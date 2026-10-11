ইপিএফৰ নতুন নিয়ম : টিডিএছ ৰেহাইৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা পূৰাব লাগিব ফৰ্ম নং ১২১

ইপিএফৰ নতুন নিয়ম : টিডিএছ ৰেহাইৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা পূৰাব লাগিব ফৰ্ম নং ১২১
এতিয়াৰে পৰা ফৰ্ম ১৫জি আৰু ফৰ্ম ১৫এইচ পিএফ অথবা টিডিএছ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব ৷
Published : October 11, 2026 at 4:58 PM IST
নতুন দিল্লী: পিএফ একাউণ্টধাৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৷ যদিহে ধাৰাবাহিকভাৱে পাঁচ বছৰীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পূৰ্বে কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড(পিএফ)ৰ জমা ধনৰাশি উলিওৱাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এই খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্বনৰ মতে, এতিয়াৰে পৰা আপুনি ধনৰ উৎসত কৰ্তন কৰা কৰ(টিডিএছ)ৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰক্ৰিয়া মানি চলিব লাগিব ৷
ইপিএফঅ’ই এই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ২০২৬-২৭ চনৰ কৰ বৰ্ষৰ পৰা পুৰণি ফৰ্ম নং ১৫জি আৰু ১৫এইচ পিএফ আৰু টিডিএছ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব ৷ ইয়াৰ সলনি আয়কৰ আইন, ২০২৫ৰ অধীনত আবেদনকাৰীসকলে ১২১ নং ফৰ্মহে পূৰ কৰিব লাগিব ।
৫ বছৰতকৈ কম সময়ৰ সেৱাৰ বাবে টিডিএছ কিয় কৰ্তন কৰা হয় ?
আয়কৰ আইন, ২০২৫ৰ ধাৰা ১৯২এৰ অধীনত যদি কোনো ইপিএফঅ’ৰ সদস্যই ৫ বছৰৰ ধাৰাবাহিক সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হোৱা পিএফৰ ধন উলিয়ায়, তেন্তে সেইক্ষেত্ৰত টিডিএছ কৰ্তন কৰিব পাৰি । এই টিডিএছ কৰ্তন কেৱল ৫ বছৰৰ সেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় ।
আয়কৰ আইন, ২০২৫ অনুসৰি যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে ৫ বছৰ অবিৰত সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেন্তে ১৯২এ নং ধাৰাত ইপিএফ উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসতে টিডিএছ কৰ্তন কৰা হয় ৷
ফৰ্ম নং ১২১ কি ?
ফৰ্ম নং ১২১ হৈছে আয়কৰ নিয়ম, ২০২৬ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত বিধিগত ঘোষণা । এয়া এজন কৰদাতাই দাখিল কৰে ৷ সংশ্লিষ্ট কৰ বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকৰ আনুমানিক মুঠ আয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কৰ দায়বদ্ধতা শূন্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হয় । এই ঘোষণাৰ ভিত্তিত পেয়ৰ অৰ্থাৎ কৰ্তনকাৰীক কিছুমান পেমেণ্টৰ ওপৰত উৎসৰ পৰা কৰ ৰেহাই দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হয় ৷
আবেদনকাৰীয়ে এই প্ৰ-পত্ৰ সময়মতে কৰ্তনকাৰীৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব যাতে প্ৰাৰম্ভিক কৰ কৰ্তনৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । এইটোৱেই জমা দিয়াৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সময় ।
সময়মতে জমা দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন
আবেদনকাৰীয়ে এই প্ৰ-পত্ৰ সময়মতে কৰ্তনকাৰীৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব, যাতে উৎসত কৰ কৰ্তন নহয় । ধন একাউণ্টত জমা হোৱাৰ ঠিক আগতে বা ধন পৰিশোধ কৰাৰ আগতে ইয়াক জমা দিয়াৰ সঠিক সময় ৷ কোনো এটা কৰ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে জমা দিয়াটোৱেই উত্তম ।
ফৰ্ম নং ১২১ কেনেকৈ দাখিল কৰিব লাগে শিকিবলৈ প্ৰথমে আয়কৰ ই-ফাইলিং প’ৰ্টেললৈ যাওক । আপোনাৰ ব্যৱহাৰকাৰী আইডি (TAN) আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ই-ফাইলিং প’ৰ্টেলত লগ ইন কৰক । ইয়াৰ পিছত, ‘ই-ফাইল’ > ‘আয়কৰ প্ৰ-পত্ৰ’ > ‘আয়কৰ প্ৰ-পত্ৰ ফাইল কৰক’ লৈ যাওক । তাত ‘Forms as Per Income Tax Act 2025’ শিতানৰ অন্তৰ্গত ‘Deduction and Collection at Source (Form 121)’ নিৰ্বাচন কৰি ‘File Now’ ত ক্লিক কৰক ।
ফৰ্মখনত প্ৰযোজ্য ফাইলিং ধৰণ, কৰ বছৰ আৰু ত্ৰিমাসিক নিৰ্বাচন কৰক । তাৰ পিছত, ‘Continue’ ত ক্লিক কৰক । এতিয়া, ‘Let’s get Started’ ত ক্লিক কৰক ।
মন কৰিব যে, ১২১ নং ফৰ্ম তিনিটা মূল খণ্ডৰে গঠিত :
- আয়ৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ ব্যক্তিজনৰ সবিশেষ
- ঘোষণাকাৰীৰ সবিশেষ আৰু লাভ কৰা ঘোষণাপত্ৰ
- ঘোষণা
ফৰ্মখন পূৰণ কৰিবলৈ আপুনি ইয়াৰ প্ৰতিটো অংশ নিশ্চিত কৰিব লাগিব । প্ৰথমে ‘আয় পৰিশোধৰ বাবে দায়বদ্ধ ব্যক্তিজনৰ বিৱৰণ’ত ক্লিক কৰক । আদায়কাৰীৰ মূল বিৱৰণসমূহ, যেনে - নাম, ঠিকনা, ইমেইল আইডি আদি প্ৰফাইল অংশৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ কৰা হ’ব ।
যদি কোনো পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে আপুনি ‘মোৰ প্ৰফাইল’ অংশত থকা তথ্যসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আপোনাৰ PAN নম্বৰ দিয়ক আৰু ‘Save’ ক্লিক কৰক ।
প্ৰথমখণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ‘Details of declarant and declaration received’ শিতানত ক্লিক কৰক । এই অংশত আপুনি ঘোষণাকাৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আৰু লাভ কৰা ঘোষণা সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক: কাৰ্বি আংলঙৰ আদা পাব ইউৰোপৰ বজাৰত; শ্লোভেনিয়াই মুকলি কৰিব সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ