প্ৰকৃতিকেই মূলধন কৰি লৈ বৰপেটাৰ দীপশিখা পাঠকৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰা

প্ৰকৃতিকেই মূলধন কৰি লৈ বৰপেটাৰ দীপশিখা পাঠকৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰা
ঘৰুৱা উদ্যোগৰ পৰা সফল ব্যৱসায়ীলৈ ৷ চাৰিটা বছৰতে দীপশিখা পাঠকৰ ‘মৌছুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী’ৰ বিস্তাৰ ৷
Published : September 24, 2026 at 4:43 PM IST
বৰপেটা : সু-পৰিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস আৰু কৰ্মস্পৃহা থাকিলে মানুহে কৰিব নোৱৰা কাম একোৱেই নাই ৷ এই গুণকেইটাই মানুহক সফলতাৰ শিখৰত বগাবলৈ সহায় কৰে আৰু বিফলতাৰ অন্ধকাৰৰ পৰাও উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে । আজি তেনে এগৰাকী মহিলাৰ কথাই এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছো ৷
ঘৰতে বহি থকাতকৈ নিজকে ব্যস্ত ৰখাৰ লগতে উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে আনকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁ হৈছে বৰপেটা জেইল ৰোডৰ উদ্যমী মহিলা দীপশিখা পাঠক । মাত্ৰ চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ এটা ঘৰুৱা উদ্যোগক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
২০২২ চনত নামমাত্ৰ মূলধন লৈ দীপশিখা পাঠকে তেওঁৰ স্বামীৰ সহযোগত প্ৰাকৃতিক চাবোন উৎপাদনেৰে ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । মানদণ্ডত কোনো আপোচ নকৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা চাবোন প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰিছিল । ক্ৰমাৎ গ্ৰাহকৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰাত তেওঁ অধিক উৎসাহিত হৈ পৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক চাবোন উৎপাদনত মনোনিৱেশ কৰাৰ লগতে এই ব্যৱসায়টো লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ ধৰে । এইক্ষেত্ৰত বৰপেটা জিলা উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা তেওঁ সহায়-সহযোগিতা লাভ কৰে ৷ এই কথা তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰে ৷
লাহে লাহে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী আৰু বাণিজ্য মেলাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰি দীপশিখা পাঠকে নিজৰ সামগ্ৰী অধিক গ্ৰাহকৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ চাবোনৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক চেম্পু আৰু বিভিন্ন প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰীও উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এইদৰে আগবাঢ়ি গৈ দীপশিখাই ‘মৌছুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী’ নামৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলে ।
বৰ্তমান উদ্যোগটোত ছয় জন কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে । এসময়ত বৰপেটাত সীমাবদ্ধ থকা এই উদ্যোগৰ সামগ্ৰী এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আদি ৰাজ্যলৈও নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হৈছে ।
এই সম্পৰ্কত দীপশিখা পাঠকে কয়, ‘‘২০২২ চনত প্ৰথম অৱস্থাত এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ মানুহে যেতিয়া লাহে লাহে আকোৱালি ল’বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া আমি চাবোনৰ লগতে প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰীও যোগ কৰিলো ৷ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আমি আনকো স্বাৱলম্বী হ’বলৈ সহায় কৰিছো ৷’’
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দীপশিখাই প্ৰাকৃতিক চাবোন, চেম্পু আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণো দি আহিছে । অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে প্ৰদান কৰা এই প্ৰশিক্ষণত অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰশিক্ষণ দিয়া সম্পৰ্কত দীপশিখা পাঠকে কয়, ‘‘আমি চাবোন, চেম্পু আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণো দি আহিছো ৷ আমাৰ পৰাই 'ৰ মেটেৰিয়েল' ক্ৰয় কৰি আনেও এই কাম কৰি যাব পাৰে ৷ আমি পাৰ্যমানে সকলোকে সহায় কৰি আছো ৷ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আদি ৰাজ্যলৈও পঠিওৱা হয় ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি আমাক কিছু সহায় কৰে, তেন্তে আমি আৰু অধিক আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ৷’’
ইপিনে, নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখতে দীপশিখাই উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে এখন বিপণিও স্থাপন কৰিছে । উদ্যোগটোক ভৱিষ্যতে অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁ আগবাঢ়িছে ।