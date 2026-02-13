টি নেক্সত ২.০ : আঢ়ৈ শতাধিক ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কৰে আলোচনা হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰৰ

টি নেক্সত ২.০ : আঢ়ৈ শতাধিক ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কৰে আলোচনা হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰৰ
সেউজীয়া পাতৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ । গোলাঘাটত বিশেষ অনুষ্ঠান ৷
Published : February 13, 2026 at 3:58 PM IST
গোলাঘাট : হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লিমিটেডে (এইচ ইউ এল) টি নেক্সট ২.০ ৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গোলাঘাট জিলাত বটলিফ ফেক্টৰী আৰু চাহ খেতিয়ক (এছ টি জি) ৰ বাবে এক কেন্দ্রীভূত সামর্থ বিকাশ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । বৃহস্পতিবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২৫৬ গৰাকী ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক আৰু বি এল এফৰ পৰিচালনা প্রতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই কার্যসূচীত তিনিটা মূল বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । বহনক্ষমতা শক্তশালী কৰা, উৎপাদন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰি শক্তশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । টি নেক্সত ২.০ কাৰ্যসূচীত সেউজীয়া পাতৰ গুণগত মান উন্নত কৰা আৰু গুণগত মান বৃদ্ধি কৰিবলৈ ভাল কৃষি পদ্ধতি (জি এ পি) গ্ৰহণৰ ওপৰত কেন্দ্রীভূত প্রশিক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
এম আৰ এল প্রত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰশমন বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত উদ্ভিদ সুৰক্ষা সংহিতা, এফ এছ এছ এ আই সর্বোচ্চ অৱশিষ্ট সীমা (এম আৰ এন) আৰু নির্দেশনাসমূহ মানি চলা আৰু চপোৱাৰ পূৰ্বৰ ব্যৱধান (পি এইচ আই) মানি চলা আদি সামৰি লোৱা হয় ।
এই কাৰ্যসূচীত সংহত কীট ব্যৱস্থাপনা (আই পি এম) পদ্ধতিৰ লাইভ প্রদর্শনো কৰাত অৰাসায়নিক কীট আৰু ৰোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । তদুপৰি পুনৰুৎপাদনশীল কৃষি পদ্ধতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় । উত্তৰ-পূব চাহ সন্থা (NETA)আৰু ট্রাষ্টিয়া বহনক্ষম চাহ ফাউণ্ডেশানৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানটো ।
এই অনুষ্ঠানটোত ভাষণ আগবঢ়ায় HULৰ উপ-সভাপতি(বেভাৰেজ) ইশপ্রীত সিঙে কয়, "ভাৰতৰ চাহ উদ্যোগৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকল অতি প্রয়োজনীয় । টি নেক্সট ২.০ ৰ জৰিয়তে কৃষক আৰু বটলীফ ফেক্টৰীসমূহৰ বিকশিত গুণগত মানেই আমাৰ গুৰুত্ব হৈছে । বহনক্ষমতা আৰু নিয়ন্ত্রণমূলক আশাপূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰা, একে সময়তে কৃষি পর্যায়ত উৎপাদনশীলতা আৰু স্থিতিস্থাপকতা উন্নত কৰাও আমাৰ অম্য়তম লক্ষ্য় ।"
ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ উপ-সঞ্চালক ডি এম কাকতিয়ে কয়, "ভাৰতীয় চাহ ব'র্ড বহনক্ষম চাহ উৎপাদন পদ্ধতিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । সেউজ পাতৰ গুণাগুণ উন্নত কৰা, এম আৰ এলৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ লাঘৱ কৰা, এটা সুস্থ আৰু অধিক স্থিতিস্থাপক চাহ উদ্যোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ পুনৰুত্পাদনশীল কৃষি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা । কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতীয় চাহৰ গুণগত মান আৰু বহনক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছো । ফলত কৃষক আৰু গ্রাহক উভয়কে উপকৃত হ'ব ।"
উত্তৰ-পূব চাহ সন্থাৰ উপদেষ্টা (NETA) তথা চাহ খেতিয়ক বিদ্যানন্দ বৰকাকতি কয়, "ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক আৰু বটলীফ ফেক্টৰী অসমৰ চাহ খণ্ডৰ মেৰুদণ্ড । টি নেক্সট ২.০ৰ দৰে পদক্ষেপে গুণগত মান, অনুসৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বহনক্ষম পদ্ধতিৰ চাৰিওফালে সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে । উত্তৰ-পূবৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা আৰু দীর্ঘম্যাদী বহনক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা ।"
ট্রাষ্টিয়া ছাষ্টেনেবল টি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক ৰাজেশ ভূঞাই কয়, "টি নেক্সট ২.০ক ব্যৱহাৰিক, পথাৰমুখী মঞ্চ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে । সেউজ পাতৰ মান, এম আৰ এল অনুসৰণ আৰু পুনৰুত্পাদনশীল কৃষিক একেলগে সম্বোধন কৰি আমি ক্ষুদ্র কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ জীৱিকা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু চাহৰ মূলা শৃংখলৰ অখণ্ডতা শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু সঁজুলিৰে সজ্জিত কৰিছো ।"
ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ ব'ৰ্ড সদস্য ৰাজীৱ গোহাঁই, উত্তৰ-পূব ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সভাপতি দিগন্ত ফুকন আৰু সদৌ অসম চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন শইকীয়াইও ভাষণ প্রদান কৰে । এই অনুষ্ঠানত এইচ ইউ এলে ৩০জন প্রগতিশীল চাহ খেতিয়কক প্রিমিয়াম মানৰ সেউজীয়া পাতৰ অসাধাৰণ উৎপাদনৰ বাবে সম্বর্ধনা জনায় ।