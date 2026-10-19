হ্ৰাস পালে ৰিছাৰ্জৰ মূল্য, ন্যূনতম ১৮৫ টকাতে এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকে কৰিব পাৰিব ৰিছাৰ্জ
এয়াৰটেল গ্ৰাহকে এতিয়াৰ পৰা ন্যূনতম ১৮৫ টকাতে ৰিছাৰ্জ কৰিব পাৰিব ৷
Published : October 19, 2026 at 9:36 PM IST
নতুন দিল্লী : এয়াৰটেল ছিম বা নম্বৰ ব্যৱহাৰকাৰী গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ হ্ৰাস পালে এয়াৰটেলৰ ৰিছাৰ্জৰ মূল্য ৷ এতিয়াৰ পৰা এয়াৰটেল গ্ৰাহকে নূন্যতম ১৮৫, ২০৩ আৰু ২০৬ টকাত ৰিছাৰ্জ কৰিব পাৰিব ৷ কিন্তু উক্ত প্লেন ৰিছাৰ্জ কৰা গ্ৰাহকে নাপাব কোনো ম'বাইল ডাটা, তথাপিও ভইচ বা কলিং কৰিব পৰা আৰু এছএমএছ(SMS) সেৱা উপলব্ধ হ'ব ৷
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰাধিকৰণ চমুকৈ (টিআৰএআই)ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ভাৰতী এয়াৰটেলে এই নতুন প্ৰিপেইড প্লেন মুকলি কৰিছে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতত এয়াৰটেলে ভইচ আৰু এছএমএছ প্ৰিপেইড প্লেন মুকলি কৰা প্ৰথমটো টেলিকম অপাৰেটৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে ৷
বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি, প্ৰতিটো প্লেনতে আনলিমিটেড ফোন ক'ল, এছটিডি আৰু ৰোমিং কলৰ লগতে গ্ৰাহকে ৩০০ টা এছএমএছ দিয়াৰ সুবিধা পাব যদিও কোনো ম'বাইল ডাটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
তথ্য অনুসৰি, যদি গ্ৰাহকে ১৮৫ টকাৰ ৰিছাৰ্জ কৰে তেতিয়া হ'লে ২৮ দিনলৈ বৈধতা (validity) থাকিব, য'ত আনলিমিটেড ফোন ক'ল, এছটিডি, ৰোমিং আৰু এছএমএছ সেৱা লাভ কৰিব ৷ ঠিক একদৰে ২০৩ টকাৰ ৰিছাৰ্জ কৰিলে ৩০ দিনলৈ বৈধতা থাকিব । অৰ্থাৎ মাত্ৰ ১৮ টকা অতিৰিক্ত দি গ্ৰাহকে অতিৰিক্ত দুদিন লাভ কৰিব ।
গ্ৰাহকে ২০৬ টকাৰ ৰিছাৰ্জ কৰিলে এমাহৰ বাবে বৈধ লাভ কৰিব । ই এক নিৰ্দিষ্ট ৩০ দিনীয়া চক্ৰতকৈ পৃথক, কিয়নো ই প্ৰতি মাহৰ একেটা তাৰিখতে নৱীকৰণ (renew) হ'ব । এই তিনিটা ৰিছাৰ্জ প্লেনতে আনলিমিটেড ফোন ক'ল, এছটিডি, ৰোমিং আৰু এছএমএছ সেৱা লাভ কৰিব ৷
লগতে তিনিওটা প্লেনতে বিনামূলীয়া হেলোটুন্ছ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷ ফলত গ্ৰাহকে কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নকৰাকৈ প্ৰতি ৩০ দিনত এটা নতুন টিউন বাছনি কৰিব পাৰিব ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, এই অফাৰসমূহ মূলত যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীক কেৱল কলিং আৰু মেছে সেৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে আমেৰিকাৰ বিশেষ পদক্ষেপ