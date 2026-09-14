ETV Bharat / business

মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে বিপণি ! নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায়

ধনৰ অভাৱৰ বাবে এটা দোকানঘৰ ভাৰাত ল'ব নোৱাৰে । সেয়ে স্বামীৰ মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ নগাঁৱৰ মহিলাৰ ।

Shop on wheels
নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁও চহৰত এখন বিপণিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ৰাজপথেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকে এবাৰ বিপণিখনলৈ চাইছে । কোনোৱে ৰৈ বিপণিখনত উপলব্ধ বস্তুবোৰ লক্ষ্য কৰিছে । কোনোৱে আকৌ পচন্দৰ বস্তুটো ক্ৰয় কৰিও লৈ গৈছে ।

বিপণিখন দেখিলে আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে মোটা মূলধন বা এখন ডাঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন নাই । সৃষ্টিশীলতা, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসক সম্বল হিচাপে লৈ মনৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰি ।

নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায় (ETV Bharat)

নগাঁৱৰ উদ্যমী যুৱতী দীপশিখা ডেকাইও সেয়াই কৰি দেখুৱাইছে । নিজৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু ইচ্ছাশক্তিৰে মুকলি আকাশৰ তলত এখন মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে ।

দীপশিখা ডেকা ৰহাৰ যুৱতী আৰু এতিয়া পাথৰীৰ বোৱাৰী । এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা স্থানৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু দীপশিখাৰ বাবে সেই স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱেই অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল ।

নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা কোঠা বা দোকান ঘৰ নাই । আনহাতে ভাৰাঘৰ ল'বলৈও আগধন দিবলৈ সামৰ্থ্য নাই । তথাপিও দীপশিখাই ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা আৰু নিজৰ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ সপোনক বাস্তৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।

নগাঁৱৰ দীপশিখাই ফুলৰ থোপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী, কাপোৰৰ ফুল, উপহাৰৰ সামগ্ৰী, যুৱতী-মহিলাই সৌন্দৰ্যৰ বাবে পৰিধান কৰা কাণফুলি, চুলি বন্ধা ক্লিপ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী নিজেই প্রস্তুত কৰিব পাৰে ।

কিন্তু বিক্ৰীৰ বাবে দীপশিখাৰ উপযুক্ত স্থানৰ অভাৱ আছিল । সেয়ে দীপশিখা ডেকাই স্বামীৰ সহযোগত ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে । স্বামীৰ মটৰ চাইকেলখনৰ ওপৰতে নিজহাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিছে ।

স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিও চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত বন্দী হৈ থকাৰ বিপৰীতে দীপশিখাই এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে । স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে নিজৰ এই জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষযে দীপশিখাই কয়, "প্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে মই যেতিয়া স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া শিকিবলৈ মই নিজে মোবাইলতে চাই হাতৰ যিটো বিদ্যা সেইটো শিকিছিলোঁ । মোবাইলত চাই কিছু শিকাৰ পিছত মই মোৰ স্বামীক অনুৰোধ জনোৱাত তেওঁৰ সহায়ত বিভিন্ন সামগ্ৰী প্রস্তুত কৰি এতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰলৈ লৈ আহিছোঁ । যাৰ ফলতে আজি এনেকৈ বাইকত হ'লেও এখন সৰুকৈ দোকান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ লগতো জড়িত । তাৰ উপৰিও নাচ-গান, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰা মই সকলোখিনি কৰোঁ ।"

ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু চাকৰিৰ অপেক্ষাত বহি থকা যুৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "ভৱিষ্যতে যদি পাৰো দোকান এখন দিম আৰু ব্যৱসায় আগুৱাই লৈ যাম । চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কাম সম্ভৱ কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে । মই নিজহাতেৰে কৃত্ৰিম ফুলৰ বুকে, ফুল, চেইন, চাদৰ মেখেলাও বনাওঁ । লগতে অসমীয়া গহনাও নিজেই বনাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ ।"

সুবিধাৰ অভাৱক অজুহাত নকৰি সীমিত সামৰ্থ্যৰ মাজতেই নতুন পথ বিচাৰি লোৱা দীপশিখাৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ইতিমধ্যে নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

দুখন সৰু হাতৰ সঁহাৰি : বানসাহায্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়ালে টেকেলিৰ ধন

TAGGED:

দীপশিখা
আত্মনিৰ্ভৰ
স্বাৱলম্বী
মটৰ চাইকেলৰ ওপৰত বিপণি
SHOP ON WHEELS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.