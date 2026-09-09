ETV Bharat / business

নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব

শংকা-প্ৰতিবাদকো নেওচি সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰত্যাশাৰে কাইলৈ নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ পেপচিক' কোম্পানী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব । উদ্যোগটোৰ কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব (Social media)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 4:33 PM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী/গুৱাহাটী : অৱশেষত শংকা আৰু প্ৰতিবাদকো নেওচি নিৰ্মাণ হোৱা বৃহৎ বহুজাতিক কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ পেপচিক'ৰ দুৱাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীৰ বানেকুছিত নিৰ্মাণ হোৱা এই উদ্যোগটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।

তাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নলবাৰীত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই উদ্যোগটো সন্দৰ্ভত বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।

আলু খেতিয়কেৰে মত-বিনিময়

নলবাৰীৰ পেপচিক' ইণ্ডিয়াৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ পূৰ্বে নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আলুৰ মূল্য শৃংখলৰ বিকাশ আৰু সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় সভাত কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সভাত দৰং, নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপকে ধৰি নামনি অসমৰ কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।

নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা, পেপচিক'ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলাসমূহৰ কৃষি বিষয়া, জলসিঞ্চন বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই সভাত আনুষংগিক কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।

এই সভাত আলু খেতিয়কসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতাৰে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৰে ক্ৰয়-বিক্রয় আৰু উৎপাদন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় । সভাত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত কোম্পানীটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বছৰি ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে যাতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰিবলগা নহয় তাৰ প্ৰতি কৃষকসকলক উৎসাহ যোগায় ।

আনহাতে, কৃষকসকলৰ ভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত বুজ লৈ আগন্তুক সময়ত খেতিয়কসকলক বছৰত তিনিটা অথবা চাৰিটা খেতি কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণে চৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলিও তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । লগতে উক্ত কোম্পানীটোৰে আলুৰ বীজৰ দাম আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকক সকাহ হোৱাকৈ সকলো যাৱতীয় প্ৰচেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।

২০২৩ চনত স্থাপন হৈছিল আধাৰশিলা

উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত নলবাৰীৰ বানেকুছিত পেপচিক’ কোম্পানীৰ ভূমি পূজন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এই পেপচিক’ কোম্পানীটো নিৰ্মাণৰ বাবে নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ ৰাইজে ১৫০ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নলবাৰী জিলাৰ ৫০০ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব ।

লগতে বানেকুছিক উদ্যোগ নগৰীলৈ উন্নীত কৰা হ’ব বুলিও মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৷ কেৱল ইমানেই নহয় পেপচিক’ কোম্পানীয়ে নলবাৰীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিমান আলু উৎপাদন হ’ব সকলো ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা খেতিয়কসকলে এখন আলুৰ বিক্ৰী বজাৰো পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

আলু মূল কেঁচামাল

উল্লেখ্য যে উক্ত পেপচিক’ প্ৰকল্পটোৰ সকলো খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল উৎপাদক হ’ব আলু । এই কোম্পানীটোক এবছৰত দৰকাৰ হ’ব প্ৰায় ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ । ইয়াৰ বাবে নলবাৰী জিলাৰ উপৰি নিকটৱৰ্তী নামনি অসমৰ বৰপেটা, কামৰূপ, ওদালগুৰি, দৰং আদি জিলাৰ আলু খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আলুখেতিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিকভাৱে আলু উৎপাদনত গুৰুত্ব । যিহেতু যাতায়াতৰ ফালৰ পৰা বৰপেটা, কামৰূপ, দৰং আদি জিলাৰে আলু সৰবৰাহ সহজ আৰু কম খৰচী হ'ব, সেয়ে এই অঞ্চলকেইটাত বৃহৎ মাত্ৰাত আলুখেতি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হছে ।

আনহাতে, পেপচিক’ কোম্পানীয়ে আলু খেতিয়কসকলক উচিত মূল্য প্ৰদান কৰি আলু ক্ৰয় কৰিব বুলিও চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণত এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে ।

পেপচিক' কোম্পানী: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ নতুন সম্ভাৱনা

উল্লেখ্য যে নলবাৰী জিলাৰ বানেকুছিত স্থাপন হোৱা বিশ্বখ্যাত পেপচিক' কোম্পানী হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো খাদ্য উৎপাদন কাৰখানা । নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ বানেকুছিত অৱস্থিত এআইডিচি শিল্প উদ্যানত এই উদ্যোগটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ৭৭৮ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । প্ৰায় ৪৪.২০ একৰ ভূমি সামৰি এই প্ৰকল্পটো গঢ়ি উঠিছে ।

আনহাতে, এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫০০ গৰাকী লোকৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ আশা কৰা হৈছে । অসমৰ স্থানীয় কৃষকৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰি এই প্ৰকল্পত 'লেইজ' (Lay's) চিপছ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । আনহাতে, এই প্ৰকল্পত প্ৰায় ৭৫ শতাংশ মহিলা কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰাৰ বাবে বিশেষ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

নলবাৰীৰ পেপচিক' উদ্যোগ আৰু স্থানীয় কৃষকৰ লাভ

নলবাৰীৰ এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে অসমৰ স্থানীয় কৃষকসকল কেইবাটাও দিশৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । কাৰণ চৰকাৰ আৰু পেপচিক'ৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি কৃষকসকলে কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষ হৈছে এখন বৃহৎ পৰিসৰৰ আৰু নিশ্চিত আলুৰ বজাৰ ।

সাধাৰণতে নামনি অসমৰ নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ, দৰং আদি জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আলু উৎপাদন হয় । এতিয়া এই উদ্যোগটো মুকলি হোৱাৰ পিছত উক্ত অঞ্চলকেইটাৰ কৃষকসকলে এক সংগঠিত ৰূপত আলু খেতি কৰি লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

নিশ্চিত বজাৰ, উন্নত প্ৰযুক্তি, গুণগত বীজ আদি দিশ

পেপচিক' কোম্পানীয়ে অসমৰ স্থানীয় কৃষকৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ৭০,০০০ মেট্ৰিক টন আলু প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলৰ বজাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব । তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত ফচল বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা অৱস্থা নহ'ব ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, কোম্পানীটোৱে 'লেইজ' চিপছ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে উপযোগী বিশেষ প্ৰজাতিৰ আলু উৎপাদন কৰিবলৈ কৃষকসকলক উন্নত মানৰ বীজ আৰু আধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তি যোগান ধৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি স্থানীয় কৃষকসকলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আৰু অধিক উৎপাদনক্ষম উপায়েৰে আলুখেতি কৰিবলৈ কোম্পানীটোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ কামো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ।

আনহাতে, এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৬০,০০০ টন ক্ষমতাৰ শীতলীকৃত ভঁৰালৰ চাহিদা সৃষ্টি হ’ব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে সঠিক সময়ত আলু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ফচল নষ্ট হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব ।

অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা আৰু দালালৰাজৰ অন্ত

এই প্ৰকল্পটোৰ সৈতে হোৱা আলু উৎপাদকৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয় আৰু চুক্তিভিত্তিক কৃষিৰ বাবে মধ্যভোগী বা দালালৰ দপদপনি নোহোৱা হ’ব । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে ফচলৰ উচিত মূল্য লাভ কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব । এই প্ৰকল্পই অসমৰ ৫ হাজাৰোধিক কৃষকৰ জীৱনধাৰণৰ মান সামগ্ৰিকভাৱে উন্নত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী (ETV Bharat Assam)

এই চুক্তিভিত্তিক আলুখেতিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্হি চুক্তি আইন আৰু পেপচিক'ৰ ব্যক্তিগত নিয়মাৱলী অনুসৰি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত আৰু নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই চুক্তিভিত্তিক খেতিৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি কোম্পানীটোৱে কৃষকৰ মাটিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মালিকীস্বত্ব দাবী কৰিব নোৱাৰিব । ফলত কৃষকৰ ভূমি সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত থাকিব ।

সাধাৰণতে পেপচিক'ৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ চুক্তি কৰিবলৈ হ'লে কৃষকৰ ন্যূননতম মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ২ একৰ জলসিঞ্চিত ভূমি । কিন্তু উপান্ত কৃষক অৰ্থাৎ যিসকলৰ ইমান পৰিমাণৰ মাটি নাই তেওঁলোকে স্থানীয় কৃষক উৎপাদক সংস্থা (FPO, Farmer Producer Organisation) বা কৃষক গোট গঠন কৰি একত্ৰিতভাৱে চুক্তি কৰিব পাৰে ।

পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্য, বীজ, গুণমান আদি

এই চুক্তি অনুসৰি, আলুখেতি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই আলুৰ এক নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয় মূল্য নিশ্চিত কৰা হয় । সেয়ে বজাৰত আলুৰ দাম কমি গ'লেও কোম্পানীটোৱে পূৰ্ব চুক্তিবদ্ধ মূল্যতে কৃষকৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য থাকিব । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে যোগান ধৰা 'FC-5' (FL-2027) ৰ দৰে বিশেষ প্ৰজাতিৰ চিপছ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা আলুৰ বীজহে কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । আনহাতে, কোম্পানীটোৰ অনুমতি অবিহনে এই বীজ আন কাৰোবাক বিক্ৰী বা মুকলি বজাৰত উলিয়াই দিব নোৱাৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি উৎপাদিত আলুৰ মান কোম্পানীটোৰ নিৰ্দিষ্ট গুণগত মানৰ সৈতে মিলিব লাগিব । অৰ্থাৎ আলুৰ আকাৰ, দাগ নপৰা আৰু পানীৰ পৰিমাণ আদি সঠিক মাত্ৰাত থাকিব লাগিব । যদি এই গুণমান প্ৰতিপন্ন হয় তেতিয়াহে কোম্পানীটোৱে সেই আলু গ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি খেতি কৰাৰ সময়ত কোম্পানীটোৰ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ নিৰ্দেশনা আৰু বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী (ETV Bharat Assam)

এই চুক্তিত কেনেদৰে জড়িত হ’ব ?

ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানে (ASDM) পেপচিক'ৰ সৈতে সমন্বয় সৃষ্টি কৰি কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । যদি কোনো কৃষকে এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খোজে তেন্তে জিলা কৃষি কাৰ্যালয় নিজৰ অঞ্চলৰ নিকটৱৰ্তী পঞ্জীয়নভুক্ত এফপিঅ'ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।

পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ

উল্লেখ্য যে উদ্যোগটো স্থাপনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ পৰায়ে এই উদ্যোগটোৰ পৰিৱেশগত প্ৰভাৱক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে । উদ্যোগটোৱে স্থানীয় অঞ্চলত ব্যাপক পৰিৱেশগত কুপ্ৰভাৱ পেলাৱ বুলি আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে বহু স্থানীয় লোক আৰু দল-সংগঠনে এই উদ্যোগটো স্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

কিন্তু উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ তথ্য মতে, নলবাৰীৰ বানেকুছিত স্থাপন কৰা পেপচিক' প্ৰকল্পটো অত্যাধুনিক 'গ্ৰীণফিল্ড' উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ সুৰক্ষা নীতি আৰু লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ।

Nalbari PepsiCo plant
আলু খেতিয়কেৰে কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মত-বিনিময় (ETV Bharat Assam)

পেপচিক'ৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা নীতিসমূহ

এই উদ্যোগটোত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া মুঠ বিদ্যুৎ শক্তিৰ ১০০ শতাংশই সৌৰশক্তি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমন হ'ব ।

আনহাতে, কাৰখানাটোত শূন্য পানী নিৰ্গমন (Zero Liquid Discharge, ZLD) প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উদ্যোগটোত ব্যৱহৃত এটুপি পানীও বাহিৰত পেলাই প্ৰদূষিত কৰা নহয় । ব্যৱহৃত সম্পূৰ্ণ পানী পুনৰাবৰ্তন (Recycle) কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

একেদৰে কাৰখানাটোৰ পৰা ওলোৱা কোনো গোটা আৱৰ্জনা মুকলি ঠাইত পেলোৱা নহয় । জৈৱিক আৱৰ্জনা বা আলুৰ বাকলি আদি সাৰ আৰু অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰৰ বাবে পুনৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হ'ব । আনহাতে, পেপচিক' ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পেকেজিঙৰ বাবে শতকৰা ১০০ ভাগ পুনৰাবৰ্তনযোগ্য বা পচনশীল প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিশ্বজনীন লক্ষ্য হাতত লৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই প্ৰকল্পতো পৰিব । ইয়াৰ উপৰি উদ্যোগটোৰ চৌপাশে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ এক বৃহৎ অঞ্চলজুৰি গছ-গছনি ৰোপণ কৰি এক সেউজ বলয় গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

Nalbari PepsiCo plant
নলবাৰীৰ বহুচৰ্চিত পেপচিক' কোম্পানী (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় প্ৰভাৱ

নলবাৰীৰ পেপচিক' প্ৰকল্পই স্থানীয় অঞ্চলটোত এক ব্যাপক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পই স্থানীয় সমাজ, অৰ্থনীতি আৰু আন্তঃগাঁথনিত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫০০ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক ইয়াত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।

আনহাতে, উদ্যোগটোত নিয়োজিত হ'বলগীয়া মুঠ কৰ্মচাৰীৰপ্ৰায় ৭৫ শতাংশই মহিলা হ'ব । ফলত স্থানীয় মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিব । আনহাতে, উদ্যোগটো স্থাপন হোৱাৰ ফলত বানেকুছি আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সৰু-বৰ দোকান-পোহৰ, হোটেল আৰু অন্যান্য সেৱামূলক ব্যৱসায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটি স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক লাভান্বিত কৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি উদ্যোগটোলৈ গধুৰ যান-বাহন আৰু কেঁচামাল কঢ়িওৱা ট্ৰাক আদি অহা-যোৱা কৰাৰ সুবিধাৰ্থে অঞ্চলটোৰ পথসমূহ বহল আৰু পকী কৰা হৈছে । একেদৰে প্ৰকল্পটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ খাতিৰত অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা অধিক উন্নত আৰু নিয়মীয়া কৰাৰ স্থানীয় জনসাধাৰণেও ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিছে ।

কৃষি খণ্ডৰ বাণিজ্যিকীকৰণ

এই উদ্যোগটো স্থাপনৰ ফলত স্থানীয় কৃষকসকলে এতিয়া পৰম্পৰাগত কৃষিৰ সলনি অধিক লাভজনক চুক্তিভিত্তিক কৃষিৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত আধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে । সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰকল্পটোৱে বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চল তথা সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাখনকে এক নতুন ঔদ্যোগিক পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।

দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী

প্ৰকল্পটোত স্থানীয় লোকসকলক নিয়োগ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ দক্ষতা গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰ আৰু কোম্পানীটোৱে যৌথভাৱে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । পেপচিক' ইণ্ডিয়াই স্থানীয় যুৱক-যুৱতী আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলক উদ্যোগটোৰ কামৰ বাবে দক্ষ কৰি তুলিবলৈ এক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । এই চুক্তি অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযান আৰু নিয়োগ তথা কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়ৰ সৈতে কৰা হৈছে ।

Nalbari PepsiCo plant
উপস্থিত একাংশ বিভিন্ন জিলাৰ আলু খেতিয়ক (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, নলবাৰীৰ মহিলা আইটিআই চৌহদত পেপচিক'ৰ প্ৰথমটো 'কমিউনিটী লাৰ্নিং চেণ্টাৰ' স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় মহিলাসকলক উদ্যোগটোৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী আৰু পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় কামৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব । আনহাতে, কাৰখানাত কাম কৰিবলগীয়া স্থানীয় শ্ৰমিক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 'ইণ্ডাকচন প্ৰশিক্ষণ' আৰু যন্ত্ৰ-পাতি চলোৱাৰ সুৰক্ষিত জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয় ।

কৃষকসকলৰ বাবে আধুনিক কৃষি প্ৰশিক্ষণ

'লেইজ' চিপছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিশেষ গুণমানৰ আলুৰ প্ৰয়োজন হয় বাবে স্থানীয় কৃষকসকলক পেপচিক'ৰ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কৃষকসকলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰা, ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আধুনিক কৃষি সঁজুলি তথা জলসিঞ্চন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি উন্নতমানৰ 'FC-5' আলুৰ বীজ কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু ফচল চপোৱাৰ পিছত আলুৰ গুণমান কেনেকৈ বজাই ৰাখিব লাগে তাৰ ওপৰত কৃষক গোটসমূহক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীসমূহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে কাৰখানাটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সৰহভাগ কৰ্মচাৰী আৰু কেঁচামাল নলবাৰী তথা অসমৰ স্থানীয় উৎসৰ পৰা পোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।

লগতে পঢ়ক :নলবাৰীৰ পেপচিকোত প্ৰয়োজন ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ, অসমৰ খেতিয়কে পূৰাব এই চাহিদা: পীযুষ হাজৰিকা
লগতে পঢ়ক :শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

নলবাৰী পেপচিকো প্ৰকল্প
নলবাৰী পেপচিকো উদ্যোগ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
NALBARI PEPSICO PLANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.