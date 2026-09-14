মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে বিপণি ! নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায়

মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে বিপণি ! নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায়
ধনৰ অভাৱৰ বাবে এটা দোকানঘৰ ভাৰাত ল'ব নোৱাৰে । সেয়ে স্বামীৰ মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ নগাঁৱৰ মহিলাৰ ।
Published : September 14, 2026 at 7:47 PM IST
নগাঁও : নগাঁও চহৰত এখন বিপণিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ৰাজপথেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকে এবাৰ বিপণিখনলৈ চাইছে । কোনোৱে ৰৈ বিপণিখনত উপলব্ধ বস্তুবোৰ লক্ষ্য কৰিছে । কোনোৱে আকৌ পচন্দৰ বস্তুটো ক্ৰয় কৰিও লৈ গৈছে ।
বিপণিখন দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে মোটা মূলধন বা এখন ডাঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন নাই । সৃষ্টিশীলতা, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসক সম্বল হিচাপে লৈ মনৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰি ।
নগাঁৱৰ উদ্যমী যুৱতী দীপশিখা ডেকাইও সেয়াই কৰি দেখুৱাইছে । নিজৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু ইচ্ছাশক্তিৰে মুকলি আকাশৰ তলত এখন মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে ।
দীপশিখা ডেকা ৰহাৰ যুৱতী আৰু এতিয়া পাথৰীৰ বোৱাৰী । এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা স্থানৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু দীপশিখাৰ বাবে সেই স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱেই অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল ।
নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা কোঠা বা দোকান ঘৰ নাই । আনহাতে ভাৰাঘৰ ল'বলৈও আগধন দিবলৈ সামৰ্থ্য নাই । তথাপিও দীপশিখাই ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা আৰু নিজৰ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ সপোনক বাস্তৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
নগাঁৱৰ দীপশিখাই ফুলৰ থোপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী, কাপোৰৰ ফুল, উপহাৰৰ সামগ্ৰী, যুৱতী-মহিলাই সৌন্দৰ্যৰ বাবে পৰিধান কৰা কাণফুলি, চুলি বন্ধা ক্লিপ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী নিজেই প্রস্তুত কৰিব পাৰে ।
কিন্তু বিক্ৰীৰ বাবে দীপশিখাৰ উপযুক্ত স্থানৰ অভাৱ আছিল । সেয়ে দীপশিখা ডেকাই স্বামীৰ সহযোগত ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে । স্বামীৰ মটৰ চাইকেলখনৰ ওপৰতে নিজহাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিছে ।
স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিও চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত বন্দী হৈ থকাৰ বিপৰীতে দীপশিখাই এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে । স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে নিজৰ এই জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষযে দীপশিখাই কয়, "প্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে মই যেতিয়া স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া শিকিবলৈ মই নিজে মোবাইলতে চাই হাতৰ যিটো বিদ্যা সেইটো শিকিছিলোঁ । মোবাইলত চাই কিছু শিকাৰ পিছত মই মোৰ স্বামীক অনুৰোধ জনোৱাত তেওঁৰ সহায়ত বিভিন্ন সামগ্ৰী প্রস্তুত কৰি এতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰলৈ লৈ আহিছোঁ । যাৰ ফলতে আজি এনেকৈ বাইকত হ'লেও এখন সৰুকৈ দোকান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ লগতো জড়িত । তাৰ উপৰিও নাচ-গান, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা মই সকলোখিনি কৰোঁ ।"
ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু চাকৰিৰ অপেক্ষাত বহি থকা যুৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "ভৱিষ্যতে যদি পাৰো দোকান এখন দিম আৰু ব্যৱসায় আগুৱাই লৈ যাম । চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কাম সম্ভৱ কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে । মই নিজহাতেৰে কৃত্ৰিম ফুলৰ বুকে, ফুল, চেইন, চাদৰ মেখেলাও বনাওঁ । লগতে অসমীয়া গহনাও নিজেই বনাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ ।"
সুবিধাৰ অভাৱক অজুহাত নকৰি সীমিত সামৰ্থ্যৰ মাজতেই নতুন পথ বিচাৰি লোৱা দীপশিখাৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ইতিমধ্যে নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
দুখন সৰু হাতৰ সঁহাৰি : বানসাহায্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়ালে টেকেলিৰ ধন