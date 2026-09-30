পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ নতুন নিয়ম...

পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ নতুন নিয়ম...
এতিয়াৰে পৰা আৰু সৰল হ'ব পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ নিয়ম । ৭৫-১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত পুঁজি উলিয়াব পাৰিব । জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : September 30, 2026 at 8:38 PM IST
নতুন দিল্লী : সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি বেতনভোগী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ । কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থাই (EPFO) পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম অধিক সৰল আৰু সুশৃংখলিত কৰিছে । নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা কৰ্মচাৰীয়ে এলিজিবল ফাণ্ড (eligible funds) ১০০ শতাংশ বা মুঠ পিএফ বেলেঞ্চৰ ৭৫ শতাংশ পৰ্যন্ত ধন উলিয়াব পাৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে কৰ্মচাৰীয়ে নূন্যতম বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ পিছত বাকী থকা ধনৰ ৭৫ শতাংশ এলিজিবল ফাণ্ড বুলি গণ্য কৰা হয় । কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থাই পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত মূলত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে - অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰয়োজন, গৃহ নিৰ্মাণ বা ক্ৰয় আৰু বিশেষ পৰিস্থিতি ।
শিক্ষা আৰু বিবাহৰ বাবে পিএফৰ ধন কিমান ?
কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থাই পিএফৰ সদস্যসকলক বিবাহৰ বাবে আগধন (advance) হিচাপে পিএফৰ বেলেঞ্চৰ ৭৫ শতাংশ পৰ্যন্ত ধন উলিয়াব পাৰিব । এজন যোগ্য ব্যক্তিয়ে ইপিএফঅ'ত যোগদান কৰাৰ এবছৰ (১২ মাহ)ৰ পিছত বিবাহৰ বাবে পিএফৰ আগধন উলিয়াব পাৰিব । সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবেও পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ সুবিধা আছে । সদস্যপদৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত শিক্ষাৰ বাবে সৰ্বাধিক ১০ বাৰলৈ পিএফৰ আগধন (advance) উলিয়াব পাৰিব ।
ইফালে চিকিৎসাৰ বাবে ইপিএফৰ সদস্যপদৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ অংশ বা ৬ মাহৰ দৰমহাৰ সমতুল্য ধন উলিয়াব পাৰিব । অৱসৰৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰীসকলে ৫৪ বছৰ বয়স হোৱাৰ পিছত বা অৱসৰৰ এবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মুঠ পিএফ বেলেঞ্চৰ ৯০ শতাংশ পৰ্যন্ত ধন উলিয়াব পাৰিব ।
ঘৰ নিৰ্মাণ, মেৰামতি বা ক্ৰয়ৰ বাবে কৰ্মচাৰীয়ে পিএফ সদস্যপদ এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । যোগ্য সদস্যই কোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ পিএফ বেলেঞ্চৰ ৯০ শতাংশ পৰ্যন্ত উলিয়াব পাৰিব । নতুন নিয়ম অনুসৰি এজন কৰ্মচাৰীয়ে এবছৰৰ সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মাহিলী দৰমহাৰ ১২ গুণ পৰ্যন্ত অগ্ৰিম ধন দাবী কৰিব বা উলিয়াব পাৰে ।
যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি হেৰুৱাই তেতিয়া কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধিয়ে তাত বিশেষ পৰিস্থিতি বুলি গণ্য কৰে । সেই পৰিস্থিতিত কৰ্মচাৰীজনে পিএফ পুঁজিৰ ৭৫ শতাংশ ধন তাৎক্ষণিকভাৱে উলিয়াব পাৰিব । কোনো সদস্যই একেৰাহে দুমাহলৈ চাকৰি বিচাৰি নাপালে তেতিয়া বাকী ২৫ শতাংশ ধনো তেওঁ উলিয়াব পাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও সময়ৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিৰ (premature final settlement) ক্ষেত্ৰতো নিয়ম শিথিল কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত ধন উলিওৱাৰ বাবে অপেক্ষাৰ সময়সীমা ২ মাহৰ পৰা ১২ মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । একেদৰে পেঞ্চনৰ পুঁজিৰ পৰা চূড়ান্ত ধন উলিওৱাৰ সময়সীমাও ২ মাহৰ ৩৬ মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থাৰ মতে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ সঠিকভাৱে দাখিল কৰিলে পিএফৰ সদস্যই পঞ্জীয়নভুক্ত বেংক একাউণ্টত ৭ৰ পৰা ১৫ কৰ্মদিনৰ ভিতৰত পিএফৰ ধন লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
EPF Scheme 2026: PF ৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নিয়মৰ সাল-সলনি; একাউণ্টত বেলেঞ্চ কিমান থাকিব লাগে জানেনে ?