিমাণৰ পেঞ্চনৰ বৃদ্ধি : তাৎক্ষণিকভাৱে মাহিলী পেঞ্চন ১০০০ টকাৰ পৰা ৭,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে ।
- ডিয়াৰনেছ এলাৱেন্স(DA): মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা পেঞ্চনাৰসকলক সকাহ দিবলৈ পেঞ্চনৰ সৈতে নিয়মীয়া ডিয়াৰনেছ ভাট্টা যোগ কৰিব লাগে ।
- বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা: প্ৰতিগৰাকী পেঞ্চনাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পত্নীয়ে বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য সুবিধা লাভ কৰিব লাগে ।
- উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মানি চলা: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি যোগ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিক অধিক পেঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে ।
কমাণ্ডাৰ ৰাৱটে চৰকাৰক সকীয়নি দি কয় যে বিগত দশকটোত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ, স্মাৰকপত্ৰ, চৰকাৰী আশ্বাসৰ পিছতো বিষয়টোত কোনো নিৰ্দিষ্ট নীতিগত সিদ্ধান্ত লোৱা নহ’ল । বয়োজ্যেষ্ঠ পেঞ্চনাৰসকলে প্ৰাপ্যৰ দাবীত বাটকুৰি বাই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে ।
এই দাবী কোনো বিশেষ সুবিধাৰ বাবে নহয়, বৰং মৌলিক সামাজিক সুৰক্ষাৰ বাবেহে বুলি সমিতিখনে চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷ ৰাৱটে আবেগিকভাৱে কয় যে যদি এইবাৰো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বৈধ দাবীক আওকাণ কৰে, তেন্তে হতাশাত ভোগা পেঞ্চনাৰসকলে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ তিলমানো সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ৷ এনেধৰণৰ কোনো অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ’লে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: বেংকৰ প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ সোনকালে কৰক, আগষ্ট মাহত ১৪দিনেই বন্ধ থাকিব বেংক