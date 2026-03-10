জৈৱিক চাহেৰে বছৰি ২৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা এগৰাকী মহিলা
জৈৱিক চাহ বিক্ৰী কৰি সফল উদ্যোগীৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভোগেশ্বৰী চাংমাই ।
Published : March 10, 2026 at 7:57 PM IST
গোলাঘাট: সেয়া আছিল ২০১৪ চনৰ কথা । তেতিয়া অসমত জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক-পাচলি আৰু চাহ উৎপাদন প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি পাইছিল । তেনে সময়তে গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ শান্তিপুৰ ভোগেশ্বৰী চাংমাই নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ উৎপাদন ।
জৈৱিক চাহ বিক্ৰী কৰি আজি তেওঁ নিজকে এগৰাকী সফল উদ্যোগীৰ ৰূপত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ উৎপাদন কৰা জৈৱিক চাহ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰি ডুবাইৰ লগতে কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহুতো নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভোগেশ্বৰী চাংমায়ে কয়," ২০১৪ চনত জনসাধাৰণৰ মাজত জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক-পাচলি আৰু চাহৰ প্ৰসাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিল । সেই সময়ত মোৰ মনলৈ আহিল যে পুৱা আমি কেনেকৈ জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰা চাহ আমি খাব পাৰো । তেতিয়া উজনি অসমত বহু লোকে হাতেৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ উৎপাদন কৰে । মই তেওঁলোকক লগ কৰি সিদ্ধান্ত ল'লো আমাৰ যিখন চাহ বাগিচাৰ ২০ বিঘাত জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰিবলৈ ।"
তেওঁ কয়,"তেনেদৰে ২০১৬ চনত মই হাতেৰে জৈৱিক চাহ বনাবলৈ শিকিলো । তাৰ পাছত মই নিজে চাহ বাগিচাৰ পৰা চাহপাত বুটলি আনি ঘৰতে ডিপিং, ৰোল আৰু পেনফ্ৰাই কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিলো । ২০১৬ চনৰ ২৬ জুলাইত টাটাই গুৱাহাটী তাজ ভিভাণ্টাত এখন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ পেকেজিং কৰি লঞ্চ কৰিছিলো । মোক সকলোৱে প্ৰেৰণা দি কৈছিল যে আপুনি এই জৈৱিক চাহ আৰু অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰে, কাৰণ জৈৱিক চাহ স্বাস্থ্যসন্মত । সেই প্ৰেৰণা লাভ কৰি টিংখাং অঞ্চলৰ এজন লোকৰ পৰা এটা ড্ৰায়াৰ আৰু এটা ৰোলিং মেনোবেল মেচিন আনি মোৰ ৰঙাজান অঞ্চলত থকা ভূমিত স্থাপন কৰো ।"
সেই অঞ্চলৰ কিছুমান মহিলাৰ স্বামীয়ে মদ্যপান কৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল । সেই মহিলাসকলক কেনেদৰে সংস্থাপন দিব পাৰি তেনে চিন্তাৰে ছয়গৰাকী মহিলাক লৈ জৈৱিক চাহ উৎপাদন আৰম্ভ কৰে ভোগেশ্বৰী চাংমায়ে । তেওঁ কয়," তেওঁলোকক ২৫০ টকা দৈনিক মজুৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । তাৰ পাছত ২০১৮ চনৰ ৯ মাৰ্চত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে এখন চাহৰ বিপণি দিলো আৰু বিদেশী পৰ্যটকসকলে মোৰ চাহ খাই বহুত ভাল পালে । তাতে টাইৱানৰ এগৰাকী মহিলাই জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে চাবলৈ আহিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই সেইগৰাকী মহিলাৰ জৰিয়তে মই চাহ ৰপ্তানি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । তাৰ পাছত ২০২১ চনত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা স্পেইন আৰু বেলজিয়ামৰ এটা শিক্ষাৰ্থী দলক চাৰিদিন মই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলো । তাৰ পাছত তেওঁলোকে মোৰ চাহ নিজ নিজ দেশত প্ৰসাৰ কৰিলে ।"
স্পেইনৰ যুৱতীৰ প্ৰশিক্ষণ :
" ২০২৪ চনত স্পেইনৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ১৪ দিন মোৰ পৰা জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ উৎপাদন কৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে আৰু ঘূৰি গৈ অসমৰ মহিলাসকলে কেনেদৰে চাহ উৎপাদন কৰি আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰে । তাৰ পাছত মই গোলাঘাট উদ্যোগী প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰি চাহৰ চেঞ্চৰ কেনিক টি নামৰে নামাকৰণ কৰিলো । তাৰ পাছত মই দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত চাহ প্ৰদৰ্শন-বিক্ৰী আৰু দেশ-বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
সফলতাৰ আঁৰত ব্য়ক্তিগৰাকী :
তেওঁ কয়, "মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তি জন হ'ল স্বামী । তেওঁ মোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"
জৈৱিক চাহ কি কি গুণ আছে ?
এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "সেউজীয়া চাহত এণ্টি-অক্সিডেণ্ট বহু পৰিমাণে আছে । শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল দ্ৰব্য বাহিৰ কৰে । ক'লেষ্টেৰল কমোৱাত সহায় কৰে । মই বগা চাহ প্ৰস্তুত কৰো য'ত বহু পৰিমাণে এণ্টি-অক্সিডেণ্ট থাকে আৰু বহুগুণে শক্তি বৃদ্ধি কৰে । মই বৰ্তমানলৈকে ১২বিধ চাহ প্ৰস্তুত কৰিছো । অসম এখন জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ ৰাজ্য । আমি তাৰ বহু জৈৱিক সামগ্ৰী লৈ সাৰ বনাই চাহ গছৰ গুৰিত ব্যৱহাৰ কৰো । বহু ধৰণৰ ফুল যেনে- অপৰাজিতা ফুল চাহত ব্যৱহাৰ কৰিলে হাই ক'লেষ্টেৰল, উচ্চ ৰক্তচাপ, মানসিক চাপ, ছাইনাছ আদিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকাৰী । লগতে টেঙামৰা গুটিৰ ছাল শুকাই চাহৰ লগত খালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । চজিনাৰ পাত শুকুৱাই চাহৰ মিহলি কৰিব পাৰি । চাব্বাছ নেক্ৰাং সেউজীয়া চাহৰ লগত মিহলাই ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে কেঞ্চাৰে দেহত থিতাপি ল'ব নোৱাৰে । ইয়াৰ উপৰি ৰোজ পেটেল ফুল, জেছমিন ফুল, অশ্বগন্ধা গছৰ শিপা, জেষ্টমধুৰ গুটি বা শিপা আদি জৈৱিক চাহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰত স্বাস্থ্যসন্মত চাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰো ।"
কি কি চাহ পোৱা যায় ?
তেওঁ কয়," বৰ্তমান মই মোৰ চাহ ডুবাই, বেলজিয়াম আৰু টাইৱান আদি ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰো । এই চাহ বিক্ৰী কৰি মই বছৰি ২০ ৰ পৰা ২৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰো । বছৰেক আমি ৩ ৰ পৰা ৪ হাজাৰ কেজি জৈৱিক চাহ উৎপাদন কৰিব পাৰো । মই প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ ভিতৰত আছে বগা চাহ, সোণালী চাহ, সেউজীয়া চাহ, অৰ্থডক্স, ব্লু চাহ, কেমামাইল চাহ, ৰোজ চাহ আদি । ইয়াৰ ভিতৰত কেমামাইল চাহে টোপনি অহাত সহায় কৰে । সূৰ্য মাৰ যোৱাৰ আগতে এই চাহ একাপ সেৱন কৰিলে নিশা সুন্দৰ টোপনি আহিব ।"