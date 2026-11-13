এদিনত ১০-১২ টকা বহনযোগ্য, নেটৱৰ্ক প্লেনৰ মূল্যবৃদ্ধিক সমৰ্থন ভাৰতী এয়াৰটেলৰ মুৰব্বীৰ

এদিনত ১০-১২ টকা বহনযোগ্য, নেটৱৰ্ক প্লেনৰ মূল্যবৃদ্ধিক সমৰ্থন ভাৰতী এয়াৰটেলৰ মুৰব্বীৰ
বৰ্ধিত খৰচ আৰু বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ বেকলগে আজিৰ মূল্য কম কৰি তুলিছে, ফলত দেশখনে এতিয়াও নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ধন আগবঢ়াব নোৱাৰে ।
Published : November 13, 2026 at 1:31 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতী এয়াৰটেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ সুনীল ভাৰতী মিট্টালে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে প্ৰতিজন ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মোবাইলৰ মাহেকীয়া প্লেনৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাব লাগে ।
তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে বৰ্ধিত খৰচ আৰু বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ বেকলগে আজিৰ মূল্য কম কৰি তুলিছে, ফলত দেশখনে এতিয়াও নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ধন আগবঢ়াব নোৱাৰে । অৱশ্যে শুল্ক বৃদ্ধিৰ সময়সীমা সন্দৰ্ভত তেওঁ একো নক’লে । উদ্যোগটোৱে কেতিয়া সেই স্তৰত উপনীত হ’ব বুলি সোধাত তেওঁ কয়, “মই নাজানো ।”
VIDEO | Bharti Airtel founder and chairman Sunil Bharti Mittal said India must keep control of the "kill switch" for satellite communications on its own soil, as the government weighs security conditions that will decide when satellite broadband goes live. "The kill switch, as we call it, should not be sitting somewhere else," Mittal said in an interview with PTI marking Bharti Enterprises' 50th year. "India must have control over its own space destiny." #PTIExclusive #BhartiAirtel #SunilMittal (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
ভাৰতী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মিট্টালে কয় যে তেওঁ যি স্তৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেয়া পুৰণি । তেওঁ কয়, ‘‘মই আগতে কৈছিলো যে সঠিক স্তৰটো হ’ল ৩০০ টকা (প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাহিলী ৰাজহ), কিন্তু সেয়া আছিল ১০ বছৰৰ আগৰ কথা । কিছুমান ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, যিয়ে আমাক সকলোকে আমনি কৰিছে ।’’
মিট্টালে তেওঁৰ আলোচনা দুটা বিষয়ত কেন্দ্ৰীভূত কৰিছিল: প্ৰথমটো হ’ল নেটৱৰ্ক চলোৱাৰ খৰচ । তেওঁ কয়, ‘‘তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, বিদ্যুতৰ খৰচ বৃদ্ধি পাইছে, কৰ্মচাৰীৰ খৰচ বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰশাসনিক খৰচ বৃদ্ধি পাইছে । সকলো স্তৰতেই বৰ্তমান খৰচ বাঢ়িছে ।’’
VIDEO | PTI Exclusive: Bharti Airtel founder and chairman Sunil Mittal bats for mobile tariff hikes, says Rs 10-12 a day 'very affordable. He, however, gave no timelines for raising tariffs. Asked when the industry would reach that level, he said: "I don’t know." Mittal rested his argument on two pressures. The first is the cost of running a network. "Oil prices are up, electricity costs are up, employee costs are up, administrative costs are up. Everything is up," he said. #Airtel #PTIExclusive (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
দ্বিতীয়টো হ’ল কিমান আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে । তেওঁ কয়, ‘‘চীনত দহ লাখৰো অধিক টাৱাৰ আছে । ভাৰতত প্ৰায় ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ টাৱাৰ আছে । গতিকে আমাৰ কাম আছে । আজি আমাৰ হাতত যি আছে সেয়া অন্ততঃ দুগুণ কৰিব লাগিব ।’’ তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতত অধিক ফাইবাৰ আৰু অধিক চাবমেৰিন কেবলৰ প্ৰয়োজন আৰু এই সকলোবোৰৰ বাবে বহু বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।
তেওঁ শুল্কৰ প্ৰশ্নটোক বৃহত্তৰ ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল । মিট্টালে কয়, ‘‘যদি আমাৰ ভাৰতত সঁচা অৰ্থত এক অতি শক্তিশালী ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ উচ্চাকাংক্ষা আৰু দৃষ্টিভংগী আছে, তেন্তে এতিয়াও বহু বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে অপাৰেটৰসকলক এই ডিজিটেল মেৰুদণ্ডত অবিৰতভাৱে বিনিয়োগ কৰিবলৈ সুস্থ বেলেন্স শ্বীটৰ প্ৰয়োজন ৷ কিয়নো ইউপিআই, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, প্ৰত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তৰ আৰু ডেলিভাৰী আৰু ই-কমাৰ্চ ফাৰ্মসমূহ সকলোৱে নিজৰ নেটৱৰ্কত চলি থাকে ।
তেওঁ ইতিমধ্যে ৫জিৰ বাবে ব্যয় কৰা ধনৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে, যিয়ে উদ্যোগটোৱে আশা কৰা নতুন ৰাজহ আহৰণ কৰা নাই বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ কয় যে স্পেকট্ৰাম অপাৰেটৰসকলে লাখ-কোটি টকা খৰচ কৰে আৰু নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ বাবে আৰু ১.৫ লাখ কোটি টকা লাগে । তেওঁ কয় যে প্ৰয়োজনীয় বিনিয়োগ শেষ হৈ গৈছে । তেওঁ ৰাজহৰ ফলাফলক “অলপ হতাশাজনক” বুলি অভিহিত কৰে যদিও ই ডিজিটেল জগতখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ক্ষমতা সৃষ্টি কৰিছে বুলি কয় ।
VIDEO | Delhi: Bharti Airtel founder and chairman Sunil Bharti Mittal on Thursday said Indian mobile tariffs should rise to about Rs 350 a month per user, arguing that rising costs and a large infrastructure backlog make today's prices too low to fund what the country still has to build. He, however, gave no timelines for raising tariffs. Asked when the industry would reach that level, he said: "I don’t know." In an interview with PTI marking Bharti Enterprises' 50th year, Mittal said the level he used to cite is out of date. "I used to say earlier, the right level is Rs 300 (monthly revenue per user), but that was 10 years back," he said. "There's some inflation that we all suffer." #PTIExclusive #BhartiAirtel (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
মিট্টালে লগতে কয় যে টেলিকমৰ মূল্য ই নিৰ্ভৰ কৰা প্লেটফৰ্মতকৈ কম । তেওঁ কয়, ‘‘আমি সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো, কিন্তু এই বিনিয়োগ নকৰাসকলৰ দৰে আমি একে মূল্যায়ন আৰু লাভ নাপাওঁ ।’’
মিট্টালে কয় যে গড়ে ৩৫০ টকা হ’লেও ভাৰতৰ বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইতে আটাইতকৈ সস্তা কৰি তুলিব । তেওঁ ইয়াক ২০০ টকা আৰু ৫, ৭, ৮ বা ১০০০ টকাৰ উচ্চ পেকৰ এণ্ট্ৰি প্লেনৰ মিশ্ৰণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতিদিনে ১০-১২ টকা খৰচ হ’ব ।
তেওঁ কয়, ‘‘আপুনি এতিয়া চাবোন আৰু চিপছৰ পেকেট এটা কিনিবলৈ যাওক, ইয়াৰ দাম কিমান জানে ? পেপচিৰ বটল এটাৰ দাম তাতকৈ বহু বেছি ।’’ তেওঁ কয় যে সেই ধনৰ বিনিময়ত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বেংকিং, শিক্ষা, বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ, ইউপিআই পেমেণ্ট আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে চিনেমা, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউব উপভোগ কৰিব পাৰে ।
কোম্পানীটোৱে ফলাফলত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকত প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এয়াৰটেলৰ মোবাইল ৰাজহ ২৭১ টকা, যিটো এবছৰৰ পূৰ্বে ২৫৬ টকা আছিল । ৩৫০ টকাৰ প্লেন হ’লে প্ৰায় ২৯% ৰাজহ বৃদ্ধি পাব ।
হেডলাইন শুল্ক বৃদ্ধিৰ শেষৰটো ৰাউণ্ড ২০২৪ চনৰ জুন মাহত হৈছিল, যেতিয়া প্লেনৰ মূল্য ১০-২৫% বৃদ্ধি পাইছিল । সেয়েহে ভাৰতৰ প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ৰাজহ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন ৰাজহৰ ভিতৰত আছে, আৰু ২০১৯ চনৰ পৰা মাত্ৰ তিনিটা শুল্ক বৃদ্ধি হৈছে ।
বিশ্লেষকসকলে ৰিলায়েন্স জিঅ’ৰ তালিকাভুক্ত হোৱাৰ পিছত আৰু এটা ৰাউণ্ডৰ আশা কৰিছিল । কিছুমান বিশ্লেষকে ২০২৬ চনৰ শেষৰ ফালে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা কৰিছিল আৰু ভোডাফোন আইডিয়াৰ অধ্যক্ষ কুমাৰ মংগলম বিৰলাই বাৰে বাৰে শুল্ক সংশোধনৰ আহ্বান জনাইছে ।
আগষ্ট মাহত এয়াৰটেলে হেডলাইন শুল্ক বৃদ্ধি নকৰাকৈয়ে কিছুমান এণ্ট্ৰি লেভেল প্লেন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । ফলত কোম্পানীটোৱে ঘূৰাই আনিলে ৫০ লাখ টকা । ২৯৯ প্ৰিপেইড প্লেন চলিত মাহত ছেপ্টেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকত নেট গ্ৰাহক সংযোজন পূৰ্বৰ ত্ৰৈমাসিকত ৩৩ লাখৰ তুলনাত ৭.১৬ লাখলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
VIDEO | PTI Exclusive: India does not need more telecom operators as over a dozen players earlier led to fragmented spectrum, weak balance sheets and poor network investments, says Bharti Airtel founder and chairman Sunil Bharti Mittal. He said existing telecom networks have sufficient capacity to accommodate more customers and traffic, with operators currently utilising only 20-30 per cent of their network capacity. Referring to Vodafone Idea and BSNL, Mittal said "I think you should see India as really three strong participants in the telecom industry, with two being very strong and the other two being in the challenging spot." #Airtel (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
ইয়াৰ প্ৰভাৱ
অপাৰেটৰৰ বাবে: ৩৫০ টকাৰ দিশে আগবাঢ়িলে এয়াৰটেল আৰু জিঅ’ৰ ৰাজহ বৃদ্ধি পাব, আৰু মিট্টালৰ মন্তব্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এয়াৰটেলে বৃদ্ধিৰ স্থান দেখিছে । জিঅ’ৰ তালিকাভুক্ত হোৱাৰ ঠিক পিছতেই এই পৰিৱৰ্তন হৈছে, যিটোৱে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ সলনি নকৰে বুলি মিট্টালে কয় ।
ভোডাফোন আইডিয়াৰ বাবে: তিনিটা ব্যক্তিগত অপাৰেটৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্বল অপাৰেটৰটোৱেই আটাইতকৈ বেছি বাজিত পৰিছে । জেফ্ৰিজে অনুমান কৰিছে যে ইয়াৰ বিধিগত বাবদ ধন পূৰণ কৰিবলৈ বিত্তীয় বৰ্ষ ২৭ৰ পৰা ৩০ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰায় ৪৫% শুল্ক বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । মিট্টালে কয় যে তেওঁ তিনিটা শক্তিশালী অপাৰেটৰ বিচাৰে আৰু লক্ষ্য কৰে যে ভোডাফোন আইডিয়া আৰু বিএছএনএলৰ অৱস্থা “প্ৰত্যাহ্বানমূলক” ৷
গ্ৰাহক আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে: পূৰ্বৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত গ্ৰাহকৰ লোকচান হৈছে । শেষবাৰৰ বাবে প্লেনৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ২০২৪ চনৰ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জিঅ’ই প্ৰায় ১ কোটি ২৭৪ লাখ গ্ৰাহক হেৰুৱাইছিল । মিট্টালে সেই বিপদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাছিল ।
ক্ষমতাৰ বিতৰ্কৰ বাবে: মিট্টালে এইটোও কয় যে অপাৰেটৰসকলে নেটৱৰ্ক চলায় "আমাৰ ক্ষমতাৰ ২০, ৩০ শতাংশ," অৰ্থাৎ নতুন খৰচ অবিহনে অধিক যাতায়তৰ বাবে ঠাই আছে । তেওঁ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ খৰচক এআই, ফাইবাৰ, টাৱাৰ আৰু চেটেলাইট লিংকৰ বাবে নতুন ক্ষমতা বুলি অভিহিত কৰে ।
নীতিৰ বাবে: তেওঁ কয় যে ভাৰতে “এক ডজনতকৈ অধিক অপাৰেটৰ”ৰ বজাৰলৈ ঘূৰি নাযায়, যাক তেওঁ দুৰ্বল বেলেন্স শ্বীট আৰু “আন্তঃগাঁথনিত দুৰ্বল বিনিয়োগ”ৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: