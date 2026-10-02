ETV Bharat / business

অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী : নিলামত উঠিল প্ৰতি কিলোত ১২ হাজাৰ দৰ

২০২৩ চনৰ পৰা ইয়াৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ কৰা হয় । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 3:56 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসমৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত ক’লা (Black Tea) আৰু সেউজীয়া চাহৰ (Green Tea) বাহিৰেও নতুন সম্ভাৱনাৰ সন্ধানত অসমৰ চাহ উদ্যোগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগে প্ৰস্তুত কৰা অসমীয়া পু’এৰ-শৈলীৰ চাহে নিলামত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১২ হাজাৰ টকাৰ মূল্য লাভ কৰিছে ।

‘গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ’ (Gauripur Assam Pu’er) নামেৰে পৰিচিত এই বিশেষ হস্তনিৰ্মিত চাহ Camellia sinensis var.assamica নামৰ চাহৰ প্ৰজাতিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । এই প্ৰজাতিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে অসমৰ সৈতে জড়িত । চাহবিধৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াত চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পৰম্পৰাগত পু’এৰ চাহৰ শৈলীৰ পৰা প্ৰেৰণা লোৱা হৈছে। পু’এৰ চাহ ইয়াৰ বিশেষ প্ৰস্তুত প্ৰণালী, বয়স বৃদ্ধি আৰু জটিল সোৱাদৰ বাবে পৰিচিত ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগৰ নৱতম প্ৰয়াস

গৌৰীপুৰ টী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অপৰাজ শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, “অসমৰ চাহৰ এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে । কিন্তু পৰম্পৰাগত ক’লা চাহৰ বাহিৰতো অসমৰ চাহৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বিস্তৃত । আমাৰ ‘অসম পু’এৰ’ শৈলীৰ চাহ হৈছে কাৰুশিল্প, উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু পৰিপক্বতাৰ জৰিয়তে অসমৰ চাহক নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ এক প্ৰয়াস ।"

তেওঁ লগতে কয়, “নিলামত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১২,০০০ টকাৰ মূল্য লাভ কৰাটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিছে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে বজাৰে অসমৰ চাহৰ নতুন নতুন ৰূপ আৰু বৈচিত্ৰ্যকো আদৰি ল’বলৈ সাজু হৈছে ।”

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

পু’এৰ চাহৰ প্ৰকাৰ

সাধাৰণভাৱে পু’এৰ চাহ দুই প্ৰকাৰৰ— শেং (Raw) আৰু শ্বৌ (Ripe) । শেং পু’এৰে স্বাভাৱিকভাৱে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে অধিক গভীৰ আৰু জটিল সোৱাদ লাভ কৰে । আনহাতে, শ্বৌ পু’এৰ নিয়ন্ত্ৰিত post-fermentation প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাৰ ফলত চাহৰ ৰং গাঢ়, সোৱাদ মসৃণ আৰু তুলনামূলকভাৱে মৃদু হয় ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগৰ মতে, বিকল্প চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে সৰু পৰিসৰত কেইটামান বেটছ প্ৰস্তুত কৰাৰ জৰিয়তে । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৩ চনৰ পৰা ইয়াৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ কৰা হয় ।

এই প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য

এই উদ্যোগৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ পৰম্পৰাগত চাহৰ প্ৰজাতিসমূহক বিকল্প প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু কাৰিকৰী দক্ষতাৰ জৰিয়তে নতুন ৰূপ দিয়া আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰধান ক’লা আৰু সেউজীয়া চাহৰ বাহিৰত বিশেষ চাহৰ সম্ভাৱনা অন্বেষণ কৰা ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

নিলামত সফলতা

এই বিশেষ চাহে ইতিমধ্যে নিলামত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ২০২৩ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস উপলক্ষে কোম্পানীটোৰ এটা বিশেষ লটে যোৰহাট চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৯,০০০ টকাৰ নিলাম মূল্য লাভ কৰিছিল ।

শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনত এই সাফল্য আৰু বৃদ্ধি পায় । গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ (GTAC) Sale 39-ত গৌৰীপুৰৰ শেং-শৈলীৰ পু’এৰ চাহৰ এটা বেটচে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১২,০০০ টকাৰ knock-down price লাভ কৰে । J. Thomas & Co. Pvt. Ltd.-ৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত নিলামত চাহৰ লটটো Assam Tea Traders-এ ক্ৰয় কৰে।

Gauripur Assam Pu’er
চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

ক'ত এই উদ্যোগ

গোলাঘাটৰ তেতেলিতালত গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগে এই চাহ প্ৰস্তুত আৰু পেকেজিং কৰে । উদ্যোগটোৱে ইয়াক অসমৰ পৰম্পৰাগত চাহৰ প্ৰজাতিক নতুন প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু কাৰিকৰী দক্ষতাৰ জৰিয়তে বিশেষ চাহলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এক উদাহৰণ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ।

উৎপাদকসকলে কয় যে এই বিশেষ চাহে লাভ কৰা স্বীকৃতি আৰু সমৰ্থনে তেওঁলোকক অসমৰ চাহৰ পৰা নতুন নতুন 'ভেৰাইটী' প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে । লগতে অসমৰ চাহৰ নতুন নতুন ৰূপ বৃহত্তৰ বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবেও এই স্বীকৃতিয়ে উৎসাহ যোগাইছে ।

Gauripur Assam Pu’er
গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ : অসমৰ মাটিৰ পৰা পৰম্পৰাগত চাহৰ নতুন ৰূপ

অসমৰ চাহ উদ্যোগত পৰম্পৰাগত ক’লা চাহৰ বাহিৰেও নতুন নতুন ধৰণৰ বিশেষ চাহ প্ৰস্তুতৰ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগে অসমৰ নিজস্ব চাহগছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰি ‘গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ’ নামৰ এক বিশেষ চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে ।

অপৰাজ শইকীয়াই কয়, "চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পৰম্পৰাগত পু’এৰ চাহৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ প্ৰস্তুত কৰা এই চাহ অৱশ্যে চীনৰ পু’এৰ চাহৰ অনুকৰণ নহয় । অসমৰ মাটিত উৎপাদিত Camellia sinensis var. assamica চাহপাত ব্যৱহাৰ কৰি স্থানীয় পৰিৱেশ আৰু অসমৰ চাহ পৰম্পৰাৰ সৈতে মিহলাই ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমীয়া গৌৰীপুৰ চাহে ল’লে পু’এৰৰ পথ (ETV Bharat Assam)

ৰ’দত শুকুৱাই প্ৰস্তুত কৰা হয় চাহপাত

সাধাৰণতে অসমৰ ক’লা চাহ বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে অক্সিডাইজ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় । কিন্তু গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৃথক । এই চাহৰ বাবে বাছনি কৰা চাহপাত ৰ’দত শুকুৱাই প্ৰস্তুত কৰা হয় ।

পু’এৰ চাহৰ পৰম্পৰাগত প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াত ৰ’দত শুকুৱাই লোৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চাহ সংৰক্ষণ তথা পৰিপক্ব কৰাৰ এক দীঘলীয়া পৰম্পৰা আছে । গৌৰীপুৰৰ এই বিশেষ চাহে সেই পদ্ধতিৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ অসমৰ নিজস্ব চাহপাতৰ সৈতে এক নতুন ৰূপ সৃষ্টি কৰিছে ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

২০১৬ চনৰ পৰাই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা

গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িতসকলে জনোৱা মতে, বিশেষ ধৰণৰ চাহ প্ৰস্তুতৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা ২০১৬ চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

প্ৰথমাৱস্থাত নিজৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ বনাই পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । বগা চাহ, ছিলভাৰ নিডল, সেউজীয়া চাহ আদিৰ লগতে চিংফৌসকলৰ পৰম্পৰাগত ফালাপ চাহৰ পৰাও অনুপ্ৰেৰণা লোৱা হৈছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পু’এৰ চাহৰ প্ৰস্তুত পদ্ধতিৰ বিষয়ে জানি সেই পদ্ধতিৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ অসমৰ চাহপাতত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হয় ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

চাহ উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িতসকলে কয়, “আমি চীনৰ পু’এৰ চাহ হুবহু নকল কৰা নাই । অসমৰ চাহগছ চীনৰ চাহগছতকৈ কিছু পৃথক । সেয়ে তেওঁলোকৰ পদ্ধতিৰ পৰা শিকি অসমৰ চাহপাতত নিজৰ ধৰণেৰে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছোঁ ।”

শ্বেং পু’এৰৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা

চীনত পু’এৰ চাহ মূলতঃ ‘শ্বেং’ আৰু ‘শ্বৌ’ এই দুটা ধৰণত প্ৰস্তুত কৰা হয় । গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ মূলতঃ শ্বেং পু’এৰ প্ৰস্তুত পদ্ধতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত । অৱশ্যে ই বহুদিন পকাই ৰখা চাহ নহয় । সতেজ চাহপাতৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ।

প্ৰথমে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবেই এই চাহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । পাছত চাহৰ সোৱাদ আৰু গুণ ভাল লগাত আন লোকৰ পৰাও ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰে । তাৰ পাছতে সীমিত পৰিমাণত ইয়াৰ বিক্ৰী আৰম্ভ কৰা হয় ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

হাতেৰে প্ৰস্তুত, উৎপাদন সীমিত

গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ সাধাৰণ চাহৰ দৰে বৃহৎ পৰিমাণত উৎপাদন কৰিব পৰা চাহ নহয় । ই এক বিশেষ চাহ আৰু ইয়াক অতি সীমিত পৰিমাণত হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় । চাহপাত বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় । ভাল মানৰ পাত বাছি লৈ সমগ্ৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াটোত যথেষ্ট যত্ন লোৱা হয় । এই কাৰণতে ইয়াৰ মূল্যও সাধাৰণ ক’লা চাহৰ তুলনাত অধিক ।

Gauripur Assam Pu’er
অসমৰ গৌৰীপুৰ চাহত চীনৰ পু’এৰ শৈলী (ETV Bharat Assam)

উদ্যোগটোৰ তথ্য অনুসৰি, আৰম্ভণিতে এই চাহ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ১২ হাজাৰ টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস উপলক্ষে যোৰহাটৰ নিলাম কেন্দ্ৰত চাহবিধ নিলামত দিয়া হয় । তাত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম প্ৰায় ৯ হাজাৰ টকা দৰত বিক্ৰী হয় । শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ পাঁচ কিলোগ্ৰাম চাহ প্ৰস্তুত কৰি নিলামত দিয়া হৈছিল । তাতো ভাল সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি উদ্যোগটোৱে জানিবলৈ দিছে ।

Gauripur Assam Pu’er
গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

সাতৰ পৰা দহ দিন লাগে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ

বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰায় সাতৰ পৰা দহ দিন সময় লাগে । এই চাহৰ আন এক বিশেষত্ব হ’ল ইয়াক বহুদিন সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি । সময়ৰ সৈতে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে । পৰম্পৰাগত পু’এৰ চাহৰ ক্ষেত্ৰতো দীঘলীয়া সময় সংৰক্ষণ আৰু পৰিপক্বতাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে ।

প্ৰথমতে তিতা, পাছত মিঠা সোৱাদ

গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰৰ সোৱাদো আন চাহৰ তুলনাত পৃথক । চাহবিধ খাওঁতে প্ৰথমতে অলপ তিতা যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে যদিও খোৱাৰ পাছত মুখত এটা মিঠা সোৱাদ ৰৈ যায় । চাহৰ সোৱাদ ভালদৰে অনুভৱ কৰিবলৈ ইয়াক লাহে লাহে পান কৰাটো উপযোগী বুলি উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িতসকলে কয় ।

অসমৰ চাহৰ নতুন সম্ভাৱনা

চীনত পু’এৰ চাহ কেৱল এবিধ পানীয় নহয়; ইয়াৰ সৈতে দেশখনৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰো গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । বহু সময়ত পু’এৰ চাহ বন্ধু-বান্ধৱ আৰু আপোনজনক উপহাৰ হিচাপেও দিয়া হয় ।

Gauripur Assam Pu’er
গৌৰীপুৰ চাহ উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে মূল কথাটো হৈছে অসমৰ নিজৰ চাহগছ আৰু অসমৰ মাটিৰ পৰিচয় । চীনৰ পু’এৰ পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ অসমৰ Camellia sinensis var. assamica চাহপাতত কৰা এই পৰীক্ষাই অসমৰ চাহ উদ্যোগত নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।

১৯শ শতিকাৰ পৰা বিশ্ব চাহ মানচিত্ৰত নিজৰ এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি অহা অসমৰ চাহ সাধাৰণতে শক্তিশালী, গাঢ় আৰু বহু সোৱাদ বিশিষ্ট ক’লা চাহৰ বাবে পৰিচিত । গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰৰ দৰে নতুন প্ৰচেষ্টাই সেই পৰম্পৰাগত পৰিচয়ৰ লগতে অসমৰ চাহপাতক লৈ আৰু অধিক বৈচিত্ৰ্যময় চাহ প্ৰস্তুতৰ সম্ভাৱনাও দেখুৱাইছে ।

সেয়েহে গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰক কেৱল নতুন এবিধ বিশেষ চাহ হিচাপে নহয়, অসমৰ ঐতিহাসিক চাহ পৰম্পৰা আৰু বিশ্বৰ এক পুৰণি চাহ প্ৰস্তুত পদ্ধতিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এক নতুন সংযোগ হিচাপেও চাব পাৰি ।

অসমৰ মাটিত উৎপাদিত assamica চাহপাত, ৰ’দত শুকোৱাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আৰু স্থানীয়ভাৱে কৰা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ সংমিশ্ৰণেই গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰক এক স্বকীয় অসমীয়া চাহৰ ৰূপ দিছে ।

লগতে পঢ়ক :শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰো অধিক: মানাহ এতিয়া গঁড়ৰ নতুন সুৰক্ষিত ঠিকনা
লগতে পঢ়ক :এল পি জিৰ পৰা বেংক এফ ডিলৈকে : পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈছে বহু নিয়ম

TAGGED:

GAURIPUR ASSAM PU’ER
গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ
গৌৰীপুৰ অসম পু’এৰ চাহ
অসম চাহ
GUWAHATI TEA AUCTION CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.