বেংকৰ প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ সোনকালে কৰক, আগষ্ট মাহত ১৪দিনেই বন্ধ থাকিব বেংক

বেংকৰ প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ সোনকালে কৰক, আগষ্ট মাহত ১৪দিনেই বন্ধ থাকিব বেংক
বেংক বন্ধ থাকিলেও কিন্তু অনলাইন আৰু এটিএম সেৱাসমূহ চলি থাকিব ।
Published : August 2, 2026 at 7:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: বেংকত কৰিবলগীয়া কোনো কাম আছে নেকি ? তেন্তে সময় নষ্ট নকৰি খৰধৰ কৰক ৷ চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত মুঠ ১৪ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা বন্ধৰ তালিকা অনুসৰিয়েই বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব । যদি বেংক সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ কোনো জৰুৰী কাম আছে, তেন্তে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে এই তালিকাখন নিশ্চয়কৈ পৰীক্ষা কৰি লওক সকলো ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ।
অৱশ্যে দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে একে সময়তে বেংকসমূহ বন্ধ নাথাকে ৷ আৰবিআয়ে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত দেশজুৰি পালন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ দিনবোৰহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি বন্ধৰ তালিকাত কেইবাটাও আঞ্চলিক উৎসৱৰ কথা উল্লেখ আছে, যিবোৰ বন্ধৰ দিন কেৱল নিজ নিজ ৰাজ্য বা চহৰতহে পালন কৰা হ’ব । তদুপৰি প্ৰতি মাহৰ দৰেই সমগ্ৰ দেশৰ বেংকসমূহ আগষ্ট মাহটোৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰৰ লগতে প্ৰতিটো দেওবাৰে বন্ধ থাকিব ।
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তালিকা অনুসৰি আগষ্ট মাহত কোন তাৰিখত বেংক বন্ধ থাকিব ?
- ২ আগষ্ট (দেওবাৰ) : সমগ্ৰ দেশতে সাপ্তাহিক বন্ধ ।
- ৪ আগষ্ট (মঙলবাৰ) : কেৰ পূজা উপলক্ষে ত্ৰিপুৰাত বন্ধ বেংক ।
- ৮ আগষ্ট (শনিবাৰ) : মাহটোৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে দেশজুৰি বেংক বন্ধ ।
- ৯ আগষ্ট (দেওবাৰ) : সমগ্ৰ দেশতে সাপ্তাহিক বন্ধ ।
- ১৩ আগষ্ট (বৃহস্পতিবাৰ) : দেশপ্ৰেমিক দিৱসৰ বাবে মণিপুৰত বন্ধ বেংক ।
- ১৫ আগষ্ট (শনিবাৰ) : স্বাধীনতা দিৱস । এই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ দিন ৷ গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতত সকলো বেংক বন্ধ থাকিব । (পাৰ্চী নৱবৰ্ষৰ সৈতে ইয়াৰ সাদৃশ্য আছে) ।
- ১৬ আগষ্ট (দেওবাৰ) : সমগ্ৰ দেশতে সাপ্তাহিক বন্ধ ।
- ১৯ আগষ্ট (বুধবাৰ) : মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম কিশোৰ মাণিক্য বাহাদুৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত কেৱল ত্ৰিপুৰাত বন্ধ বেংক ।
- ২২ আগষ্ট (শনিবাৰ) : মাহটোৰ চতুৰ্থটো শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ বেংক বন্ধ ।
- ২৩ আগষ্ট (দেওবাৰ) : সমগ্ৰ দেশতে সাপ্তাহিক বন্ধ ।
- ২৫ আগষ্ট (মঙলবাৰ) : কেৰালাং আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মিলাদ-উন-নবী আৰু প্ৰথম ওনাম উপলক্ষে বেংক বন্ধ ।
- ২৬ আগষ্ট (বুধবাৰ) : দিল্লী এনচিআৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত ঈদ-ই-মিলাদ আৰু তিৰুভোনাম উপলক্ষে বেংক বন্ধ ।
- ২৮ আগষ্ট (শুকুৰবাৰ) : সুৰক্ষা বন্ধন আৰু শ্ৰীনাৰায়ণ গুৰু জয়ন্তী উপলক্ষে গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু কেৰালামকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত বেংক বন্ধ ।
- ৩০ আগষ্ট (দেওবাৰ) : সমগ্ৰ দেশতে সাপ্তাহিক বন্ধ ।
- অনলাইন সেৱা কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব
সমগ্ৰ দেশজুৰি ভিন্ন সময়ত বেংকৰ শাখাসমূহ বন্ধ হ’লেও গ্ৰাহকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । সকলো ডিজিটেল আৰু অনলাইন বেংকিং সেৱা সদায়ৰ দৰে চলি থাকিব ৷
- গুগল পে, ফোনপে আৰু পেটিএমৰ দৰে ইউপিআই এপসমূহ গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
- নেট বেংকিং আৰু ম’বাইল বেংকিং এপৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব ।
- সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিটো এটিএমৰ পৰা নগদ ধন উলিওৱাৰ কামো কৰিব পাৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে’লত ইতিহাসৰ সূচনা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত মানৱ হৃৎপিণ্ড পৰিবহণ