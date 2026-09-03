কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ : ৬৩ শতাংশলৈ ডিএ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ : ৬৩ শতাংশলৈ ডিএ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
অক্টোবৰৰ শেষৰপিনে নাইবা নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই বৃদ্ধিত চূড়ান্ত অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : September 3, 2026 at 6:50 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ এক কোটিৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’বলগীয়া ডিয়াৰনেছ ভাট্টা(ডিএ) সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সিদ্ধান্ত ক্ৰমাৎ দৃঢ় হৈ পৰিছে ৷
শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ শ্ৰমিক ব্যুৰোৱে জুন মাহৰ চূড়ান্ত সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহক মূল্য সূচকাংক(AICPI-IW)ৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই পৰিসংখ্যাই কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ ৩% বৃদ্ধি হোৱাটোক একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰিছে ৷ অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰয়োজনতকৈ কিছু বেছি সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে এই পৰিসংখ্যা এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই ।
এয়া কেৱল চৰকাৰী তথ্য আৰু সূত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা এক ধাৰণাহে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই প্ৰস্তাৱত বৰ্তমানলৈকে অনুমোদন জনোৱা নাই ।
সূত্ৰ অনুসৰি, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত কেবিনেটৰ নীতি-নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিব ৷ তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকতে এই নীতিত চূড়ান্ত মোহৰ লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ পূৰ্বৰ নীতি অনুসৰি, অক্টোবৰৰ শেষৰ সপ্তাহত নহ’লে নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে অথবা দেৱালীৰ আশে-পাশে চৰকাৰে জুলাই মাহৰ ডিএ ঘোষণা কৰে ৷
উৎসৱৰ বতৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ঘোষণা কৰিলেও কৰ্মচাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় ৷ এই চৰকাৰী সিদ্ধান্ত চলিত বৰ্ষৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে, কেৱল বাকী থকা ধনৰাশি অৰ্থাৎ জুলাইৰ পৰা ঘোষণাৰ মাহলৈকে জমা হোৱা ধন কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকললৈ তেওঁলোকৰ নৱেম্বৰৰ দৰমহাৰ সৈতে এককালীন বকেয়া হিচাপে প্ৰদান কৰা হ’ব । এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ’লে কৰ্মচাৰীসকলৰ মুঠ ডিয়াৰনেছ ভাট্টা ৬০ শতাংশৰ পৰা ৬৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব ।
এই খবৰৰ মাজতে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ওপৰতো কৰ্মচাৰীসকলে নজৰ ৰাখিছে ৷ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত আয়োগে এইক্ষেত্ৰত অহৰহ কাম কৰি আছে ।
জয়পুৰত দুদিনীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সামৰি আয়োগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুডুচেৰী, চণ্ডীগড় আৰু বেংগালুৰুত উপস্থিত হ’ব ৷ দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰকেইখনত দলটোৱে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহক নতুন ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আৰু নূন্যতম মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ ৭.৮% বৃদ্ধি বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজত উল্লেখযোগ্য: আমেৰিকাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ