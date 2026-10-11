'প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী' - ইলন মাস্কে কিয় আৰু কাক এনেদৰে ক'লে ?

'প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী' - ইলন মাস্কে কিয় আৰু কাক এনেদৰে ক'লে ?
ভাৰতত ষ্টাৰলিংক আৰম্ভ কৰা সন্দৰ্ভত নতুন বিতৰ্ক । ইলন মাস্কে এইবাৰ মুকলিকৈ ভাৰতৰ উদ্যোগপতিক লক্ষ্য কৰি ল'লে ।
Published : October 11, 2026 at 5:16 PM IST
নতুন দিল্লী : স্পেচএক্সৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ষ্টাৰলিংক ইণ্টাৰনেট সেৱা ভাৰতত আৰম্ভ কৰা সম্পৰ্কত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । স্পেচএক্সৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কে শেহতীয়াকৈ ভাৰতত এই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ লোকে বাধা দিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছিল । এইবাৰ সেই অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ ওপৰত আৰোপ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মাস্কে এক্সৰ জৰিয়তে তীব্ৰ আৰু কটু বাৰ্তা পোষ্ট কৰিছে । পোষ্টটোত তেওঁ মুকেশ আম্বানীক 'প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী' আৰু 'ভাৰতৰ প্ৰকৃত বছ' বুলি সম্বোধন কৰিছে । মাস্কে ভাৰতৰ টেলিকম বজাৰত আম্বানীয়ে একচেটিয়া অধিকাৰ বজাই ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
মাস্কে এক্সৰ পোষ্টত কি লিখিছে ?
ইলন মাস্কে এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, "প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আম্বানী, অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰিব কাৰণ আপুনি যে ভাৰতৰ প্ৰকৃত বছ সেই কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিলোঁ ।"
একচেটিয়া অধিকাৰৰ বিষয়টো পোনপটীয়াকৈ উত্থাপন কৰি মাস্কে লিখিছে, "স্পষ্টভাৱে আপুনি ভাৰতৰ মহান জনসাধাৰণৰ ওপৰত একচেটিয়াভাৱে শোষণ অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিব, তথাপিও আপুনি ষ্টাৰলিংকক দেশত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰিবনে ?"
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ভাৰতৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ উদ্ধৃতি দি মাস্কে উল্লেখ কৰে যে দেশত এতিয়াও বহু অঞ্চল আছে য'ত ইণ্টাৰনেট সেৱা নাই । ফলস্বৰূপে এই অঞ্চলসমূহৰ শিশুসকলে শিক্ষাৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে বিশ্বৰ বজাৰত নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সুযোগ হেৰুৱাইছে । মাস্কৰ দাবী যে ষ্টাৰলিংকে ভাৰতৰ এই লোকসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰে । তেওঁ লগতে লিখিছে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত যেতিয়া আন সকলো যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিফল হয় তেতিয়া ষ্টাৰলিংকে বিশ্বজুৰি জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।
বিতৰ্কৰ মূল বিষয় আৰু চৰকাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ
এই বিতৰ্কটো আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া ইলন মাস্কে স্পষ্টভাৱে কাৰো নাম নোলোৱাকৈয়ে ভাৰতীয় কিছুমান শক্তিশালী 'অলিগাৰ্কে' (প্ৰভাৱশালী উদ্যোগপতি) ষ্টাৰলিংকক ভাৰতত প্ৰৱেশত বাধা দি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । মাস্কে কৈছিল যে ষ্টাৰলিংকে বিগত ৫ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় সকলো নিয়ম আৰু আইন মানি চলি আহিছে, তথাপিও বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিবলৈ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ কৰিব পৰা নাই ।
এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ লগতে মাস্কৰ দাবীক সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন আৰু মিছা বুলি খাৰিজ কৰিছে । চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশৰ যিকোনো ছেটেলাইট সেৱাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰীয়ে সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক ।
ষ্টাৰলিংকে ভাৰতত কাম কৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিছে যদিও বাণিজ্যিকভাৱে মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তাৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন এতিয়াও লাভ কৰা নাই । এই চৰকাৰী প্ৰত্যুত্তৰৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে মাস্কে আম্বানীক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে ।
Also, Starlink has proven to be essential for saving lives during natural disasters throughout the world, when all other communications systems have failed, so you would also be helping save men, women and children throughout India. 🇮🇳— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
মাস্কক চীনৰ তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ
ভাৰতত ষ্টাৰলিংক বিতৰ্কক লৈ এতিয়া চীনেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । মাস্কে মুকেশ আম্বানীক 'ভাৰতৰ প্ৰকৃত বছ' বুলি উল্লেখ কৰাৰ পিছতে চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যম গ্ল'বেল টাইমছে মাস্কৰ শৈলীতে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । গ্ল'বেল টাইমছে প্ৰশ্ন কৰিছে, "ইলন মাস্ক আমেৰিকাৰ প্ৰকৃত বছ নেকি ?" গ্ল'বেল টাইমছে আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক নীতি আৰু চীনৰ বিখ্যাত ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী বিৱাইডিৰ উদাহৰণ দিয়ে ।
বিৱাইডিৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা
চীনে যুক্তি দিছে যে চীনৰ বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী বিৱাইডি বিশ্বৰ ১২১ খনতকৈও অধিক দেশত আছে । কিন্তু যেতিয়া আমেৰিকাত ব্যৱসায় কৰাৰ কথা আহিল তেতিয়া আমেৰিকা প্ৰশাসনে নিজৰ ঘৰুৱা উদ্যোগ (মাস্কৰ টেছলাকে ধৰি) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ উদ্বেগৰ উদ্ধৃতি দি-চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ বৃহৎ শুল্ক আৰোপ কৰে । যাৰ ফলত বিৱাইডিৰ আমেৰিকাৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ পথ বন্ধ হৈ থাকিল ।
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
চীনে উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া আমেৰিকাই চীনৰ কোম্পানীসমূহক নিষিদ্ধ কৰে বা নিজৰ নিৰাপত্তা আৰু স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰে, তেতিয়া ইয়াক 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ' বিষয় বুলি অভিহিত কৰা হয় । কিন্তু যেতিয়া ভাৰতে মাস্কৰ ষ্টাৰলিংকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিবলৈ সময় লয় আৰু তাক নিৰাপত্তাজনিত নিৰীক্ষণৰ আওতালৈ আনে তেতিয়া মাস্কে এই পদক্ষেপক 'একচেটিয়া অধিকাৰ' আৰু উদ্যোগপতিসকলৰ শাসন বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইলন মাস্কে ভাৰত চৰকাৰ আৰু মুকেশ আম্বানীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতৰ মানুহে মাস্কক তেওঁৰ দ্বৈত মানসিকতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰখ্যাত গৱেষক তথা লেখক ৰাজীৱ মালহোত্ৰাই এক্সৰ এটা পোষ্টত মাস্কক পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই চীনত ষ্টাৰলিংক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় একেধৰণৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ নকৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ।
ৰাজীৱ মালহোত্ৰাই পোষ্টটোত লিখিছে, "ইলন, চীনত ষ্টাৰলিংকে অনুমোদন কিয় পোৱা নাই ? ইয়াৰ বাবে তাত কোনোবা চীনা উদ্যোগপতি (অলিগাৰ্ক) দায়ী নেকি ? আপুনি চীনত টেছলাৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ইমান বেছি বিনিয়োগ কৰিছে, তথাপিও তাত ষ্টাৰলিংকৰ সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে ।" ইফালে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেৱল প্ৰযুক্তি বা ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বিষয় নহয়, ই দেশৰ জাতীয় সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত ।
Hey Elon, why does China not allow Starlink? Is it some Chinese oligarch? China is where you are heavily invested in Tesla and yet they block Starlink. What @elonmusk does not know is that alliance with @RahulGandhi is the kiss of death in India. Clearly, Musk’s people did not brief him well. Also, the matter is bigger than mere technology and quality of service. It has to do with sovereignty issues in three ways: 1) foreign ability to decide who is denied service, especially serious in the midst of war. 2) foreign ability to influence social unrest as has happened in other countries. 3) X’s record of allowing anti-India, Hinduphobic attacks. Musk rightfully defends his own identity, and should appreciate how Hindus and Indians feel when there is blatant bias.— Rajiv Malhotra (@RajivMessage) October 8, 2026
মাস্কৰ পোষ্টটোৱে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও এক্সৰ জৰিয়তে এই বিষয়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে চৰকাৰেও পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰতত নিয়ম সকলো কোম্পানীৰ বাবে সমান ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰলিংকক বাধা ! মাস্কৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ