উৎসৱৰ বতৰত এলপিজিয়ে কন্দুৱাব, বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি

উৎসৱৰ বতৰত এলপিজিয়ে কন্দুৱাব, বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি
পুনৰ বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য । দিল্লীত এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২,৮২০ টকা, গুৱাহাটীত প্ৰায় ৩,০৪৬.৫০ টকা ।
By ANI
Published : November 1, 2026 at 1:51 PM IST
নতুন দিল্লী: উৎসৱৰ ভৰপক সময়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত আকৌ মাধমাৰ । ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ১৯ কেজি ওজনৰ বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ১০ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহৰ নতুন জাননী অনুসৰি, সমগ্ৰ দেশতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ১০ টকাৰ পৰা ১৭ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ।
১ নৱেম্বৰৰ এই ১০ টকা মূল্যবৃদ্ধিৰ পাছত গুৱাহাটীত বৰ্তমান ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় ৩,০৫৭.৫০ টকা । অক্টোবৰ মাহত ইয়াৰ মূল্য আছিল ৩,০৪৭.৫০ টকা ।
আনহাতে এই নতুন মূল্য সংশোধনৰ পিছত দিল্লীত এতিয়া এটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২,৮২০ টকা হৈছেগৈ, যাৰ পূৰ্বৰ মূল্য আছিল ২,৮১০ টকা । ধাৰাবাহিকভাৱে বাণিজ্যিক গেছৰ মূল্য এইবাৰৰ সৈতে তৃতীয়টো মাহৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, নতুন সংযোগৰ বাবে ৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১,৯০৩ টকা আৰু ৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৭৮২ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৬ বৰ্ষত বিশ্বজুৰি চলি থকা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ বাবে ঘৰুৱা গেছৰ বজাৰত তীব্ৰ অস্থিৰতা দেখা গৈছে । চলিত বৰ্ষৰ ১ মে'ত মাত্ৰ এটা মাহতে প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত প্ৰায় ১,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল । যাৰ ফলত দিল্লীত বাণিজ্যিক গেছৰ মূল্য ৩,০০০ টকাৰ সীমা পাৰ হৈ ৩,০৭১.৫০ টকা হৈছিলগৈ । ইয়াৰ পিছত জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে সৰ্বমুঠ ৩৮০ টকা কৰ্তন কৰি গ্ৰাহকক কিছু সকাহ দিছিল ।
কিন্তু ছেপ্টেম্বৰৰ সামান্য বৃদ্ধিৰ পিছত, ১ অক্টোবৰত প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৬৫ টকা বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু ১ নৱেম্বৰ দেওবাৰৰ পৰা দেশৰ মহানগৰসমূহত পুনৰ ১০ ৰ পৰা ১৭ টকা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় বজাৰত ইন্ধনৰ এই জুই চাই দামৰ আঁৰত বহুকেইটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰক জড়িত হৈ আছে । মধ্য প্ৰাচ্যৰ খাৰুৱা তেল আৰু এলপিজি সৰবৰাহৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথ 'হৰমুজ প্ৰণালী'ত সৃষ্টি হোৱা সামৰিক উত্তেজনা আৰু জাহাজ চলাচলৰ ব্যাঘাতৰ বাবে ইন্ধন আমদানিৰ খৰচ বহুখিনি বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতে নিজৰ ব্যৱহৃত প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু এলপিজিৰ প্ৰায় আধাতকৈও অধিক অংশ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰে । যিবোৰৰ প্ৰায়সমূহ হৰমুজ প্ৰণালী হৈ ভাৰত পায়হি ।