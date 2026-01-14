১০ মিনিটৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী ! অনলাইন প্লেটফৰ্মক বিজ্ঞাপন আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ
নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই কেন্দ্ৰই দ্ৰুত বাণিজ্য কোম্পানীসমূহক ১০ মিনিটৰ ডেলিভাৰী সেৱা বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
Published : January 14, 2026 at 8:40 AM IST
নতুন দিল্লী : আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়াৰ মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ ভিতৰতেই আপোনাৰ হাতত পৰে খাদ্য় সামগ্ৰী । মাত্ৰ আপুনি ম'বাইলত অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল । ইমান দিনে এই ব্য়ৱসায় ৰমৰমীয়াভাৱেই চলি আছিল । এতিয়া ১০ মিনিটৰ ভিতৰত ডেলিভাৰীৰ আশ্বাস দিয়া এপক লৈ চিন্তিত হৈছে চৰকাৰ ।
এই এপসমূহৰ ফলত এজেণ্টসকলৰ অসংখ্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে যথেষ্ট লোকচানো হৈছে । সেয়েহে চৰকাৰে ব্লিংকিট, জেপ্ট’, জমেটো, ছুইগিকে ধৰি সকলো ডাঙৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মকে এনে বিজ্ঞাপন আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও সন্মতি প্ৰদান কৰিছে । ব্লিংকিটে চৰকাৰক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে নিজৰ প্লেটফৰ্মত এনে কোনো বিজ্ঞাপনৰ অনুমতি নিদিয়ে । আন প্লেটফৰ্মসমূহেও ইয়াৰ অনুসৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । শ্ৰমমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই এই বিষয়ত দ্ৰুত বাণিজ্যখণ্ডত কাম কৰা কোম্পানীসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত লেখক, স্তম্ভলেখক, স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগী আহ্বায়ক অশ্বিনী মহাজনে ইটিভি ভাৰতক কয় যে পূৰ্বৰ ধৰ্মঘটৰ পিছত আৰু সুৰক্ষাৰ চিন্তাত এই বিষয়টোত দীৰ্ঘদিন ধৰি আলোচনা চলি আছে ।
মহাজনে কয়, "অতি কটকটীয়া ডেলিভাৰীৰ সময়সীমাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে আৰু যুৱ শ্ৰমিকৰ জীৱন বিপদত পেলায় । কোনো কামেই ইমান জৰুৰী নহয় যে ই কেইমিনিটমান অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে । যদিও বিশ্বজুৰি হাইপাৰ-ফাষ্ট ডেলিভাৰীৰ মডেল আছে, সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো কোম্পানীসমূহে প্ৰায়ে সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে । ভাৰতে অন্ধভাৱে বিশ্বব্যাপী পদ্ধতিৰ নকল কৰা অনুচিত । স্থানীয় কামৰ পৰিস্থিতি ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ।"
সৰৱ আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ :
গিগ কৰ্মীসকলৰ বাবে অধিক সুৰক্ষা, সুৰক্ষিত কৰা আৰু উন্নত কৰ্ম পৰিস্থিতি নিশ্চিত কৰাটোৱেই হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য । উল্লেখ্য় যে এই বিষয়টো সংসদতো উত্থাপন হৈছে । সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ অত্যন্ত দ্ৰুত ডেলিভাৰীৰ মানৱীয় মূল্য়ৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ সোমবাৰে সামাজিক মাধ্য়মত এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছে । ইয়াত তেওঁক ব্লিংকিট ডেলিভাৰী এজেণ্টৰ দৰে সাজ-পোছাক পিন্ধা দেখা গৈছে, পিঠিত বেকপেক পিন্ধিছে । তেওঁৰ ইয়াৰ কেপচনত লিখিছে, "ব'ৰ্ডৰূমৰ পৰা আঁতৰত, মাটিত, মই তেওঁৰ দিনটো কটালো ।" তেওঁ এই নীতি বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচৰা বুলিও কয় আপ নেতাগৰাকীয়ে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ দৰে অনুভৱ হয় :
এই সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ ব্লিংকিটৰ ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ ৰমেশ কুমাৰে কয়, "আগতে প্ৰতিটো ডেলিভাৰীয়ে সময়ত প্ৰতিযোগিতাৰ দৰে অনুভৱ কৰা হৈছিল । ১০ মিনিটৰ লক্ষ্যৰ বাবে আমি ব্যস্ত পথতো লৰালৰি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাও আছিল । সামান্য পলম হ'লেও আমাৰ ৰেটিং বা ইনচেনটিভত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এতিয়া অন্ততঃ আমি নিৰাপদ ডেলিভাৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰিম ।"
আন এজন ৰাইডাৰ আৰৱ সিঙে অতি দ্ৰুত ডেলিভাৰী কৰাৰ মানসিক চাপৰ বিষয়ে কয়, "এয়া অহৰহ হেঁচা আছিল । গ্ৰাহকে তৎক্ষণাত ডেলিভাৰীৰ আশা কৰে । এপটোৰ টাইমাৰে সদায় বিপৰীতে গণনা কৰি থাকে । তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰে যে আপোনাৰ হাতত গতি বৃদ্ধি কৰাৰ বাহিৰে বিকল্প নাই। মোৰ বন্ধুসকলে এই লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছো । এই লক্ষ্য আঁতৰোৱাটোৱে আমাৰ সকলোৰে বাবে সকাহ দিছে ।"
বিহাৰৰ পৰা জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ অহা গুৰুগ্ৰামৰ জেপ্ট’ ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ দয়া নন্দে কয়, "এয়া কেৱল গতিৰ কথা নহয়। অবাস্তৱ টাইমলাইনৰ লগত আপুনি মানসিকভাৱে ক্লান্ত হৈ পৰে । কাৰণ ডেলিভাৰী পলম মানেই জৰিমনা বা ৰেটিঙৰ চিন্তাও থাকে। কোম্পানী আৰু চৰকাৰে নিৰাপত্তাক গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা বুলি জানি মই শ্ৰমিক হিচাপে অধিক সন্মান অনুভৱ কৰিছো ।"
গতিতকৈ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ :
অশ্বিনী মহাজনে কয়, "ডেলিভাৰীৰ সময়সীমা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত বুলি সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে । গতিতকৈ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি আশা কৰো যে ভৱিষ্যতে গিগ শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্ম পৰিস্থিতি অধিক ভাল হ'ব । ফলত তেওঁলোকে সুৰক্ষিত আৰু উন্নত জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব ।"
গিগ কৰ্মীৰ সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত :
আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন: পঞ্জীয়নৰ বাবে আধাৰ নম্বৰ বাধ্যতামূলক । বয়স কমেও ১৬ বছৰ হ’ব লাগিব ।
ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট নম্বৰ: ডাটা শ্বেয়াৰিঙৰ পিছত শ্ৰমিকজনে ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট নম্বৰ লাভ কৰিব ।
ডিজিটেল আইডি কাৰ্ড: পঞ্জীয়নৰ পিছত শ্ৰমিকজনে ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰ লাভ কৰিব য’ত ফটো আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য উপলব্ধ হ'ব ।
তথ্য আপডেট কৰা: মোবাইল নম্বৰ, ঠিকনা বা দক্ষতাৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তন বাধ্যতামূলক । অন্যথা সুবিধাসমূহ স্থগিত ৰখা হ’ব পাৰে ।