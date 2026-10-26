১০০% বিশুদ্ধতাৰ দাবী কৰি বিপদত ব্ৰিটেনিয়া, একলাখ টকাৰ জৰিমনা

১০০% বিশুদ্ধতাৰ দাবী কৰি বিপদত ব্ৰিটেনিয়া, একলাখ টকাৰ জৰিমনা
চিচিপিএই কোম্পানীটোক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে সকলো ছপা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
Published : October 26, 2026 at 8:13 PM IST
নতুন দিল্লী: যিকোনো সামগ্ৰী কিনিলে ব্ৰেণ্ড আৰু বিজ্ঞাপন লক্ষ্য কৰাতো আমাৰ মানুহৰ এক সহজাত প্ৰবৃত্তি ৷ দামী ব্ৰেণ্ড আৰু চকুত লগা বিজ্ঞাপনে আমাক সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰে ৷ কোম্পানীসমূহেও অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত কৰে যাতে, গ্ৰাহক সহজেই আকৰ্ষিত হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধতাৰ গেৰাণ্টী দিয়াও দেখা যায় ৷ তেনে এক গেৰাণ্টীয়ে বিপদত পেলাইছে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী ব্ৰিটেনিয়াক ৷
কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহক সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষই ব্ৰিটানিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে এক লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছে ৷ কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা পাউৰুটিত ‘১০০% ঘেঁহু’ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰে যদিও ঘেঁহুৰ পৰিমাণ মাত্ৰ ৬২ শতাংশহে থাকে ৷ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ অভিযোগত কোম্পানীটোক জৰিমনা বিহা হৈছে ৷
CCPA fines Britannia ₹1 lakh for misleading '100% Whole Wheat Bread' claim report by @thyagarajan_law https://t.co/0RZ9TSOIXH— Bar and Bench (@barandbench) October 23, 2026
২২ অক্টোবৰৰ নিৰ্দেশত মুখ্য আয়ুক্ত নিধি খাৰেৰ নেতৃত্বত চিচিপিএই কোম্পানীটোক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে সকলো ছপা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ব্ৰিটানিয়াক ১৫ দিনৰ ভিতৰত কম্প্লাইয়েন্স ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
বিজ্ঞাপনত ‘১০০%’ দাবী কৰা সত্ত্বেও পাউৰুটিৰ পেকেজিঙত ৬২ শতাংশ ঘেঁহু থকা বিষয়টো লক্ষ্য কৰি নিয়ন্ত্ৰকজনে বিষয়টোৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা লয় । আদেশত কোৱা হৈছে, বৰ্তমানৰ বিষয়টোত স্বীকাৰ্য যে এই সামগ্ৰীত মাত্ৰ ৬২% ঘেঁহু আছে, আনহাতে বাকী ৩৮% চাউলৰ গুড়ি আৰু অন্যান্য উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ১০০% ঘেঁহুৰে প্ৰস্তুত কৰা বুলি কৰা এই দাবীটো প্ৰাথমিকভাৱে বিভ্ৰান্তিকৰ আছিল, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা এনে ধাৰণা দিয়া হৈছে যে এই সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে বিশুদ্ধ ঘেঁহুৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে । তদন্তৰ সময়ত কোম্পানীটোৱে মানি লৈছিল যে তেওঁলোকৰ "১০০% বিশুদ্ধ ঘেঁহুৰ পাউৰুটি"ত মাত্ৰ ৬২ শতাংশ ঘেঁহুৰ আটা থাকে । চিচিপিএই লক্ষ্য কৰিছিল যে কোম্পানীটোৱে ১০০% বিশুদ্ধতাৰ দাবী কৰি গ্ৰাহকক স্পষ্টভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছিল ৷
নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে এইটোও আঙুলিয়াই দিয়ে যে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড (বিজ্ঞাপন আৰু দাবী) নিয়মাৱলী, ২০১৮ত "গোটা ঘেঁহু" শব্দটোৰ আগত "১০০%" উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। কোনো সামগ্ৰীক "১০০% গোটা ঘেঁহু" বুলি মিছাকৈ দাবী কৰাটো সেয়েহে, গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন, ২০১৯ৰ অধীনত বিভ্ৰান্তিকৰ বুলি কোৱা হৈছে।
চিচিপিএই কয় যে ‘১০০% বিশুদ্ধ ঘেঁহুৰ পাউৰুটি’ শব্দটোৱে গ্ৰাহকক স্পষ্টভাৱে বুজাইছে যে এই সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে আটাৰে প্ৰস্তুত কৰা, ইয়াত কোনো অতিৰিক্ত উপাদান নাই । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ব্ৰিটানিয়াই একাধিক বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰচাৰ কৌশলৰ কেন্দ্ৰীয় উপাদান হিচাপে ‘১০০%’ সংখ্যাগত অভিব্যক্তিটো বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
আদেশত কোৱা হৈছে, ‘‘এনে নিখুঁত আৰু নিৰপেক্ষ সংখ্যাগত যোগ্যতাৰ ব্যৱহাৰ আকস্মিক বা নিৰাপদ নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ হিচাপ গ্ৰাহকক স্পষ্ট আৰু নিৰ্দ্বিধাই ছাপ তথা কোনো ধৰণৰ পাতল বা মিশ্ৰণৰ অনুপস্থিতি প্ৰদান কৰিবলৈ কৰা হয় ।”
এই দাবীসমূহ কেৱল স্বাস্থ্যসন্মত যোগাযোগৰ বাবেহে বুলি কোম্পানীটোৱে দিয়া ব্যাখ্যাক নস্যাৎ কৰি চিচিপিএই ইয়াক “অসহনীয়” বুলি অভিহিত কৰি কয় যে গ্ৰাহকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা দাবীক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি ।
লগতে পঢ়ক: মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল