ৰূপৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ শোধাইছে গ্ৰাহকক, ২.৭৭ লাখ টকা অতিক্ৰম

ৰূপৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ শোধাইছে গ্ৰাহকক, ২.৭৭ লাখ টকা অতিক্ৰম
প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি ১০,৪৪২ টকা ৷ বিশেষজ্ঞসকলে ৰূপৰ মূল্যই ২.৮৫ লাখ টকা স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷
Published : March 10, 2026 at 11:44 PM IST
নতুন দিল্লী : আপুনি যদি ৰূপ কিনাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে অধিক পলম নকৰিব ৷ কিয়নো হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰূপৰ মূল্য ৷
বিশ্বৰ বজাৰৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আৰু আমেৰিকান ডলাৰৰ পতনৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত ৰূপৰ মূল্য পুনৰ আকাশলংঘী হৈছে । মঙলবাৰে ঘৰুৱা বজাৰত (এম চি এক্স) ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১০,৪৪২ টকাকৈ বৃদ্ধি হয় ৷ এই উত্থানৰ লগে লগে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য ২,৭৭,৬০২ টকা হৈছেগৈ ।
ৰূপৰ মূল্য কিয় বাঢ়িছে ?
ৰূপৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰকসমূহ মূলতঃ দায়ী । বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আমেৰিকান ডলাৰৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত বহুমূলীয়া ধাতুৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে ৰূপক ডলাৰৰ বিপৰীতে নিৰাপদ আৰু লাভজনক বিনিয়োগ বুলি ক্ৰমান্বয়ে বিবেচনা কৰিছে ।
ইয়াৰোপৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণ সংঘাতৰ অচিৰেই অন্ত পৰাৰ ইংগিত দিয়াৰ ফলত বজাৰৰ গতিশীলতাও সলনি হৈছে । যেতিয়া যুদ্ধৰ দৰে পৰিস্থিতি শান্ত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া ডলাৰৰ চাহিদা কমি যায় আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে পণ্যৰ বজাৰ(যেনে - সোণ আৰু ৰূপ)ৰ দিশে বিনিয়োগ কৰিবলৈ আকৰ্ষিত হয় ৷ নিউয়ৰ্কৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ৰূপৰ মূল্য ৬ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি আউন্সত ৮৯.৫৯ ডলাৰ হয়গৈ, যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় বজাৰত পৰে ।
বিনিয়োগকাৰী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
ৰূপৰ এই আকস্মিক বৃদ্ধিয়ে বিনিয়োগকাৰীক সুখী কৰি তুলিছে ৷ বিপৰীতে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
- বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে সুযোগ: বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ৰূপৰ মূল্য ক্ৰমান্বয়ে আকাশলংঘী হৈছে ৷ অৰ্থাৎ অনাগত দিনত ই ২.৮৫ লাখ টকা(প্ৰতি আউন্সত ৯৫ মাৰ্কিন ডলাৰ) স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- খুচুৰা গ্ৰাহকসকল চিন্তিত: বিয়াৰ বতৰ আৰু ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰূপৰ সামগ্ৰী বা গহনা ক্ৰয় কৰাসকলে এতিয়া আগৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি মূল্য ভৰিব লাগিব । দেশৰ বহু ঠাইত বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতত ৰূপৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩ লাখ টকাৰ কাষ চাপিছে ।
অগমণ্ট ৰিচাৰ্চৰ মুৰব্বী ৰেনিছা চান্নীৰ মতে আগন্তুক সময়ত ৰূপৰ এই মূল্য়বৃদ্ধি অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ তথ্যৰ ওপৰত । যদি তাৰ পৰা অহা সংকেত ধনাত্মক হয়, তেন্তে ৰূপৰ জিলিকনি অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে এইটোও কয় যে ইমানবোৰ উত্থানৰ পিছত বজাৰত ৰূপৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য সংশোধনৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷ যাৰ ফলত নতুন ক্ৰেতাসকলে বিনিয়োগৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ৰপ্তানিৰ প্ৰত্যাহ্বানত জুৰুলা ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী, আন্তৰ্জাতিক বজাৰ এৰি ঘৰুৱা বজাৰলৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ