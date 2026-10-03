ETV Bharat / business

কাগজ নহয়, বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰন্থ দেখিছেনে ? মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ

বাঁহেৰে নিৰ্মিত গ্ৰন্থত লিখা হৈছে গীত, কবিতা, গুণমালা, অহোম জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ জীৱনী । বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰীৰে দেশজুৰি সমাদৃত হৈছে বকতাৰ মোহন শইকীয়া ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰন্থ দেখিছেনে ? মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 3:34 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : "বাৰীৰে ঢাপৰে জাতি বাঁহ এজুপি, সিয়ো মোৰ সোদৰৰ ভাই"... অসমীয়া সমাজ জীৱনত বাৰীৰ ঢাপৰ বাঁহজোপাক ভাতৃ তথা পৰিয়ালৰ এজন‌ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । সেয়ে অতীজৰে পৰা এই প্ৰবাদ চলি আহিছে, "যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ" ।

উমাকান্ত বৰুৱা

কাৰণ অতীজৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ শৈলী বাঁহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । ঘৰ সজাৰ পৰা কৃষিকৰ্ম, ব্যৱসায়-বাণিজ্য সকলোতে বাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে ।

বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

বাঁহ আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱন

কিন্তু সময় আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যেন জীৱন-শৈলী সলনি হ'ল । আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কমি আহিল ।‌ বিশেষকৈ চহৰীয়া জীৱন-শৈলীত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তা নোহোৱাৰ দৰে হ'ল । তথাপিও গ্ৰাম্য জীৱনত আজিও বাঁহৰ গুৰুত্ব আছে ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

চহা গ্ৰাম্য জীৱন আজিও নিৰ্ভৰশীল বাঁহৰ ওপৰত । বাৰীৰ ঢাপৰ বাঁহজোপাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই জীৱন চলাই নিছে বহু পৰিয়ালে । বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি বিশ্ব দৰবাৰত নিজৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুজনে ।

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

বাঁহেৰে জগত জিনাৰ হাবিয়াস

তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হ'ল চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত বকতা নাথ গাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত বাঁহ-বেতৰ শিল্পী মোহন শইকীয়া । বিগত বহু বছৰ ধৰি বাঁহ আৰু বেতৰ ব্যৱহাৰেৰে বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি দেশজুৰি সমাদৃত হৈছে । বাঁহেৰে ঘৰুৱা সকলো সামগ্ৰী চোফা, চকী, টেবুল, কৃষি সঁজুলি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ লগতে বাঁহৰ চোলা, টুপী, ব্ৰিফকেচ, বেগ, কলম আদি অতি আকৰ্ষণীয় ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি সমাদৃত হৈছে ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

মোহন শইকীয়াৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা

বিশেষকৈ বাঁহৰ কিতাপ বা গ্ৰন্থ নিৰ্মাণ মোহন শইকীয়াৰ অন্যতম সৃষ্টি । এবিধ বিশেষ বাঁহৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰন্থত তেওঁ বৰগীত, গুণমালা, আৰু অহোম সাহিত্য লিখি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমীয়া সমাজ জীৱনত বাঁহশিল্পক জীয়াই ৰখাৰ বাবে মোহন শইকীয়াই অব্যাহত ৰখা প্ৰচেষ্টা এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অসমত বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীৰ এখন বজাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা মোহন শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে নতুন প্ৰজন্মক বাঁহশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি এই শিল্পক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাইছে ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

পৰম্পৰাগত বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে নৱতম চিন্তা

গ্ৰাম্য সমাজ জীৱনত বাঁহৰ সামগ্ৰী তথা আচবাব বহুলভাৱে প্ৰচলিত । সেয়ে সৰুৰে পৰা বাঁহেৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আচবাব নিৰ্মাণ কৰা দেখি অহাৰ পাছত মোহন শইকীয়াই এই বিদ্যা শিকা আৰম্ভ কৰিছিল । চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত বকতা অঞ্চলৰ পৰা বছৰি কেইবা কোটি টকাৰ বাঁহৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হয় ।

অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও তাৰ পৰা কিছু ফালৰি কাটি নতুন কিছু সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাঁহশিল্পী মোহন শইকীয়াই ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "বাঁহেৰে নিৰ্মাণ হোৱা ডলা, চালনি, খৰাহি, জাপি নিৰ্মাণ নকৰি অলপ সুকীয়া ধৰণেৰে বাঁহেৰে কলম, ফুলদানি, ট্ৰে, চোলা, ডাইনিং, চকীকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে বাঁহশিল্পৰ প্ৰতি

সমাজত সহজে লাভ কৰা পৰম্পৰাগত বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে নতুন চিন্তাৰে এটাৰ পাছত আন এটা বাঁহৰ আচবাব নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ মাজত কম দিনতে সমাদৃত হৈ উঠে মোহন শইকীয়া । বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি সমাদৃত হৈ পৰাৰ পাছত ঘৰতে বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

Mohan Saikia bamboo books
বাঁহৰ গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰি মোহন শইকীয়াই কৰিছে অসম্ভৱকো সম্ভৱ (ETV Bharat Assam)

এই উদ্যোগৰ পৰা নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক এই বাঁহ শিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ তেওঁ ঘৰতে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰে । তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিভিন্নজন যুৱক-যুৱতীয়ে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজাববীয়াকৈ বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মোহন শইকীয়াই ।

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই সৃষ্টি কৰা বাঁহৰ গ্ৰন্থ (ETV Bharat Assam)

বাঁহশিল্প জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰশিক্ষণ

অসমীয়া জাতীয় জীৱনত বাঁহশিল্পৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । সেয়ে বাঁহশিল্প জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে মোহন শইকীয়াই ।

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "নতুন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি নতুন নতুন বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । চৰকাৰৰ লগতে অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে । সেই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক এই শিল্পকৰ্মক লৈ উৎসাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।"

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই সৃষ্টি কৰা বাঁহৰ গ্ৰন্থ (ETV Bharat Assam)

সময়ৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি বাঁহশিল্প জীয়াই ৰাখিব লাগিব

বৰ্তমান সময়ত বাঁহশিল্প উদ্যোগত ভাল ভৱিষ্যৎ আছে বুলি উল্লেখ কৰি মোহন শইকীয়াই কয়, "নতুন প্ৰজন্মই সময়ৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি বাঁহশিল্প জীয়াই ৰাখিব লাগিব । বৰ্তমান ২০২৬ চনত ১৯৬০ চনৰ আৰ্হিৰে কাম কৰিলে নহ'ব । কাৰণ আধুনিকতা থাকিলেহে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ বজাৰ দখল কৰিব পাৰিব । কাৰণ আজিও পৰম্পৰাগত বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি নতুন নতুন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা বাবে ৰাইজে আদৰি লৈছে । মই জন্মগতভাৱে বাঁহশিল্পৰ সৈতে চিনাকি যদিও প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি সময়োপযোগী হোৱাকৈ বাঁহৰ শৰাই, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, চোফা, ডিভান আদি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ নিজে চিন্তা-চৰ্চা কৰি ।"

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

বাঁহেৰে তৈয়াৰী গ্ৰন্থ মোহন শইকীয়াৰ বিস্ময়কৰ সৃষ্টি

বাঁহেৰে কলম, ফুলদানি, ট্ৰে, চোলা, ডাইনিং আদি নিৰ্মাণ কৰি সমাদৃত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বাঁহেৰে গ্ৰন্থ তৈয়াৰ কৰি মোহন শইকীয়াই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁৰ গৃহত প্ৰথমবাৰলৈ দেখা গৈছে বাঁহেৰে তৈয়াৰী গ্ৰন্থ । তেওঁ বৰগীত, গুণমালা আৰু অহোম সাহিত্য এই বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা পুথি বা গ্ৰন্থ হাতেৰে লিখি উলিয়াইছে ।

Mohan Saikia bamboo books
মোহন শইকীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "এই কামটো বৰ কঠিন । এখন বাঁহৰ কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিম বুলি মনত ঠিৰাং কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদি বিফল হৈছিলোঁ । কেইবাটাও বছৰ চেষ্টা কৰাৰ অন্তত সফল হৈ এখন কিতাপ লিখিম বুলি ভবা মানুহজনে প্ৰায় ২০০ খন বাঁহৰ গ্ৰন্থ নিৰ্মাণ কৰি সেইসমূহত বিভিন্ন সাহিত্য লিখি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ । ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ এটা বাঁহৰ বাকলিক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰস্তুত কৰি কিতাপৰ বাবে উপযোগী কৰা হয় । এই কিতাপসমূহ চাবলৈ দেশ- বিদেশ পৰা বিভিন্নজন আহিছে । বাঁহৰ কিতাপসমূহৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আকৰ্ষণ অধিক ।"

বাঁহশিল্পৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যৎ আছে

বাঁহশিল্পৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাবলৈ বিচৰা মোহন শইকীয়াই কয়, "অসমৰ বাঁহশিল্পৰ এখন ভাল বজাৰ আছে । বজাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে । অনাগত দিনত বাঁহশিল্পই ভাল বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ সময়োপযোগী আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ আৰ্হি সুকীয়া হ'ব লাগিব । অসমৰ অৰ্থনীতিত বাঁহশিল্পই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী : নিলামত উঠিল প্ৰতি কিলোত ১২ হাজাৰ দৰ
লগতে পঢ়ক :অসমত বাঁহৰ চাইকেল দেখি দেশজুৰি চৰ্চা : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰো প্ৰশংসা

TAGGED:

মোহন শইকীয়াৰ বাঁহৰ গ্ৰন্থ
বাঁহ বেতৰ শিল্পী মোহন শইকীয়া
অসমৰ বাঁহশিল্প
বাঁহ বেতৰ শিল্প
MOHAN SAIKIA BAMBOO BOOKS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.