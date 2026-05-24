পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ পিছত এইবাৰ চিমেণ্টৰো দাম বাঢ়িব নেকি ?
চিমেণ্ট কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা । চাহিদা সুস্থিৰ হ'লেও মূল্যবৃদ্ধিৰ সতৰ্কবাণী ।
By ANI
Published : May 24, 2026 at 4:11 PM IST
নতুন দিল্লী: ইন্ধনৰ সমান্তৰালকৈ দেশত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনতাক সমস্যাত পেলাইছে । তাৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । নিৰ্মাণ উদ্যোগৰ বাবে আহিছে এক হতাশাজনক খবৰ । কাৰণ আগন্তুক দিনত চিমেণ্ট কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত চাপ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্ৰ’কাৰেজ সংস্থা নুৱামাই এই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
দেশৰ চিমেণ্ট উদ্যোগত চাহিদা, মূল্যবৃদ্ধি আৰু উৎপাদন ব্যয়ক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত থকাৰ মাজতে সংস্থাটোৱে এই উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে উৎপাদন ব্যয়, সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি আৰু কেঁচামালৰ খৰচ বৃদ্ধিক উল্লেখ কৰিছে ।
সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰা মতে, ২০২৬ চনৰ মে' মাহত শ্ৰমিকৰ নাটনি আৰু বেছিভাগ অঞ্চলত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে চিমেণ্টৰ চাহিদা কম হৈ আছিল । অৱশ্যে দেশৰ পশ্চিম অংশত ইয়াৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছিল । পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ বাবে চাহিদা কম হ'লেও বিহাৰত সামান্য উন্নতি দেখা গৈছে । কিন্তু কেঁচামালৰ নাটনি আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত যোগানত বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।
ইফালে দাক্ষিণাত্যতো নিৰ্বাচনৰ বাবে শ্ৰমিকৰ নাটনি আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত চিমেণ্টৰ চাহিদাত প্ৰভাৱ পৰিছে । উত্তৰাঞ্চলত শ্ৰমিকৰ নাটনিৰ বাবে চাহিদা হ্ৰাস পালেও দেশৰ মধ্য অঞ্চলত চাহিদাৰ উন্নতি দেখা গৈছে বুলি সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।
মে' মাহত মূল্যবৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিলেও চাহিদা কম হোৱাৰ বাবে অধিকাংশ স্থানতে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে । এপ্ৰিল মাহতে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে কাৰ্যকৰী হৈ আছে । বিহাৰত চাহিদা বৃদ্ধি আৰু যোগানৰ নাটনিৰ বাবে চিমেণ্টৰ প্ৰতিবেগত ৫-১০ টকা বৃদ্ধি হৈছে । আনহাতে পশ্চিমবংগ, দক্ষিণ, উত্তৰ আৰু মধ্য ভাৰতত মূল্য প্ৰায় সুস্থিৰ হৈ আছে ।
কিন্তু সংস্থাটোৰ মতে ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া এই অঞ্চলবোৰত জুন মাহত প্ৰতিবেগ চিমেণ্টত ১০ টকা পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধিৰ আশা কৰিছে । দক্ষিণ ভাৰততো অ-বাণিজ্যিক খণ্ডত প্ৰতিবেদত ১০ টকা বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছে যি মে' মাহত কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল ।
কিন্তু কেঁচামাল আৰু পেকেজিঙৰ খৰচ বৃদ্ধি চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । নুৱামাৰ মতে কেঁচামালৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস পাই প্ৰতি টনত ১৫১ আমেৰিকান ডলাৰ হৈছে যদিও ত্ৰৈমাসিকভাৱে ২৫ আমেৰিকান ডলাৰ বৃদ্ধি হৈছে । সেয়েহে ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিক বা দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা যাব পাৰে বুলি সংস্থাটোৱে সকীয়নি দিছে ।
সংস্থাটোৱে সতৰ্ক কৰি দিয়া মতে ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে আগন্তুক দিনত গৃহ নিৰ্মাণ খণ্ডৰ চাহিদা আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । আগলৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ চাহিদা, মূলধনী ব্যয় আৰু খৰচ বৃদ্ধিয়ে চিমেণ্ট উদ্যোগত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে বুলি সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।
