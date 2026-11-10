বেংক ছুটী : আপোনাৰ চহৰত বেংক খোলা নে বন্ধ ?
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰতিমাহে ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি কেতিয়া কেতিয়া বেংকসমূহ বন্ধ হৈ থাকিব, সবিশেষ জানো আহক ৷
Published : November 10, 2026 at 3:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ ৷ ঘনে ঘনে বন্ধ হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় । বেংকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিমাহে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ছুটীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । এই বন্ধৰ দিনবোৰ ৰাজ্য অনুসৰি ভিন্ন হয় । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে বহু ৰাজ্যত বেংক সেৱা খোলা আছে যদিও বহু ঠাইত বন্ধ হৈ আছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীৰ পিছৰ মঙলবাৰৰ দিনটোত কিছু ৰাজ্যত গোবৰ্ধন পূজা আৰু বিক্ৰম সংবৎ বা বিক্ৰমীৰ বাবে বেংক বন্ধ হৈ আছে । অৱশ্যে অনলাইন বেংকিং সেৱা সকলোতে উপলব্ধ হৈ আছে ৷
- এই ৰাজ্যসমূহত বেংক সেৱা বন্ধ
যদিহে ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ছুটীৰ তালিকাখন চাওঁ, তেন্তে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বহু ৰাজ্যত বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে । একে সময়তে, কোনবোৰ ৰাজ্যত সচৰাচৰৰ দৰে কাম কৰা হ’ব, সেই বিষয়েও জানো আহক ।
মঙলবাৰে প্ৰতিপদ, গোবৰ্ধন পূজা আৰু নতুন বিক্ৰম সংবৎ উপলক্ষে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই, নাগপুৰ, বেলাপুৰ, কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী বেংগালুৰুত বেংক সেৱা বন্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ডেৰাডুন আৰু ছিকিমৰ ৰাজধানী গেংটকতো বেংক বন্ধ হৈ আছে ।
- অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেংক সেৱা
২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ছুটিৰ তালিকা এনেধৰণৰ
|তাৰিখ
|দিন
|বন্ধৰ কাৰণ
|০৮ নৱেম্বৰ
|দেওবাৰ
|দীপাৱলী, লক্ষ্মী পূজা
|১৪ নৱেম্বৰ
|শনিবাৰ
|দ্বিতীয় শনিবাৰ
|২৮ নৱেম্বৰ
|শনিবাৰ
|চতুৰ্থ শনিবাৰ
- ৰাজধানী দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি, মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশত বন্ধ নাই । দিনটো বেংকৰ নিয়মীয়াৰ দৰেই চলি আছে ৷ ভাই দুজ, চিত্ৰগুপ্ত জয়ন্তী আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে বুধবাৰেও একাংশ চহৰত বেংক সেৱা বন্ধ থাকিব ৷
নৱেম্বৰ মাহৰ ছুটীৰ তালিকা জানি লওক -
|তাৰিখ
|দিন
|বন্ধৰ কাৰণ
|১১ নৱেম্বৰ
|বুধবাৰ
|ভাই দুজ, চিত্ৰগুপ্ত জয়ন্তী আৰু লক্ষ্মী পূজা
|১৩ নৱেম্বৰ
|শুকুৰবাৰ
|ৱাংগলা উৎসৱ
|১৬ নৱেম্বৰ
|সোমবাৰ
|ষঠ পূজা
|২০ নৱেম্বৰ
|শুকুৰবাৰ
|ইগাছ-বাগৱাল
|২৩ নৱেম্বৰ
|সোমবাৰ
|চেং কুট স্নেম
|২৪ নৱেম্বৰ
|মঙললবাৰ
|গুৰু নানকৰ জন্মদিন, কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা
|২৭ নৱেম্বৰ
|শুকুৰবাৰ
|কনকদাস জয়ন্তী
- অনলাইন সেৱা
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছুটীৰ তালিকা অনুসৰি এই ৰাজ্যসমূহত বেংকসমূহে ছুটী পালন কৰিব ৷ কিন্তু অনলাইন সেৱা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব । সকলো গ্ৰাহকে ইউপিআই, নেট বেংকিং, মোবাইল বেংকিং আৰু এটিএমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ।