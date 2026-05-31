পেট্ৰ’ল-ডিজেল-এটিএফৰ ওপৰত নতুন ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কেন্দ্ৰৰ, কি প্ৰভাৱ পৰিব মূল্যত ?

চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক ⁠প্ৰতি লিটাৰত ১.৫ টকা, ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ১৩.৫ টকা আৰু এটিএফৰ প্ৰতি লিটাৰত ৯.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

Export Duties On Fuel
পেট্ৰ'ল পাম্পৰ ছবি (প্ৰতিনিধিত্বমূলক) (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 2:15 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতে ১ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া নতুন পষেকৰ বাবে পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ)ৰ ওপৰত সংশোধিত ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰিছে । চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক ⁠প্ৰতি লিটাৰত ১.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ডিজেলৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ১৩.৫ টকা আৰু এটিএফৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ৯.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

এই শুল্কসমূহ পষেকীয়া ভিত্তিত সংশোধন কৰা হয়, শেষৰটো সংশোধন ২০২৬ চনৰ ১৬ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল ।

অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে, “পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰপ্তানিৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি পেট্ৰ’লিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ ঘৰুৱা উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চৰ পৰা পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ) ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক [বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক (SAED)/পথ আৰু আন্তঃগাঁথনি চেছ (RIC)] প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।”

ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ১ জুন তাৰিখৰ পৰা অহা পষেকৰ হাৰ আৰোপ কৰিছে । গতিকে পেট্ৰ'লৰ ৰপ্তানি শুল্কৰ হাৰ প্ৰতি লিটাৰত ১.৫ টকা (SAED - ১.৫ টকা; RIC - শূন্য), ডিজেল ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ১৩.৫ টকা (SAED - ১৩.৫ টকা; RIC - শূন্য), আৰু এটিএফৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ৯.৫ টকা (কেৱল SAED) ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷"

পূৰ্বৰ স্তৰৰ পৰা পেট্ৰ’ল ৰপ্তানি শুল্ক যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাটোৱে খাৰুৱা তেলৰ তুলনাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেছ’লিনৰ মূল্য কম হোৱাটো স্পষ্ট কৰে ৷ আনহাতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে জড়িত চাহিদাৰ চাপৰ বাবে ডিজেল আৰু এটিএফত অধিক শুল্ক আৰোপ কৰা হয় । যি সময়ত ভাৰতে শক্তি সুৰক্ষা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বিপদৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আছে, সেই সময়ত ইন্ধন ৰপ্তানি ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।

চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই পৰিৱৰ্তনে ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদিত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ আবকাৰী শুল্কৰ হাৰত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলিও কয় কেন্দ্ৰই ।

২০২৬ চনৰ ২৭ মাৰ্চত প্ৰৱৰ্তন কৰা SAED/RIC ব্যৱস্থাই ৰপ্তানি শুল্কক বিশ্বৰ মূল্যৰ গতিবিধিৰ সৈতে সংযোগ কৰে যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ বৃদ্ধিৰ সময়ত ইন্ধন দেশৰ ভিতৰতে থাকে । পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনাৰ ফলত খাৰুৱা তেল আৰু সামগ্ৰীৰ বজাৰত অস্থিৰতা আহি পৰিছে, গতিকে দ্বি-সপ্তাহিক পৰ্যালোচনা ব্যৱস্থাই নতুন দিল্লীক নিৰুৎসাহিত ব্যৱস্থাসমূহ দ্ৰুতভাৱে সামঞ্জস্য কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । পৰৱৰ্তী পুনৰীক্ষণ পুনৰ শেষৰ পৰ্যালোচনাৰ পিছৰ পৰা খাৰুৱা তেল, পেট্ৰ’ল, ডিজেল, আৰু এটিএফৰ গড় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হ’ব ।

