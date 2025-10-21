দীপাৱলীৰ বজাৰত আনন্দৰ লহৰ; CIAT-ৰ ৰিপৰ্ট মতে, ৬.০৫ লাখ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী
CIAT-ৰ তথ্য মতে, দীপাৱলীৰ সময়ত খুচুৰা ব্যৱসায়, বিশেষকৈ কৰ্পৰেট আৰু পৰম্পৰাগত বজাৰসমূহে – মুঠ বাণিজ্যৰ ৮৫ শতাংশ অৰিহণা যোগাইছে ।
Published : October 21, 2025 at 10:54 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমত এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ তেনেই সেমাকা । বহু লোকচাৰ সন্মুখীন হৈছে ফটকা বিক্ৰেতাসকলে । কিয়নো অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু এইবাৰ নাই । জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত সকলো ম্ৰিয়মান হৈ আছে ।
কিন্তু অসমৰ বিপৰীতে দেশৰ আন আন ৰাজ্যত এইবাৰ অতি ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । ফটকা বিক্ৰেতাৰ পৰা আদি কৰি দীপাৱলীৰ বজাৰখন এইবাৰ অতি ফৰকাল । তথ্য মতে, এই দীপাৱলীত অভিলেখ সংখ্যক সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈছে ।
ব্যৱসায়ী সংস্থা CAIT-এ মঙলবাৰে জনোৱা মতে, এইবাৰ দীপাৱলীত প্ৰায় ৬.০৫ লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হৈছে, য’ত ৫.৪০ লাখ কোটি টকা সামগ্ৰী আৰু ৬৫,০০০ কোটি টকা সেৱাও অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে ।
ৰাজধানী দিল্লী আৰু টিয়ৰৰ ২ আৰু ৩ চহৰকে ধৰি ৬০টা ডাঙৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰত কনফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ গৱেষণা শাখাৰ জৰিয়তে দেশজোৰা সমীক্ষাৰ ভিত্তিত এই পৰিসংখ্যা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । CAIT-ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা বছৰ দীপাৱলীৰ বিক্ৰী আছিল ৪.২৫ লাখ কোটি টকা । CAIT-এ কয় যে মূল খুচুৰা ব্যৱসায় বিশেষকৈ অকৰ্পৰেট আৰু পৰম্পৰাগত বজাৰে মুঠ বাণিজ্যৰ ৮৫ শতাংশ অৰিহণা যোগাইছে ।
গেলামালৰ আৰু এফএমচিজি ১২ শতাংশ, সোণ আৰু গহনা ১০ শতাংশ, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ৮ শতাংশ, গ্ৰাহকৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী ৭ শতাংশ, ৰেডিমেড কাপোৰ ৭ শতাংশ, উপহাৰৰ সামগ্ৰী ৭ শতাংশ, ঘৰুৱা সজ্জা ৫ শতাংশ, আচবাব ৫ শতাংশ, মিঠাই আৰু নিমখীয়া সামগ্ৰী ৫ শতাংশ, বস্ত্ৰ আৰু ফ্ৰেবৃক ৪ শতাংশ, পূজাৰ সামগ্ৰী ৩ শতাংশ, ফল আৰু শুকান ফল ৩ শতাংশ ইত্যাদি অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে ।
CAIT ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি.চি. ভাৰতীয়ই কয় যে সেৱা খণ্ডই পেকেজিং, আতিথ্য, কেব সেৱা, ভ্ৰমণ, ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট, টেণ্ট আৰু সজ্জা, জনশক্তি আৰু ডেলিভাৰীৰ দৰে খণ্ডৰ পৰা ৬৫,০০০ কোটি টকাৰ বিক্ৰী যোগ কৰিছে ।
প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা ৭২ শতাংশ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে বৃদ্ধি পোৱা বিক্ৰীৰ কাৰণ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰী, জোতা, পোছাক, মিঠাই, ঘৰুৱা সজ্জা, আৰু গ্ৰাহকৰ টেকসই সামগ্ৰীৰ জি এছ টিৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱা বুলি কয় ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই উৎসৱৰ উত্থান শীতকাল, বিয়া আৰু জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উৎসৱৰ বতৰলৈকে চলি থাকিব । CAIT ৰ মতে, দীপাৱলী ২০২৫ ব্যৱসায়ৰ ফলত লজিষ্টিক, পেকেজিং, পৰিবহণ, আৰু খুচুৰা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৫০ লাখ অস্থায়ী চাকৰিৰ সৃষ্টি হৈছিল । গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধনগৰীয়া ভাৰতে মুঠ বাণিজ্যৰ ২৮ শতাংশ অৰিহণা যোগাইছিল, যিয়ে মহানগৰৰ বাহিৰেও গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংযোগৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছিল ।
- দিল্লীত ফটকা বিক্ৰীৰ উত্থান :
দিল্লীত এই দীপাৱলীত উত্থান ঘটিছে আতচবাজীৰ বিক্ৰী । ব্যৱসায়ীসকলে বজাৰলৈ বহু সংখ্যক গ্ৰাহক আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।চেম্বাৰ অৱ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী (চিটিআই)ৰ সভাপতি বৃজেশ গোৱালে জনোৱা মতে, এই উৎসৱৰ বতৰত ফটকাৰ প্ৰবল চাহিদা আছিল ।
তেওঁ কয়, "দীপাৱলীৰ এদিন আগতে বেছিভাগ ব্যৱসায়ীৰ ষ্টক শেষ হৈ গৈছিল । বহুতে ফটকা কিনিবলৈ গুৰুগ্ৰাম, নয়ডা, ফৰিদাবাদ, গাজিয়াবাদ, শোনিপাটলৈ যাবলগীয়া হৈছিল ।" তেওঁ লগতে কয় যে দিল্লীত এইবাৰ মুঠ প্ৰায় ৫০০ কোটি টকাৰ ফটকা বিক্ৰী হৈছে ।
সদৰ বজাৰ সন্থাৰ সভাপতি পৰমজিৎ সিং পম্মাই কয় যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিক্ৰী প্ৰায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ফটকাৰ লগতে লাইটিং আৰু সজ্জাৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ কয় ।
- ফটকা বিক্ৰী আৰু বিস্ফোৰণৰ অনুমতি :
উচচতম ন্যায়ালয়ে ১৫ অক্টোবৰত দিল্লী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত (এনচিআৰ) উৎসৱমুখৰ পৰম্পৰা আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি সেউজীয়া ক্ৰেকাৰ বিক্ৰী আৰু বিস্ফোৰণৰ অনুমতি দিছিল ।
আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দেৱালীৰ আগদিনা আৰু দীপাৱলীৰ দিনটোত সেউজীয়া ফটকা ব্যৱহাৰ কৰাটো সীমাবদ্ধ আছিল : পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৭ বজাৰ ভিতৰত আৰু নিশা ৮ বজাৰ পৰা ১০ বজাৰ ভিতৰত । ১৮ৰ পৰা ২১ অক্টোবৰৰ ভিতৰত সেউজীয়া ক্ৰেকাৰ বিক্ৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল ।