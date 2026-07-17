বাহন সলনিৰ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কীয় আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাব মাৰুতিয়ে

বাহন সলনিৰ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কীয় আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাব মাৰুতিয়ে
গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে মাৰুতি চুজুকীক অভিযোগকাৰীৰ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ ঠাইত নতুন ই-২০-কম্পেটিবল মডেলৰ সৈতে সলনি কৰিবলৈ বা ক্ৰয় মূল্য ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে।
Published : July 17, 2026 at 12:53 AM IST
নতুন দিল্লী: বিগত কিছুদিনৰে পৰা ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লে বহু বাহনৰ গৰাকীক জ্বলা-কলা খুৱাইছে ৷ মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্মিত বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কথা দেখা পোৱা গৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ ৰায়পুৰৰ জিলা গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কোম্পানীটো সাজু হৈছে ৷ এই আদালতে কোম্পানীটোক ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লৰ কথা উল্লেখ কৰি গ্ৰাহকৰ বাহন সলনি কৰাৰ লগতে নতুন ই-২০ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মডেলৰ বিকল্প বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
মাৰুতি ছুজুকী ইণ্ডিয়াই উল্লেখ কৰিছে যে যিখন বাহনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই বাহনখন ই-২০ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আৰু ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী ৷ ইয়াৰোপৰি গ্ৰাহকে বাহনৰ বাবে লোৱা ইন্ধনত ইথানলৰ মিশ্ৰণ থকা বুলি কোম্পানীটোৰ হাতত প্ৰমাণ মজুত আছে ৷
কোম্পানীটোৱে এই প্ৰসংগত কয়, ‘‘ৰায়পুৰ জিলা গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে মাৰুতি ছুজুকীক গ্ৰাহকৰ বাহনখন নতুন ই-২০ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ এখন বাহনৰ সৈতে সাল-সলনি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া ৰায়ৰ বিষয়ে আমি অৱগত হৈছো ।’’
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে বাহনখন ই-২০ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আৰু ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী ৷ এই কথা বাহনখনৰ গৰাকীয়ে জানে ৷
কোম্পানীটোৱে লগতে কয়, ‘‘গ্ৰাহকে বাহনৰ বাবদ লোৱা ইন্ধনত ইথানলৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশো এই অভিযোগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।’’
কোম্পানীটোৱে বিবৃতিটোত পুনৰ উল্লেখ কৰিছে যে, মাৰুতি ছুজুকীয়ে এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৷ কোম্পানীটোৱে আইন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, মাৰুতি ছুজুকী এটা বহু পুৰণি কোম্পানী ৷ এই কোম্পানীটোৱে শক্তিশালী অভিযান্ত্ৰিক, প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গুণগত মান, সুৰক্ষা আৰু গ্ৰাহকৰ সন্তুষ্টিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি সুদৃঢ় কৰে ।
শেহতীয়াকৈ এজন লোকে ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত তেওঁৰ বাহনখনৰ ইঞ্জিনৰ সমস্যাই দেখা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে এই গ্ৰাহকজনৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰে । মাৰুতি ছুজুকীয়ে লোকজনক তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা বাহনখনৰ সলনি এখন নতুন ই-২০ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে ৰায় দিয়ে ৷ অন্যথা কোম্পানীটোক বাহনখনৰ ক্ৰয় মূল্য ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
অভিযোগকাৰীয়ে ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহতে মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা ষ্ট্ৰং হাইব্ৰীড জেটা প্লাছ বাহনখন ক্ৰয় কৰিছিল ৷ তাৰপিছত ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল ভৰোৱাত বাৰে বাৰে বাহনখনত সমস্যাই দেখা দিছিল বুলি বাহনখনৰ গৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী ১২ গুণলৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা