কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে বৃহৎ সকাহ ! ১০০০ৰো অধিক কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস
প্ৰায় ১,৩৬৪ বিধ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে ৷ ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই সংশোধিত মূল্য ৷
Published : November 11, 2026 at 11:39 AM IST
নতুন দিল্লী: লক্ষাধিক কৰ্কট ৰোগীলৈ সুখবৰ ৷ এতিয়াৰে পৰা কিছু পৰিমাণে কৰ্কট ৰোগীসকলে সকাহ লাভ কৰিব ৷ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যত সংশোধন ঘটোৱা হৈছে ৷ প্ৰায় ১,৩৬৪ বিধ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে ৷ ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা এই সংশোধিত মূল্য কাৰ্যকৰী হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য (এমআৰপি) ৯৬.৪৫ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰায় ১৩৭ বিধ কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ বাণিজ্যিক সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ পোষকতা কৰিছে । যাৰ বাবে কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য (এম আৰ পি) ৯৬.৪৫% পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে ৷ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ৭৬টা এনে ঔষধ কোম্পানীয়ে ১২১বিধ বিভিন্ন ঔষধক সামৰি লোৱা ১,২২৫বিধ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ প্ৰস্তুতিৰ সৰ্বাধিক খুচুৰা মূল্য(এমআৰপি) সংশোধন কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে ৷
ঔষধ কোম্পানীসমূহে কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ ১০৩১টা প্ৰস্তুতিৰ সৰ্বাধিক খুচুৰা মূল্য হ্ৰাস কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৬০০টা এনে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ ঔষধৰ মূল্য ৫০%তকৈ অধিক পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ এইক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ হ্ৰাসৰ পৰিমাণ ৯৬.৪৫% হৈছে ।
কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধ হিচাপে চিনাক্তকৃত ১৩৭বিধ ঔষধৰ ভিতৰৰ ১০-১৫টা ঔষধ এতিয়াও ভাৰতত উপলব্ধ নহয় ৷ এই ঔষধসমূহ মুকলি কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত ‘ট্ৰেড মাৰ্জিন ৰেচনেলাইজেশ্বন’ (টিএমআৰ) প্ৰয়োগ কৰা হ’ব বুলি চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে ।
এনেধৰণৰ কল্যাণকামী পদক্ষেপৰ বিষয়টোত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে চৰকাৰে কয় যে, সংশোধিত এমআৰপি ঔষধৰ লেবেলত ছপা কৰা হৈছে ৷ ই সকলো ফাৰ্মাচী আৰু চিকিৎসালয়তে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি চৰকাৰে ‘ফাৰ্মা সহী দাম’ এপ ব্যৱহাৰ কৰি ঔষধৰ মূল্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ৷
আনহাতে, যদি কোনো ঔষধ বিক্ৰেতাই সংশোধিত এম আৰ পিতকৈ ৰোগীৰ পৰা অধিক পৰিমাণে মূল্য লয়, তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে ৷ এনে হ’লে গ্ৰাহকে ‘ফাৰ্মা সহী দাম’ এপ বা প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অথবা ১৮০০-১১১-২৫৫ নম্বৰত ফোন কৰি এনপিপিএত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ।
চলিত বৰ্ষৰ ৯ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৮৫টা কোম্পানীয়ে সংশোধিত এম আৰ পি সম্পৰ্কে চৰকাৰক তথ্য প্ৰদান কৰিছিল ৷ ১২১বিধ ঔষধৰ ভিতৰত ১,৩৬৬টা ষ্টক-কিপিং ইউনিট (এছ কে ইউ) ক ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছিল ।
চৰকাৰে ঔষধ কোম্পানীসমূহক তেওঁলোকৰ সংশোধিত মূল্যৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । কোম্পানীসমূহৰ বাবে এই মূল্য হ্ৰাসৰ কথা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা, তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত পোষ্ট কৰা আৰু সকলো খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু চিকিৎসালয়ৰ সৈতে ইয়াৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে বিভাগটোৱে কয়, ‘‘এন পি পি এৰ অধিসূচনা অনুসৰি ৰাজ্যিক ঔষধ নিয়ন্ত্ৰকসকলে প্ৰস্তুতকাৰী, ব্যৱসায়ী, চিকিৎসালয়, চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিয়ম মানি চলাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব । গ্ৰাহকে 'ফাৰ্মা সহী দাম' ম’বাইল এপ আৰু এন পি পি এৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে প্ৰযোজ্য মূল্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব । যদি এনে নিয়ম মানি নচলে বা সংশোধিত মূল্য অনুসৰি ঔষধ বিক্ৰী নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে ।’’
এনপিপিএই ১৩৭টা নিৰ্বাচিত নন-শ্বেডুলেড কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ বাণিজ্যিক মূল্য ৩০% সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যোগান শৃংখলৰ এক নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসা অধিক সুলভ কৰি তোলা ।
ৰোগীয়ে তেওঁলোকৰ ঔষধৰ সংশোধিত মূল্য কেনেকৈ চাব পাৰিব ?
ৰোগীসকলে তলত দিয়া উৎসসমূহৰ জৰিয়তে এই মূল্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰে -
- ঔষধৰ পেকেজিঙত এম আৰ পি ছপা কৰা হৈছে
- খুচুৰা বিক্ৰেতা বা চিকিৎসালয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰযোজ্য মূল্য তালিকা
- ঔষধ নিৰ্মাতাই জাৰি কৰা সংশোধিত মূল্য সম্পৰ্কীয় তথ্য
- এন পি পি এৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত মূল্যৰ সবিশেষ
- ‘ফাৰ্মা সহী দাম’ এপ বা প’ৰ্টেল, যিয়ে গ্ৰাহকক ঔষধৰ দাম পৰীক্ষা কৰাত সহায় কৰে
এজন ৰোগীয়ে কেনেকৈ এন পি পি এত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে ?
অভিযোগসমূহ তলত উল্লেখ কৰা চেনেলসমূহৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব
- ফাৰ্মা সহী দাম: এপ বা ৱেব প’ৰ্টেল
- হেল্পলাইন : ১৮০০-১১-১২৫৫
- ডাক ঠিকনা : উপ-সঞ্চালক, নিৰীক্ষণ, এনপিপিএ, তৃতীয় মহলা, ৱাইএমচিএ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ ভৱন, ১ জয় সিং ৰোড, নতুন দিল্লী – ১১০০০১
- ৰোগীৰ প্ৰেছক্ৰিপচন, ঔষধ ক্ৰয়ৰ চালান আৰু প্ৰাসংগিক ঔষধৰ সবিশেষ, প্ৰস্তুতি, গঠন, পেকৰ আকাৰ, এম আৰ পি, প্ৰস্তুতকাৰক বা বজাৰকৰ্তা আৰু ফাৰ্মাচীৰ বিৱৰণ ।
লগতে পঢ়ক: PF Update : ক্লেইম অবিহনেই বেংক একাউণ্টত সোমাব PFৰ জমা ধন, জানক EPFOৰ নতুন নিয়ম