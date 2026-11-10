ETV Bharat / business

বেংক ছুটী : আপোনাৰ চহৰত বেংক খোলা নে বন্ধ ?

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰতিমাহে ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি কেতিয়া কেতিয়া বেংকসমূহ বন্ধ হৈ থাকিব, সবিশেষ জানো আহক ৷

Bank Holiday
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ ৷ ঘনে ঘনে বন্ধ হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় । বেংকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিমাহে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । এই বন্ধৰ দিনবোৰ ৰাজ্য অনুসৰি ভিন্ন হয় । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বহু ৰাজ্যত বেংক সেৱা খোলা আছে যদিও বহু ঠাইত বন্ধ হৈ আছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীৰ পিছৰ মঙলবাৰৰ দিনটোত কিছু ৰাজ্যত গোবৰ্ধন পূজা আৰু বিক্ৰম সংবৎ বা বিক্ৰমীৰ বাবে বেংক বন্ধ হৈ আছে । অৱশ্যে অনলাইন বেংকিং সেৱা সকলোতে উপলব্ধ হৈ আছে ৷

  • এই ৰাজ্যসমূহত বেংক সেৱা বন্ধ

যদিহে ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ছুটীৰ তালিকাখন চাওঁ, তেন্তে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বহু ৰাজ্যত বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে । একে সময়তে, কোনবোৰ ৰাজ্যত সচৰাচৰৰ দৰে কাম কৰা হ’ব, সেই বিষয়েও জানো আহক ।

মঙলবাৰে প্ৰতিপদ, গোবৰ্ধন পূজা আৰু নতুন বিক্ৰম সংবৎ উপলক্ষে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই, নাগপুৰ, বেলাপুৰ, কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী বেংগালুৰুত বেংক সেৱা বন্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ডেৰাডুন আৰু ছিকিমৰ ৰাজধানী গেংটকতো বেংক বন্ধ হৈ আছে ।

  • অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেংক সেৱা

২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ছুটিৰ তালিকা এনেধৰণৰ

তাৰিখদিনবন্ধৰ কাৰণ
০৮ নৱেম্বৰদেওবাৰদীপাৱলী, লক্ষ্মী পূজা
১৪ নৱেম্বৰশনিবাৰদ্বিতীয় শনিবাৰ
২৮ নৱেম্বৰশনিবাৰচতুৰ্থ শনিবাৰ
  • ৰাজধানী দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি, মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশত বন্ধ নাই । দিনটো বেংকৰ নিয়মীয়াৰ দৰেই চলি আছে ৷ ভাই দুজ, চিত্ৰগুপ্ত জয়ন্তী আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে বুধবাৰেও একাংশ চহৰত বেংক সেৱা বন্ধ থাকিব ৷

নৱেম্বৰ মাহৰ ছুটীৰ তালিকা জানি লওক -

তাৰিখদিনবন্ধৰ কাৰণ
১১ নৱেম্বৰবুধবাৰভাই দুজ, চিত্ৰগুপ্ত জয়ন্তী আৰু লক্ষ্মী পূজা
১৩ নৱেম্বৰশুকুৰবাৰৱাংগলা উৎসৱ
১৬ নৱেম্বৰসোমবাৰষঠ পূজা
২০ নৱেম্বৰশুকুৰবাৰইগাছ-বাগৱাল
২৩ নৱেম্বৰসোমবাৰচেং কুট স্নেম
২৪ নৱেম্বৰমঙললবাৰগুৰু নানকৰ জন্মদিন, কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা
২৭ নৱেম্বৰশুকুৰবাৰকনকদাস জয়ন্তী
  • অনলাইন সেৱা

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি এই ৰাজ্যসমূহত বেংকসমূহে ছুটী পালন কৰিব ৷ কিন্তু অনলাইন সেৱা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব । সকলো গ্ৰাহকে ইউপিআই, নেট বেংকিং, মোবাইল বেংকিং আৰু এটিএমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক : বিনিয়োগ আঁচনি পিপিএফ আৰু কেভিপিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?

TAGGED:

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ তালিকা
বেংক সেৱা বন্ধ
অনলাইন সেৱা
BANK HOLIDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.