নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব
শংকা-প্ৰতিবাদকো নেওচি সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰত্যাশাৰে কাইলৈ নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ পেপচিক' কোম্পানী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব । উদ্যোগটোৰ কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 9, 2026 at 4:33 PM IST
নলবাৰী/গুৱাহাটী : অৱশেষত শংকা আৰু প্ৰতিবাদকো নেওচি নিৰ্মাণ হোৱা বৃহৎ বহুজাতিক কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ পেপচিক'ৰ দুৱাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীৰ বানেকুছিত নিৰ্মাণ হোৱা এই উদ্যোগটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।
তাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নলবাৰীত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই উদ্যোগটো সন্দৰ্ভত বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
আলু খেতিয়কেৰে মত-বিনিময়
নলবাৰীৰ পেপচিক' ইণ্ডিয়াৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ পূৰ্বে নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আলুৰ মূল্য শৃংখলৰ বিকাশ আৰু সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় সভাত কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সভাত দৰং, নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপকে ধৰি নামনি অসমৰ কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
স্থানীয় বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা, পেপচিক'ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলাসমূহৰ কৃষি বিষয়া, জলসিঞ্চন বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই সভাত আনুষংগিক কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
এই সভাত আলু খেতিয়কসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতাৰে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৰে ক্ৰয়-বিক্রয় আৰু উৎপাদন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় । সভাত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত কোম্পানীটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বছৰি ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে যাতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰিবলগা নহয় তাৰ প্ৰতি কৃষকসকলক উৎসাহ যোগায় ।
আনহাতে, কৃষকসকলৰ ভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত বুজ লৈ আগন্তুক সময়ত খেতিয়কসকলক বছৰত তিনিটা অথবা চাৰিটা খেতি কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণে চৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলিও তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । লগতে উক্ত কোম্পানীটোৰে আলুৰ বীজৰ দাম আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকক সকাহ হোৱাকৈ সকলো যাৱতীয় প্ৰচেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।
২০২৩ চনত স্থাপন হৈছিল আধাৰশিলা
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত নলবাৰীৰ বানেকুছিত পেপচিক’ কোম্পানীৰ ভূমি পূজন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই পেপচিক’ কোম্পানীটো নিৰ্মাণৰ বাবে নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ ৰাইজে ১৫০ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নলবাৰী জিলাৰ ৫০০ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।
লগতে বানেকুছিক উদ্যোগ নগৰীলৈ উন্নীত কৰা হ’ব বুলিও মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৷ কেৱল ইমানেই নহয় পেপচিক’ কোম্পানীয়ে নলবাৰীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিমান আলু উৎপাদন হ’ব সকলো ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা খেতিয়কসকলে এখন আলুৰ বিক্ৰী বজাৰো পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।
আলু মূল কেঁচামাল
উল্লেখ্য যে উক্ত পেপচিক’ প্ৰকল্পটোৰ সকলো খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল উৎপাদক হ’ব আলু । এই কোম্পানীটোক এবছৰত দৰকাৰ হ’ব প্ৰায় ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ । ইয়াৰ বাবে নলবাৰী জিলাৰ উপৰি নিকটৱৰ্তী নামনি অসমৰ বৰপেটা, কামৰূপ, ওদালগুৰি, দৰং আদি জিলাৰ আলু খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আলুখেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিকভাৱে আলু উৎপাদনত গুৰুত্ব । যিহেতু যাতায়াতৰ ফালৰ পৰা বৰপেটা, কামৰূপ, দৰং আদি জিলাৰে আলু সৰবৰাহ সহজ আৰু কম খৰচী হ'ব, সেয়ে এই অঞ্চলকেইটাত বৃহৎ মাত্ৰাত আলুখেতি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হছে ।
আনহাতে, পেপচিক’ কোম্পানীয়ে আলু খেতিয়কসকলক উচিত মূল্য প্ৰদান কৰি আলু ক্ৰয় কৰিব বুলিও চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণত এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে ।
পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ নতুন সম্ভাৱনা
উল্লেখ্য যে নলবাৰী জিলাৰ বানেকুছিত স্থাপন হোৱা বিশ্বখ্যাত পেপচিক' কোম্পানী হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো খাদ্য উৎপাদন কাৰখানা । নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ বানেকুছিত অৱস্থিত এআইডিচি শিল্প উদ্যানত এই উদ্যোগটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ৭৭৮ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । প্ৰায় ৪৪.২০ একৰ ভূমি সামৰি এই প্ৰকল্পটো গঢ়ি উঠিছে ।
আনহাতে, এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫০০ গৰাকী লোকৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ আশা কৰা হৈছে । অসমৰ স্থানীয় কৃষকৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰি এই প্ৰকল্পত 'লেইজ' (Lay's) চিপছ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । আনহাতে, এই প্ৰকল্পত প্ৰায় ৭৫ শতাংশ মহিলা কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰাৰ বাবে বিশেষ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
নলবাৰীৰ পেপচিক' উদ্যোগ আৰু স্থানীয় কৃষকৰ লাভ
নলবাৰীৰ এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে অসমৰ স্থানীয় কৃষকসকল কেইবাটাও দিশৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । কাৰণ চৰকাৰ আৰু পেপচিক'ৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি কৃষকসকলে কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষ হৈছে এখন বৃহৎ পৰিসৰৰ আৰু নিশ্চিত আলুৰ বজাৰ ।
সাধাৰণতে নামনি অসমৰ নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ, দৰং আদি জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আলু উৎপাদন হয় । এতিয়া এই উদ্যোগটো মুকলি হোৱাৰ পিছত উক্ত অঞ্চলকেইটাৰ কৃষকসকলে এক সংগঠিত ৰূপত আলু খেতি কৰি লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
নিশ্চিত বজাৰ, উন্নত প্ৰযুক্তি, গুণগত বীজ আদি দিশ
পেপচিক' কোম্পানীয়ে অসমৰ স্থানীয় কৃষকৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ৭০,০০০ মেট্ৰিক টন আলু প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলৰ বজাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব । তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত ফচল বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা অৱস্থা নহ'ব ।
আনহাতে, কোম্পানীটোৱে 'লেইজ' চিপছ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে উপযোগী বিশেষ প্ৰজাতিৰ আলু উৎপাদন কৰিবলৈ কৃষকসকলক উন্নত মানৰ বীজ আৰু আধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তি যোগান ধৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি স্থানীয় কৃষকসকলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আৰু অধিক উৎপাদনক্ষম উপায়েৰে আলুখেতি কৰিবলৈ কোম্পানীটোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ কামো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ।
আনহাতে, এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৬০,০০০ টন ক্ষমতাৰ শীতলীকৃত ভঁৰালৰ চাহিদা সৃষ্টি হ’ব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে সঠিক সময়ত আলু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ফচল নষ্ট হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব ।
অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা আৰু দালালৰাজৰ অন্ত
এই প্ৰকল্পটোৰ সৈতে হোৱা আলু উৎপাদকৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয় আৰু চুক্তিভিত্তিক কৃষিৰ বাবে মধ্যভোগী বা দালালৰ দপদপনি নোহোৱা হ’ব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে ফচলৰ উচিত মূল্য লাভ কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব । এই প্ৰকল্পই অসমৰ ৫ হাজাৰোধিক কৃষকৰ জীৱনধাৰণৰ মান সামগ্ৰিকভাৱে উন্নত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই চুক্তিভিত্তিক আলুখেতিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্হি চুক্তি আইন আৰু পেপচিক'ৰ ব্যক্তিগত নিয়মাৱলী অনুসৰি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত আৰু নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই চুক্তিভিত্তিক খেতিৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি কোম্পানীটোৱে কৃষকৰ মাটিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মালিকীস্বত্ব দাবী কৰিব নোৱাৰিব । ফলত কৃষকৰ ভূমি সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত থাকিব ।
সাধাৰণতে পেপচিক'ৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ চুক্তি কৰিবলৈ হ'লে কৃষকৰ ন্যূননতম মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ২ একৰ জলসিঞ্চিত ভূমি । কিন্তু উপান্ত কৃষক অৰ্থাৎ যিসকলৰ ইমান পৰিমাণৰ মাটি নাই তেওঁলোকে স্থানীয় কৃষক উৎপাদক সংস্থা (FPO, Farmer Producer Organisation) বা কৃষক গোট গঠন কৰি একত্ৰিতভাৱে চুক্তি কৰিব পাৰে ।
পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্য, বীজ, গুণমান আদি
এই চুক্তি অনুসৰি, আলুখেতি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই আলুৰ এক নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয় মূল্য নিশ্চিত কৰা হয় । সেয়ে বজাৰত আলুৰ দাম কমি গ'লেও কোম্পানীটোৱে পূৰ্ব চুক্তিবদ্ধ মূল্যতে কৃষকৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য থাকিব । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে যোগান ধৰা 'FC-5' (FL-2027) ৰ দৰে বিশেষ প্ৰজাতিৰ চিপছ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা আলুৰ বীজহে কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, কোম্পানীটোৰ অনুমতি অবিহনে এই বীজ আন কাৰোবাক বিক্ৰী বা মুকলি বজাৰত উলিয়াই দিব নোৱাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি উৎপাদিত আলুৰ মান কোম্পানীটোৰ নিৰ্দিষ্ট গুণগত মানৰ সৈতে মিলিব লাগিব । অৰ্থাৎ আলুৰ আকাৰ, দাগ নপৰা আৰু পানীৰ পৰিমাণ আদি সঠিক মাত্ৰাত থাকিব লাগিব । যদি এই গুণমান প্ৰতিপন্ন হয় তেতিয়াহে কোম্পানীটোৱে সেই আলু গ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি খেতি কৰাৰ সময়ত কোম্পানীটোৰ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ নিৰ্দেশনা আৰু বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব ।
এই চুক্তিত কেনেদৰে জড়িত হ’ব ?
ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানে (ASDM) পেপচিক'ৰ সৈতে সমন্বয় সৃষ্টি কৰি কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । যদি কোনো কৃষকে এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খোজে তেন্তে জিলা কৃষি কাৰ্যালয় নিজৰ অঞ্চলৰ নিকটৱৰ্তী পঞ্জীয়নভুক্ত এফপিঅ'ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।
পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ
উল্লেখ্য যে উদ্যোগটো স্থাপনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ পৰায়ে এই উদ্যোগটোৰ পৰিৱেশগত প্ৰভাৱক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে । উদ্যোগটোৱে স্থানীয় অঞ্চলত ব্যাপক পৰিৱেশগত কুপ্ৰভাৱ পেলাৱ বুলি আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে বহু স্থানীয় লোক আৰু দল-সংগঠনে এই উদ্যোগটো স্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
কিন্তু উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ তথ্য মতে, নলবাৰীৰ বানেকুছিত স্থাপন কৰা পেপচিক' প্ৰকল্পটো অত্যাধুনিক 'গ্ৰীণফিল্ড' উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ সুৰক্ষা নীতি আৰু লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ।
পেপচিক'ৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা নীতিসমূহ
এই উদ্যোগটোত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া মুঠ বিদ্যুৎ শক্তিৰ ১০০ শতাংশই সৌৰশক্তি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমন হ'ব ।
আনহাতে, কাৰখানাটোত শূন্য পানী নিৰ্গমন (Zero Liquid Discharge, ZLD) প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উদ্যোগটোত ব্যৱহৃত এটুপি পানীও বাহিৰত পেলাই প্ৰদূষিত কৰা নহয় । ব্যৱহৃত সম্পূৰ্ণ পানী পুনৰাবৰ্তন (Recycle) কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
একেদৰে কাৰখানাটোৰ পৰা ওলোৱা কোনো গোটা আৱৰ্জনা মুকলি ঠাইত পেলোৱা নহয় । জৈৱিক আৱৰ্জনা বা আলুৰ বাকলি আদি সাৰ আৰু অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰৰ বাবে পুনৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হ'ব । আনহাতে, পেপচিক' ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পেকেজিঙৰ বাবে শতকৰা ১০০ ভাগ পুনৰাবৰ্তনযোগ্য বা পচনশীল প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিশ্বজনীন লক্ষ্য হাতত লৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই প্ৰকল্পতো পৰিব । ইয়াৰ উপৰি উদ্যোগটোৰ চৌপাশে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ এক বৃহৎ অঞ্চলজুৰি গছ-গছনি ৰোপণ কৰি এক সেউজ বলয় গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
স্থানীয় প্ৰভাৱ
নলবাৰীৰ পেপচিক' প্ৰকল্পই স্থানীয় অঞ্চলটোত এক ব্যাপক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পই স্থানীয় সমাজ, অৰ্থনীতি আৰু আন্তঃগাঁথনিত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫০০ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক ইয়াত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, উদ্যোগটোত নিয়োজিত হ'বলগীয়া মুঠ কৰ্মচাৰীৰপ্ৰায় ৭৫ শতাংশই মহিলা হ'ব । ফলত স্থানীয় মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিব । আনহাতে, উদ্যোগটো স্থাপন হোৱাৰ ফলত বানেকুছি আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সৰু-বৰ দোকান-পোহৰ, হোটেল আৰু অন্যান্য সেৱামূলক ব্যৱসায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটি স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক লাভান্বিত কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি উদ্যোগটোলৈ গধুৰ যান-বাহন আৰু কেঁচামাল কঢ়িওৱা ট্ৰাক আদি অহা-যোৱা কৰাৰ সুবিধাৰ্থে অঞ্চলটোৰ পথসমূহ বহল আৰু পকী কৰা হৈছে । একেদৰে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ খাতিৰত অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা অধিক উন্নত আৰু নিয়মীয়া কৰাৰ স্থানীয় জনসাধাৰণেও ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিছে ।
কৃষি খণ্ডৰ বাণিজ্যিকীকৰণ
এই উদ্যোগটো স্থাপনৰ ফলত স্থানীয় কৃষকসকলে এতিয়া পৰম্পৰাগত কৃষিৰ সলনি অধিক লাভজনক চুক্তিভিত্তিক কৃষিৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত আধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে । সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰকল্পটোৱে বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চল তথা সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাখনকে এক নতুন ঔদ্যোগিক পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।
দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী
প্ৰকল্পটোত স্থানীয় লোকসকলক নিয়োগ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ দক্ষতা গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰ আৰু কোম্পানীটোৱে যৌথভাৱে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । পেপচিক' ইণ্ডিয়াই স্থানীয় যুৱক-যুৱতী আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলক উদ্যোগটোৰ কামৰ বাবে দক্ষ কৰি তুলিবলৈ এক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । এই চুক্তি অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযান আৰু নিয়োগ তথা কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়ৰ সৈতে কৰা হৈছে ।
আনহাতে, নলবাৰীৰ মহিলা আইটিআই চৌহদত পেপচিক'ৰ প্ৰথমটো 'কমিউনিটী লাৰ্নিং চেণ্টাৰ' স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় মহিলাসকলক উদ্যোগটোৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী আৰু পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় কামৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব । আনহাতে, কাৰখানাত কাম কৰিবলগীয়া স্থানীয় শ্ৰমিক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 'ইণ্ডাকচন প্ৰশিক্ষণ' আৰু যন্ত্ৰ-পাতি চলোৱাৰ সুৰক্ষিত জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয় ।
কৃষকসকলৰ বাবে আধুনিক কৃষি প্ৰশিক্ষণ
'লেইজ' চিপছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিশেষ গুণমানৰ আলুৰ প্ৰয়োজন হয় বাবে স্থানীয় কৃষকসকলক পেপচিক'ৰ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কৃষকসকলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰা, ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আধুনিক কৃষি সঁজুলি তথা জলসিঞ্চন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি উন্নতমানৰ 'FC-5' আলুৰ বীজ কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু ফচল চপোৱাৰ পিছত আলুৰ গুণমান কেনেকৈ বজাই ৰাখিব লাগে তাৰ ওপৰত কৃষক গোটসমূহক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীসমূহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে কাৰখানাটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সৰহভাগ কৰ্মচাৰী আৰু কেঁচামাল নলবাৰী তথা অসমৰ স্থানীয় উৎসৰ পৰা পোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।