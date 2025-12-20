ETV Bharat / business

EPFO ৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত : এতিয়াৰে পৰা দুটা চাকৰিৰ মাজৰ ব্যৱধান ৬০ দিন পৰ্যন্ত ধৰা নহ'ব সেৱা বিৰতি হিচাপে

EPFO ৰ সংশোধিত নিয়ম অনুসৰি কৰ্মচাৰীৰ বীমা কৰা ন্যূনতম ধনৰাশি ৫০,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।

EPFO EASES EDLI RULES
প্ৰতিকী ফটো (Getty image)
নতুন দিল্লী : কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে (EPFO) ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এক উল্লেখযোগ্য আৰু লাভজনক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থৰ যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিছে । এই সিদ্ধান্তই বিশেষভাৱে সেই পৰিয়ালসমূহক উপকৃত কৰিব, যিসমূহ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য মৃত্যুৰ পিছতে EPFOৰ পৰা ধন উলিয়াওতে সৰু সৰু কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে বা চাকৰি সলনিৰ মাজৰ কম সময়ৰ বাবে পলম হৈছিল বা ধন উলিওৱাৰ আৱেদন নাকচ কৰা হৈছিল ।

EPFO-ই কৰ্মচাৰী জমা সংযুক্ত বীমা (EDLI) আঁচনিৰ নিয়মসমূহ অধিক ব্যৱহাৰিক আৰু কৰ্মচাৰীৰ অনুকূল কৰি তুলিছে । নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, দুটা চাকৰিৰ মাজত শনিবাৰ, দেওবাৰ বা ঘোষিত চৰকাৰী বন্ধক সেৱা বিৰতি বুলি গণ্য কৰা নহ’ব ।

পূৰ্বে বহুক্ষেত্ৰত যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে শুকুৰবাৰে চাকৰি এৰি সোমবাৰে নতুন চাকৰিত যোগদান কৰে, তেন্তে ইয়াৰ মাজৰ ছুটীৰ দিনটোক বিৰতি বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত কৰ্মচাৰীজনৰ বাবে অবিৰত সেৱা বিৰতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল EDLI বীমাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় ।

EPFO-ই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ, গেজেটেড বন্ধ, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বন্ধ আৰু সীমিত বন্ধৰ দিনো সেৱা বিৰতিৰ পৰিসৰৰ অধীনলৈ নাহে, যদিহে কৰ্মচাৰীজনে পুৰণি কোম্পানী এৰি এই বন্ধৰ পিছত নতুন কোম্পানীত যোগদান কৰে ।

আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনটো হ’ল যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে EPF সামৰি লোৱা চাকৰিৰ মাজত সৰ্বোচ্চ ৬০ দিনৰ ব্যৱধান থকা চাকৰি সলনি কৰে, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ সেৱা অবিৰত বুলি গণ্য কৰা হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা চাকৰি সলনিৰ সময়ত অলপ বিৰতি ল’বলৈ বাধ্য হোৱা কৰ্মচাৰীসকলে সকাহ পাব ।

ইয়াৰ উপৰিও EPFO-ই EDLI আঁচনিৰ অধীনত নূন্যতম বীমা পেআউটৰ পৰিমাণ ৫০,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । এই ধনৰাশি মনোনীত ব্যক্তিজনৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব যদি কৰ্মচাৰীজনে ১২ মাহৰ অবিৰত সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰা নাই বা গড় PF বেলেঞ্চ ৫০,০০০ টকাতকৈ কম হয় । কম মজুৰি পোৱা আৰু নতুন কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত উপকাৰী ।

ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনো কৰ্মচাৰীৰ শেষৰ PF বৰঙণিৰ তাৰিখৰ পৰা ছমাহৰ ভিতৰত মৃত্যু হয় আৰু এতিয়াও নিয়োগকৰ্তাৰ তালিকাত থাকে, তেতিয়াও ন্যূনতম EDLI সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব । পূৰ্বে এনে গোচৰত দাবী প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু পলম হৈছিল ।

