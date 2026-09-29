ETV Bharat / business

অক্টোবৰত কিমান দিন বন্ধ থাকিব বেংক ? সবিশেষ জানক

অক্টোবৰ মাহ অৰ্থাৎ উৎসৱৰ বতৰ ৷ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বন্ধ তালিকা প্ৰকাশ ৷

BANK HOLIDAYS IN OCTOBER 2026
অক্টোবৰত কিমান দিন বন্ধ থাকিব বেংক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অক্টোবৰ মানেই হৈছে উৎসৱৰ মাহ । বৰ্ষা ঋতুৰ সমাপ্তিৰ পিছত এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতি যেনেকৈ অপূৰ্ব ৰূপত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজ জীৱনো বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বণেৰে মুখৰিত হৈ পৰে । অক্টোবৰ মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বন্ধৰ দিনবোৰ গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই মাহটোৱে আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে ৷ এই সময়ছোৱাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উৎসৱৰ বোনাচৰ লগতে কেইবাটাও বন্ধৰ দিন পায় ৷ যাৰ বাবে চৰকাৰী আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ দীঘলীয়া ছুটী লাভ কৰে ৷

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰতিমাহে বেংক ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । সেই অনুসৰি আগন্তুক অক্টোবৰ মাহৰ বন্ধৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তালিকা অনুসৰি অক্টোবৰ মাহত ১৬ দিন বেংক বন্ধ থাকিব । এই মাহত গান্ধী জয়ন্তী, দুৰ্গা পূজা, দশেৰা আৰু কৰৱা চৌথ আদি উৎসৱসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি এই বন্ধৰ দিনবোৰৰ ভিতৰত চাৰিটা দেওবাৰ আৰু দুটা শনিবাৰো অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । যদি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে বেংকলৈ যাব লাগে তেন্তে এই বন্ধৰ দিনবোৰ মনত ৰাখিব । বেংক ছুটীৰ তালিকাখন চাওঁ আহক ৷

কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ (আৰ বি আই)ৰ বন্ধৰ কেলেণ্ডাৰত সাপ্তাহিক বন্ধৰ দিনৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ স্থানীয় বন্ধৰ দিনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে এই দিনবোৰত অনলাইন সেৱা অব্যাহত থাকিব ।

তাৰিখদিনবন্ধৰ কাৰণক’ত বন্ধ হৈ থাকিব?
২ অক্টোবৰশুকুৰবাৰগান্ধী জয়ন্তীসমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বেংক বন্ধ থাকিব
৪ অক্টোবৰদেওবাৰসাপ্তাহিক ছুটীসমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
১০ অক্টোবৰশনিবাৰমহাসপ্তমীসৰ্বভাৰতীয় বন্ধ
১১ অক্টোবৰদেওবাৰসাপ্তাহিক ছুটীসমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
১৭ অক্টোবৰশনিবাৰমাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰকেৱল আগৰতলাত বেংক বন্ধ থাকিব
১৮ অক্টোবৰদেওবাৰসাপ্তাহিক ছুটীসমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
১৯ অক্টোবৰসোমবাৰদুৰ্গা পূজা, মহা অষ্টমী, মহা নৱমীআগৰতলা, আইজল, ভূৱনেশ্বৰ, চেন্নাই, গুৱাহাটী, ইম্ফল, ইটানগৰ, কোহিমা, পাটনা, ৰাঞ্চি আৰু শিলচৰত বন্ধ থাকিব
২০ অক্টোবৰমঙলবাৰদশেৰা (বিজয়া দশমী)গেংটক আৰু ইম্ফলৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেশতে বেংক বন্ধ থাকিব
২১ অক্টোবৰবুধবাৰবিজয়া দশমী, দুৰ্গা পূজাআগৰতলা, বেংগালুৰু, গেংটক, গুৱাহাটী, কোচি, কলকাতা আৰু তিৰুৱনন্তপুৰমত বন্ধ থাকিব
২২ অক্টোবৰবৃহস্পতিবাৰদুৰ্গা পূজাগেংটকত বন্ধ থাকিব বেংক
২৩ অক্টোবৰশুকুৰবাৰদুৰ্গা পূজাগেংটকত বেংক বন্ধ থাকিব
২৪ অক্টোবৰশনিবাৰমাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰসমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন্ধ থাকিব
২৫ অক্টোবৰদেওবাৰসাপ্তাহিক ছুটীসমগ্ৰ ভাৰততে বন্ধ থাকিব
২৬ অক্টোবৰসোমবাৰলক্ষ্মী পূজা/প্ৰস্থান দিৱস/মহৰ্ষী বাল্মীকি জয়ন্তীআগৰতলা, চণ্ডীগড়, জম্মু, ছিমলা আৰু শ্ৰীনগৰত বন্ধ থাকিব
২৯ অক্টোবৰবৃহস্পতিবাৰকৰৱা চৌথকেৱল ছিমলাত বেংক বন্ধ থাকিব
৩১ অক্টোবৰশনিবাৰচৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মবাৰ্ষিকীকেৱল আহমেদাবাদত বেংক বন্ধ থাকিব

আৰ বি আইৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি অক্টোবৰৰ আধাতকৈ অধিক সময় কাম স্থগিত ৰখা হ’ব যদিও গ্ৰাহকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । বন্ধৰ দিনতো অনলাইন সেৱা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব । এই সময়ছোৱাত গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম আৰু ইউপিআই এপৰ লগতে সকলো বেংকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাও কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব । বিনা বাধাই সকলো সেৱা উপলব্ধ হ’ব । এটিএমৰ সুবিধাও থাকিব ।

লগতে পঢ়ক : পূজা বিশেষ: দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰাকক্ষণত সোণৰ ২,৬০০ টকা, ৰূপৰ ৫,০০০ টকাকৈ মূল্য হ্ৰাস

বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই এছবিআইৰ

বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?

TAGGED:

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক
বেংকৰ বন্ধ তালিকা
BANK HOLIDAYS IN OCTOBER 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.