কণীৰ বজাৰত লাগিছে জুই; দাম শুনিলে আপুনিও হ'ব হতবাক !

বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম ৷ প্ৰতি প্লেট কণীত ৩০-৪০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি ৷

egg prices are rising once again in Guwahati market
কণীৰ বজাৰত জুই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 6:01 PM IST

গুৱাহাটী : অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক । নিত্যব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । বজাৰত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কণীৰ মূল্য । এইবাৰ প্ৰতি প্লেট কণীত ২৩০-২৪০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ।

শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত প্ৰতি প্লেট কণীৰ মূল‌্য ২৩০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে । বজাৰত পূৰ্বতকৈ ৩০-৪০ টকা পৰ্যন্ত কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । শাক-পাচলিৰ জুই-ছাই দামে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক মাধমাৰ দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ কণীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়েও বিপাঙত পেলাইছে ৰাইজক ।

প্ৰতি প্লেট কণীত ৩০-৪০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

বিগত ১০-১৫ দিনৰ পৰা কণীৰ মূল্য প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ আহিছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ মূল্য আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । শীত আহাৰৰ লগে লগে কণীৰ দামো যোগানকাৰীসকলে বৃদ্ধি কৰিছে - এই মন্তব্য কৰে এগৰাকীক ব্যৱসায়ীয়ে ৷

কণীৰ মূল‌্যবৃদ্ধি হোৱা সন্দৰ্ভত মহানগৰীৰ লাখটকীয়াৰ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে কয়, "প্ৰটিটো কণী ৮ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে । প্ৰতিটো কাৰ্টুনত ১০-২০ টকাকৈ বৃদ্ধি হৈ আহিছে । এসপ্তাহৰ আগলৈকে প্ৰতি প্লেট কণী ২১০-২২০ টকা আছিল । এইবাৰ কণীৰ সৰ্বাধিক দাম বৃদ্ধি পাইছে । যোৱাবছৰ এইখিনি সময়ত ১৯০-২১০ টকা আছিল ।’’

egg prices are rising once again in Guwahati market
কণীৰ বজাৰত জুই (ETV Bharat Assam)

এগৰাকীক ব্যৱসায়ীয়ে ‘‘পূৰ্বৰ ১৪০০ টকাৰ কণীৰ কাৰ্টন বৰ্তমান ১৫২০-১৫৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । লকডাউনতো এনেকুৱা দাম হোৱা নাছিল । প্ৰতি প্লেট কণীত ২১০ টকায়ে সৰ্বাধিক আছিল তাৰ ওপৰত হোৱা নাছিল । আগন্তুক দিনত আৰু দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

egg prices are rising once again in Guwahati market
প্ৰতি প্লেট কণীত ৩০-৪০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে এই বছৰটোত তিনিবাৰ কণীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । গ্ৰাহকে সুধি থাকে কিয় বাঢ়িছে বুলি, কিন্তু আমি উত্তৰ দিব পৰা নাই । কণীৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত বিক্ৰীৰ পৰিমাণো কমি গৈছে ।’’

