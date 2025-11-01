বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কিমান হ্ৰাস কৰা হৈছে ?
পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে তেল কোম্পানীসমূহে ।
Published : November 1, 2025 at 12:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতেই চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহে গ্ৰাহকৰ বাবে দিলে সুখবৰ । এই মাহতেই তেল কোম্পানীসমূহে এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । নৱেম্বৰৰ লগে লগে কেতবোৰ পৰিৱৰ্তন কাৰ্যকৰী হোৱা বুলি তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই মাহৰ প্ৰথম দিনটোতেই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আপডেট কৰিছে তেল কোম্পানীসমূহে । ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে । কোম্পানীসমূহে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰায় ৫ টকা হ্ৰাস কৰিছে । কোম্পানীয়ে আপডেট কৰা তথ্য় মতে, ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰ শনিবাৰৰ পৰা এই নতুন হাৰ কাৰ্যকৰী হৈছে ।
ইণ্ডিয়ান অইল কোম্পানীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অনুসৰি ১৯ কেজিৰ বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য আপডেট কৰা হৈছে । ৰাজধানী দিল্লীত এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য় হ্ৰাস কৰাৰ পিছত এতিয়া দাম হৈছেগৈ ১৫৯০.৫০ টকা । উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য় আছিল ১৫৯৫.৫০ টকা । অৱশ্য়ে ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যত কোনো সালসলনি কৰা হোৱা নাই ।
আপোনাৰ চহৰৰ শেহতীয়া হাৰ জানেনে ?
যোৱা অক্টোবৰত এই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । কোম্পানীসমূহে ১৯ কেজি ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰায় ১৫ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ এমাহ পিছতেই ৫ টকাকৈ মূল্য হ্ৰাস কৰিছে । এই চিলিণ্ডাৰ এতিয়া মুম্বাইত ১৫৪২ টকা, চেন্নাইত ১৭৫০ টকা আৰু কলকাতাত ১৬৯৪ টকাত উপলব্ধ হ’ব । উল্লেখ্য় যে সকলো ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক স্থানত ব্যৱসায়িক গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্য়তামূলক ।
আনহাতে দিল্লীৰ সমীপৰ নয়ডাত ১৯ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ’ব ১৮৭৬ টকা । প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ একে দাম পাটনা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত । তদুপৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালত নতুন মূল্য হ’ব প্ৰায় ১,৮৫৩.৫০ টকা । ইয়াৰ পিপৰীতে হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত ১৬০৭ টকা মূল্য হ’ব ।
অৱশ্য়ে ১৯ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস পালেও ১৪ কেজিৰ ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য শেষবাৰৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ৮ এপ্ৰিলত আপডেট কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ হ্ৰাস অথবা বৃদ্ধি হোৱা নাই ।
জানি লওক ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম :
দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে ৮৫৩ টকা । এই মূল্য় কলকাতাত ৮৭৯ টকা, মুম্বাইত ৮৫২.৫০ টকা আৰু চেন্নাইত ৮৬৮.৫০ টকা । হায়দৰাবাদত একেটা চিলিণ্ডাৰ ৯০৫ আৰু লক্ষ্ণৌত বিক্ৰী কৰা হৈছে ৮৯০.৫০ টকাত ।