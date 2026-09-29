অক্টোবৰত কিমান দিন বন্ধ থাকিব বেংক ? সবিশেষ জানক
অক্টোবৰ মাহ অৰ্থাৎ উৎসৱৰ বতৰ ৷ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বন্ধ তালিকা প্ৰকাশ ৷
Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : অক্টোবৰ মানেই হৈছে উৎসৱৰ মাহ । বৰ্ষা ঋতুৰ সমাপ্তিৰ পিছত এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতি যেনেকৈ অপূৰ্ব ৰূপত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজ জীৱনো বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বণেৰে মুখৰিত হৈ পৰে । অক্টোবৰ মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বন্ধৰ দিনবোৰ গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই মাহটোৱে আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে ৷ এই সময়ছোৱাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উৎসৱৰ বোনাচৰ লগতে কেইবাটাও বন্ধৰ দিন পায় ৷ যাৰ বাবে চৰকাৰী আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ দীঘলীয়া ছুটী লাভ কৰে ৷
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰতিমাহে বেংক ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । সেই অনুসৰি আগন্তুক অক্টোবৰ মাহৰ বন্ধৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তালিকা অনুসৰি অক্টোবৰ মাহত ১৬ দিন বেংক বন্ধ থাকিব । এই মাহত গান্ধী জয়ন্তী, দুৰ্গা পূজা, দশেৰা আৰু কৰৱা চৌথ আদি উৎসৱসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি এই বন্ধৰ দিনবোৰৰ ভিতৰত চাৰিটা দেওবাৰ আৰু দুটা শনিবাৰো অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । যদি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে বেংকলৈ যাব লাগে তেন্তে এই বন্ধৰ দিনবোৰ মনত ৰাখিব । বেংক ছুটীৰ তালিকাখন চাওঁ আহক ৷
কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ (আৰ বি আই)ৰ বন্ধৰ কেলেণ্ডাৰত সাপ্তাহিক বন্ধৰ দিনৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ স্থানীয় বন্ধৰ দিনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে এই দিনবোৰত অনলাইন সেৱা অব্যাহত থাকিব ।
|তাৰিখ
|দিন
|বন্ধৰ কাৰণ
|ক’ত বন্ধ হৈ থাকিব?
|২ অক্টোবৰ
|শুকুৰবাৰ
|গান্ধী জয়ন্তী
|সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বেংক বন্ধ থাকিব
|৪ অক্টোবৰ
|দেওবাৰ
|সাপ্তাহিক ছুটী
|সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
|১০ অক্টোবৰ
|শনিবাৰ
|মহাসপ্তমী
|সৰ্বভাৰতীয় বন্ধ
|১১ অক্টোবৰ
|দেওবাৰ
|সাপ্তাহিক ছুটী
|সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
|১৭ অক্টোবৰ
|শনিবাৰ
|মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ
|কেৱল আগৰতলাত বেংক বন্ধ থাকিব
|১৮ অক্টোবৰ
|দেওবাৰ
|সাপ্তাহিক ছুটী
|সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
|১৯ অক্টোবৰ
|সোমবাৰ
|দুৰ্গা পূজা, মহা অষ্টমী, মহা নৱমী
|আগৰতলা, আইজল, ভূৱনেশ্বৰ, চেন্নাই, গুৱাহাটী, ইম্ফল, ইটানগৰ, কোহিমা, পাটনা, ৰাঞ্চি আৰু শিলচৰত বন্ধ থাকিব
|২০ অক্টোবৰ
|মঙলবাৰ
|দশেৰা (বিজয়া দশমী)
|গেংটক আৰু ইম্ফলৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেশতে বেংক বন্ধ থাকিব
|২১ অক্টোবৰ
|বুধবাৰ
|বিজয়া দশমী, দুৰ্গা পূজা
|আগৰতলা, বেংগালুৰু, গেংটক, গুৱাহাটী, কোচি, কলকাতা আৰু তিৰুৱনন্তপুৰমত বন্ধ থাকিব
|২২ অক্টোবৰ
|বৃহস্পতিবাৰ
|দুৰ্গা পূজা
|গেংটকত বন্ধ থাকিব বেংক
|২৩ অক্টোবৰ
|শুকুৰবাৰ
|দুৰ্গা পূজা
|গেংটকত বেংক বন্ধ থাকিব
|২৪ অক্টোবৰ
|শনিবাৰ
|মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ
|সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
|২৫ অক্টোবৰ
|দেওবাৰ
|সাপ্তাহিক ছুটী
|সমগ্ৰ ভাৰততে বন্ধ থাকিব
|২৬ অক্টোবৰ
|সোমবাৰ
|লক্ষ্মী পূজা/প্ৰস্থান দিৱস/মহৰ্ষী বাল্মীকি জয়ন্তী
|আগৰতলা, চণ্ডীগড়, জম্মু, ছিমলা আৰু শ্ৰীনগৰত বন্ধ থাকিব
|২৯ অক্টোবৰ
|বৃহস্পতিবাৰ
|কৰৱা চৌথ
|কেৱল ছিমলাত বেংক বন্ধ থাকিব
|৩১ অক্টোবৰ
|শনিবাৰ
|চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মবাৰ্ষিকী
|কেৱল আহমেদাবাদত বেংক বন্ধ থাকিব
আৰ বি আইৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি অক্টোবৰৰ আধাতকৈ অধিক সময় কাম স্থগিত ৰখা হ’ব যদিও গ্ৰাহকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । বন্ধৰ দিনতো অনলাইন সেৱা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব । এই সময়ছোৱাত গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম আৰু ইউপিআই এপৰ লগতে সকলো বেংকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাও কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব । বিনা বাধাই সকলো সেৱা উপলব্ধ হ’ব । এটিএমৰ সুবিধাও থাকিব ।