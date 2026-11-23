গাধৰ গাখীৰ ব্যৱসায়ৰ উৎস হ’ব পাৰেনে ? সম্ভাৱনাৰ সন্ধান এটি দম্পতীৰ
হিমাচল প্ৰদেশৰ এক দম্পতীয়ে ২২টা স্পিটি গাধৰ গাখীৰেৰে দুগ্ধ ব্যৱসায় চলাব পাৰি নেকি আৰু গ্ৰামাঞ্চলত কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰি নেকি তাৰ পৰীক্ষা চলাইছে ।
Published : November 23, 2026 at 6:58 PM IST
ঘুমাৰৱিন (হিমাচল প্ৰদেশ) : গৰুৰ গাখীৰ, ম'হৰ গাখীৰ বা ছাগলীৰ গাখীৰৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে আপোনালোক সকলো অৱগত । বৃহৎ পৰিসৰত গৰু, ম'হ, ছাগলীৰ ফাৰ্ম খুলি ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় এক সাধাৰণ চিন্তা । কিন্তু এইবাৰ এক দম্পতীয়ে এক অসাধাৰণ চিন্তাৰে এখন অগতানুগতিক দুগ্ধ ফাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।
হয় এই অসাধাৰণ চিন্তা হৈছে গাধৰ গাখীৰৰ ব্যৱসায় । হিমাচল প্ৰদেশৰ এই দম্পতীটোৱে গাধৰ গাখীৰৰ ব্যৱসায়ৰ এক অনন্য চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে । বিলাসপুৰ জিলাত থকা সীৰত তুৰ আৰু সঞ্জীৱ ঠাকুৰৰ নতুন দুগ্ধ ফাৰ্মখনত দিনটোত প্ৰায় ৩ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় ।
তুৰৰ মতে, এক লিটাৰ গাধৰ গাখীৰৰ দাম ৫,০০০ টকাৰ পৰা ৭,০০০ টকা পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । দম্পতীটোৰ বাবে এতিয়া এই ব্যৱসায়টোৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিছে তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে এই গাখীৰ উৎপাদন কৰিব পাৰিব নে নাই, ইয়াক সঠিকভাৱে সংসাধন বা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পাৰিব নে নাই আৰু ইমান বেছি দামত গাখীৰ কিনিবলৈ ইচ্ছুক গ্ৰাহক বিচাৰি পাব নে নাই তাৰ ওপৰত ।
দম্পতীটোৱে হিমাচল প্ৰদেশৰ থলুৱা স্পিটি প্ৰজাতিৰ ২২টা গাধ লৈ কান্দাৰুৰত ‘ডেইৰিকা ফাৰ্মছ’ (Dairica Farms) আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ২০ জনী মাইকী আৰু ২টা মতা গাধ আছে । ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন সংগঠিত গাধৰ ফাৰ্ম বুলি অভিহিত কৰা তেওঁলোকৰ এই উদ্যোগটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি বোজা কঢ়িওৱা কামত ব্যৱহৃত জন্তুটোক এক নতুন ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
তেওঁলোকে এই ফাৰ্মৰ পৰা উৎপাদিত গাখীৰ উৎপাদনকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে আৰু যদি এই ব্যৱসায়টো সফল হয়, তেন্তে আন পশুপালকসকলকো এই ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব বিচাৰে ।
২০২৬ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰত হিমাচল প্ৰদেশৰ কাৰিকৰী শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজেশ ধৰ্মানীয়ে এই পামখন উদ্বোধন কৰে । তেওঁ কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ নতুন পথ মুকলি হ’ব পাৰে আৰু লগতে তেওঁ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, গুণগত মানৰ পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ সংসাধন তথা সম্ভাৱ্য বজাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
পামখনৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তুৰে জনোৱা মতে, তেওঁলোকে চাবোন আৰু ক্ৰীমৰ দৰে সামগ্ৰীত কেঁচামাল হিচাপে গাধৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা ক্ৰেতাসকলৰ সন্ধান কৰি আছে ।
তেওঁ কয়, “আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিশেষকৈ ঔষধ, প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু ছালৰ যত্ন লোৱা উদ্যোগসমূহত গাধৰ গাখীৰৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে । ইয়াত লেক্ট’জ, হুই প্ৰ’টিন (whey proteins) আৰু লাইছ’জাইম তথা লেক্ট’ফেৰিনৰ দৰে জৈৱিক উপাদান থাকে । বহু দেশত চাবোন, ক্ৰীম, লোচন আৰু ছালৰ বিশেষ যত্ন লোৱা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।”
তুৰৰ মতে, গাধৰ জুলীয়া গাখীৰৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ৫,০০০ৰ পৰা ৭,০০০ টকা আৰু ইয়াৰ পৰা বনোৱা পাউডাৰৰ দাম প্ৰতি কেজিত ১ লাখ টকাতকৈও বেছি হ’ব পাৰে । বৰ্তমান আৰম্ভণি অৱস্থাত ফাৰ্মখনত দিনটোত মাত্ৰ তিনি লিটাৰমানহে গাখীৰ ওলাইছে । তেওঁলোকে জুলীয়া গাখীৰ আৰু পাউডাৰ দুয়োটাই বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু উৎপাদন বাঢ়িলে ইয়াৰ যোগান ধৰিবলৈ বদ্দী, দিল্লী আৰু ইউৰোপৰ কোম্পানীবোৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ।
বিলাসপুৰৰ গৰম বতৰত স্পিটি গাধবোৰ যাতে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে দম্পতীটোৱে ঘাঁহ, খোৱাপানী আৰু ছাঁ দিব পৰা চালিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে । তুৰে কয় যে ফাৰ্মখন ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে গাধ পালন কৰা আৰু গাখীৰৰ গুণগত মান ভাল কৰি ৰখাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ তেওঁলোকে স্থানীয় যুৱক-যুৱতী আৰু পশুপালকসকলকো শিকাব ।
আনহাতে, ঠাকুৰৰ মতে, গাধৰ দুগ্ধপাম কেনেকৈ চলে বা ইয়াৰ পৰা কিমান উপাৰ্জন হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে মানুহৰ মাজত বৰ কম তথ্য আছে । তেওঁ কয় যে আন ঘৰচীয়া জন্তুৰ দৰেই গাধবোৰকো সহজে প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি আৰু ফাৰ্মখনৰ বাবে কোনো বিশেষ বা দামী দানা কিনিব নালাগে ।
তেওঁ লগতে কয়, “আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে যেতিয়া নিজে কিবা এটা কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰাৰ পথ বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত বহুতো বিকল্প থাকে । গাধ পালনো তেনে এটা নতুন ব্যৱসায় বা ষ্টাৰ্টআপ হ’ব পাৰে । কিন্তু এই বিষয়ে খুব কম মানুহেহে জানে । ৰাজ্যখনত গাধৰ সংখ্যা কমি অহাটোও এটা চিন্তাৰ বিষয় । গাধ পালনত উৎসাহ যোগালে জন্তুবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব ।”
বিলাসপুৰৰ পশুপালন বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক ডাঃ কিশোৰীলাল শৰ্মাই জনোৱা মতে, এই প্ৰকল্পটোৰ মুঠ খৰচ প্ৰায় ৪০ লাখ টকা আৰু ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন অভিযানৰ অধীনত ২০ লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্য পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ।
শৰ্মাই কয়, “দেশত গাধৰ সংখ্যা কমি অহালৈ লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন অভিযানৰ অধীনত গাধ পালনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত সঞ্জীৱ ঠাকুৰে তেওঁৰ পামখনত ২০টা মাইকী আৰু ২টা মতা গাধ পুহিছে । এই প্ৰকল্পটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে গাধ সংৰক্ষণ কৰা আৰু পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মসংস্থাপন তথা আত্মসংস্থাপনৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰা । প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু ছালৰ যত্ন লোৱা উদ্যোগসমূহত গাধৰ গাখীৰৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে আৰু বজাৰত ইয়াৰ দামো বৰ বেছি ।”
অৱশ্যে ফাৰ্মখনত গাধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাই তাত জন্ম হোৱা মতা পোৱালিবোৰৰ ভৱিষ্যৎ কি হ’ব তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
বিলাসপুৰৰ সমাজকৰ্মী সুনীল শৰ্মাই এই নতুন উদ্যোগটোক আদৰণি জনাইছে আৰু লগতে মতা গাধবোৰৰ প্ৰতিপালনৰ বাবে চৰকাৰক আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয় যে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ফাৰ্মৰ মালিকসকলে এটা সময়ত মতা গাধবোৰক এৰি দিব পাৰে, যাৰ ফলত আন গৰাকীবিহীন জন্তুৰ দৰে সিহঁতো ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হ’ব ।
বৰ্তমান কান্দাৰুৰৰ ফাৰ্মখনে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো গাধৰ জাকক লৈ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু ক্ৰেতাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ চলাই আছে । হিমাচলৰ আন লোকসকলেও গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ই এটা সফল ব্যৱসায় হ’ব নে নহয়, সেইটো দম্পতীটোৱে কিমান নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে গাখীৰ উৎপাদন, পৰীক্ষা আৰু সংসাধন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰা কোম্পানীবোৰ নিয়মীয়া গ্ৰাহক হয় নে নহয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।