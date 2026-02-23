১০০০ টকাতকৈ কম বেলেঞ্চ থকা ৬ লাখ পি এফ একাউণ্টৰ ধন পোনপটীয়াকৈ বেংকলৈ স্থানান্তৰৰ প্ৰস্তুতি
৬ লাখ নিষ্ক্ৰিয় ই পি এফ অ’ একাউণ্টত আবদ্ধ হৈ থকা সামান্য পৰিমাণৰ ধন পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ ঘূৰাই দিবলৈ সাজু হৈছে শ্ৰম মন্ত্ৰালয় ।
Published : February 23, 2026 at 11:06 PM IST
অনামিকা ৰত্না
নতুন দিল্লী : শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ এক উল্লেখযোগ্য আৰু সকাহদায়ক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিয়ে লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে । এই সিদ্ধান্ত কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেচন (ই পি এফ অ’)ৰ সৈতে জড়িত, য’ত বছৰ বছৰ ধৰি অকাৰ্যকৰী একাউণ্টত সামান্য পৰিমাণৰ ধন আবদ্ধ হৈ আছে । এতিয়া চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে, শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ১,০০০ টকা বা তাতকৈ কম বেলেঞ্চ থকা নিষ্ক্ৰিয় একাউণ্টৰ পৰা ধন কোনো আবেদন বা কাগজ-পত্ৰ অবিহনে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সদস্যৰ বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব । অৰ্থাৎ সদস্যসকলে একো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই – ই পি এফ অ’ই এই কাম নিজাববীয়াকৈ কৰিব ।
সূত্ৰ অনুসৰি, মুঠ ৩১ লাখ নিষ্ক্ৰিয় একাউণ্টৰ ভিতৰত প্ৰায় ৬ লাখ একাউণ্টৰ বেলেঞ্চ ১,০০০ টকাতকৈ কম । ইয়াৰে আধাৰৰ সৈতে জড়িতসকলে তৎক্ষণাত এই ধন লাভ কৰিব । বাকী থকা একাউণ্টসমূহ ক্ৰমান্বয়ে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব । বৰ্তমান এইটো এটা পাইলট প্ৰজেক্ট । যদি ই সফল বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে বাকী ২৫ লাখ নিষ্ক্ৰিয় একাউণ্টৰ বাবেও একেধৰণৰ সৰলীকৃত ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰিব পৰা যাব (য’ত বৃহৎ বেলেঞ্চ থাকিব পাৰে) ।
মনত ৰাখিব, যদি তিনি বছৰ ধৰি ই পি এফ অ’ত কোনো অৱদান বা কাৰ্যকলাপ নাথাকে, তেন্তে এটা একাউণ্ট নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে । অৱশ্যে সৰু বেলেন্স থকা সদস্যসকলৰ উদ্বেগক স্বীকাৰ কৰি চৰকাৰে এতিয়া এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আশা কৰা হৈছে যে প্ৰতিজন সদস্যৰ ধন যাতে সুৰক্ষিত আৰু সহজে উপলব্ধ হৈ থাকে তাৰ বাবে অধিক উন্নতি কৰা হ’ব ।