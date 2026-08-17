ইন্ধনৰ বিপৰীতে ভাৰতে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ইলেক্ট্রনিক ছিপ্লেন, দুই কোম্পানীৰ মাজত চুক্তি
ভাৰতে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ইলেক্ট্রনিক ছিপ্লেন ৷ নৰৱেৰ বিমান নিৰ্মাতা কোম্পানীৰে চুক্তি ভাৰতীয় স্কাইহপৰ ৷
Published : August 17, 2026 at 5:52 PM IST
গুৰুগ্ৰাম : ইন্ধনৰ দ্বাৰা নহয়, শীঘ্ৰে ভাৰতবাসীয়ে লাভ কৰিব বৈদ্যুতিক সাগৰীয় বিমান বা ইলেক্ট্রনিক ছিপ্লেন ৷ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছিপ্লেন অপাৰেটৰ স্কাইহপে (SkyHop) দেশ আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ অঞ্চলত বৈদ্যুতিক সাগৰীয় বিমান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিবলৈ NOEMI Aerospace ৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষ কৰিছে ৷ ফলত ভাৰতত ইলেক্ট্রনিক ছিপ্লেন শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ৷
উল্লেখ্য যে, NOEMI Aerospace (পূৰ্বতে ELFLY Group নামেৰে জনাজাত) হৈছে নৰৱেৰ বিমান নিৰ্মাতা কোম্পানী। NOEMI নামটোৰ অৰ্থ হৈছে 'NO EMISSIONS' ৷ যিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাবে শূন্য কাৰ্বনযুক্ত বিমান যাত্ৰা সৃষ্টি কৰাই আমাৰ লক্ষ্য ৷
সোমবাৰে স্কাইহপে এক বিবৃতিত কয়, "বুজাবুজি চুক্তিখনক দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সৈতে বিমান সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'ব ৷"
বুজাবুজি চুক্তিৰ অধীনত স্কাইহপে কয় যে তেওঁলোকে NOEMI-ৰ বৈদ্যুতিক ছিপ্লেন প্ৰৱৰ্তনৰ মূল্যায়ন কৰিব ৷ আনহাতে দুয়োটা কোম্পানীয়ে ভাৰতত বৈদ্যুতিক ছিপ্লেন পৰিচালনাৰ কাৰিকৰী, কাৰ্যকৰী, বাণিজ্যিক আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত একেলগে কাম কৰিব ।
স্কাইহপে কয়, "২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৪০খনলৈকে বিমানৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । কাৰ্যকৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক অনুমোদনৰ অধীনত কোম্পানীয়ে আশা কৰিছে যে এই বহৰৰ প্ৰায় ২০-২৫ শতাংশ ইলেক্ট্রনিক বা হাইব্ৰিড ছিপ্লেন নিৰ্মাণ হ’ব ।”
স্কাইহপে কয়, "বাণিজ্যিক মূল্যায়ন আৰু নিৰ্দিষ্ট চুক্তিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ অধীনত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১০খনলৈকে এনঅ’ইএমআই বিমান অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ২০৩০ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পিছত পাঁচখন অতিৰিক্ত ন’ইমি বিমানৰ বিকল্পও বিবেচনা কৰা হ'ব ৷ যিটো বিমানখনৰ সফল উৰণ আৰু সন্তোষজনক প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব ।"
প্ৰথম পৰ্যায়ত লাক্ষাদ্বীপৰ ভিন্ন অঞ্চল সৈতে আৰু মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ৷ বিমানখনত ১৯ জনীয়া যাত্ৰীয়ে আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে স্কাইহপে ৷
লগতে পঢ়ক: নীতি আয়োগৰ মাষ্টাৰপ্লেন : ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ উৎপাদন হাবত পৰিণত হ’ব ভাৰত