চহৰৰ তুলনাত মূল্যবৃদ্ধিয়ে অধিক অধিক জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাম্যঞ্চলৰ মানুহক

চহৰৰ তুলনাত মূল্যবৃদ্ধিয়ে অধিক অধিক জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাম্যঞ্চলৰ মানুহক
ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতত মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.৫৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি, ক্ৰমাত হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য ৷
By ANI
Published : October 12, 2026 at 9:04 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতত ব্যাপকভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো নতুন কথা নহয় ৷ তাতোকৈ আচৰিত কথা দেশৰ চহৰসমূহৰ তুলনাত গ্ৰাম্যঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মুদ্ৰাস্ফীতি ৷ এয়া আমাৰ দাবী নহয়, এই কথা উল্লেখ কৰিছে পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সৰ্বাধিক হাৰত খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল ৷ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতত মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.৫৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু আগষ্ট মাহত মুদ্ৰাস্ফীতি ৪.৮৩ শতাংশ আছিল ৷
Consumer Price Index Update — September 2026 🔸 Retail inflation, measured by the Consumer Price Index, stood at 5.54% 🔸 Year-on-year food inflation, based on the Consumer Food Price Index, stood at 7.74% Read More: https://t.co/V1e7MZOMnF #CPI #ConsumerPriceIndex https://t.co/eCZqBomB68— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 12, 2026
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত দুমাহত চহৰ অঞ্চলৰ তুলনাত গ্ৰাম্য অঞ্চলত খাদ্য মুদ্ৰাস্ফীতি অধিক আছিল । গ্ৰামাঞ্চলত আগষ্ট মাহত খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.২৪ শতাংশ আছিল যদিও, ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৬.০৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় । চহৰসমূহত আগষ্ট মাহত মুদ্ৰাস্ফীতি ৪.৩১ শতাংশ আছিল যদিও ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৪.৮৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ৷
গ্ৰামাঞ্চলত খাদ্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি আগষ্ট মাহত ৬.১৭ শতাংশৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰত ৮.০৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে চহৰত খাদ্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.৬৪ শতাংশৰ পৰা ৭.১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ।
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যত মতে, কেইবা প্ৰকাৰৰো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে মুদ্ৰাস্ফীতিও বৃদ্ধি পাইছে । আগষ্ট মাহত পিয়াঁজৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৪৮.৭৮ শতাংশ আছিল যদিও ছেপ্টেম্বৰ মাহত ই ১০৮.০৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ আনহাতে আগষ্ট মাহত নহৰুৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৪৩.৬০ শতাংশৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৫৪.৬২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছিল ।
Retail Inflation Rises to 5.54% and Food Inflation to 7.74% in September 2026 As per the latest Consumer Price Index (CPI) data released by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), retail inflation stood at 5.54%, while food inflation was recorded at 7.74% in September 2026. 🔹 Rural retail inflation: 6.08% 🔹 Urban retail inflation: 4.88% #CPI #Inflation #MoSPI #India— Central Secretariat Service Forum (@CSSforum_) October 12, 2026
একেদৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত আদাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৬২.৮৫ শতাংশ আৰু নেমুৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৩৬.৪১ শতাংশ আছিল ৷ তথ্য অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত খাদ্য আৰু তৰল সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৭.৩৬ শতাংশ মুদ্ৰাস্ফীতি, পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ৫.০১ শতাংশ মুদ্ৰাস্ফীতি আছিল । গৃহ নিৰ্মাণ, পানী, বিদ্যুৎ, গেছ আৰু অন্যান্য ইন্ধনৰ ২.৭৪ শতাংশ মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছিল ৷
মুদ্ৰাস্ফীতি কি ?
মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে এক এনে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, য’ত বজাৰত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ মূল্য ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত মুদ্ৰাৰ ক্ৰয়ক্ষমতা হ্ৰাস পায় । উদাহৰণ স্বৰূপে, পূৰ্বে যদি ১০০ টকাত এজোৰ কাপোৰ কিনিব পাৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সেই একে জোৰ কাপোৰ কিনিবলৈ ১২০ টকাৰো অধিক প্ৰয়োজন হয় ৷ অৰ্থাৎ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা ৷
লগতে পঢ়ক:সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো হৈ পৰিব ব্যয়বহুল ! অক্টোবৰৰ মাজভাগত চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি