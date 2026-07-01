গ্ৰাহকলৈ সকাহ ! ১৮৩.৫০ টকাকৈ হ্ৰাস ৰন্ধন গেছৰ মূল্য
১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে ১৮৩.৫০ টকা । বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য ৫ টকা হ্ৰাস...
By ANI
Published : July 1, 2026 at 12:01 PM IST
নতুন দিল্লী: জুলাই মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে গ্ৰাহকৰ বাবে আহিল এক ভাল খবৰ ৷ হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৷ বিগত সময়ছোৱাত ব্যাপকভাৱে দাম বৃদ্ধি কৰাৰ পাছত তেল বিপণন কোম্পানীয়ে ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে। ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৮৩.৫০ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে।
বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ লগতে ৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও ১৩ টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । যোৱা জুন মাহত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২৯ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । ১ মে'ত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি কৰা হয় ৷
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাৰ্চ মাহত ৬০ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য । একেদৰে এপ্ৰিল মাহত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰৰ মূল্য ১৯৫.৫০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । জানুৱাৰীত এই মূল্যবৃদ্ধি পাইছিল ১১১ টকা ।
গুৱাহাটীত বৰ্তমান বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে ৩,১৭৩.৫০ টকা । আনহাতে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে ৯৯১.০০ টকা । চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিয়ে বিশেষকৈ খাদ্য-সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৱসায়ত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ ৰন্ধন গেছৰ কৃত্ৰিম নাটনি তথা অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত বহুতেই ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল ৷
হ্ৰাস পালে বিমান ইন্ধনৰ মূল্য
বুধবাৰে কেন্দ্ৰই ভাৰতীয় ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহৰ বাবে বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ) সংশোধন কৰি প্ৰতি লিটাৰত ৫ টকা হ্ৰাস কৰে ৷ ফলত প্ৰতি লিটাৰ বিমান ইন্ধনৰ কাৰ্যকৰী মূল্য ১১০ টকালৈ হ্ৰাস পায় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰই ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ বিপৰীতে ১ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পষেকৰ বাবে পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু এভিয়েশন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ ওপৰত ৰপ্তানি শুল্ক সংশোধন কৰে ।
পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ৪ টকা আৰু ডিজেলত প্ৰতি লিটাৰত ৮.৫ টকা ৰপ্তানি শুল্ক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে পথ আৰু আন্তঃগাঁথনি চেছ (আৰ আই চি) শূন্য হৈয়েই আছে ৷ গতিকে এছএইডিয়ে সমগ্ৰ ৰপ্তানি লেভী গঠন কৰে ।
অধিসূচনা নং ৩৭/২০২৬ অনুসৰি এ টি এফৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত এছএইডি প্ৰতি লিটাৰত ৭.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে তিনিওটা সংশোধিত হাৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে ।
নায়াৰা কোম্পানীৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস
বিশ্বৰ বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ দাম সুস্থিৰ হোৱাৰ লগে লগে নায়াৰা এনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে দেশৰ কেইবাটাও খুচুৰা বিপণীত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ক্ৰমে ৫ আৰু ৩ টকা হ্ৰাস কৰে ।
চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ হাৰ ইতিমধ্যে কম হোৱাৰ বিপৰীতে নায়াৰাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানী হিচাপে ইয়াৰ পূৰ্বে পেট্ৰ’লৰ বাবে প্ৰতি লিটাৰত ৫ টকা আৰু ডিজেলৰ বাবে প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকা অধিক ধন লয় । কিন্তু শেহতীয়াকৈ কৰ্পৰেট পুনৰীক্ষণৰ লগে লগে সেই প্ৰিমিয়ামসমূহ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি জ্বলি উঠিল যাত্ৰীবাহী শ্লীপাৰ বাছ, থিতাতে প্ৰাণ গ’ল ৮ জনৰ