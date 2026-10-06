থলুৱা ব্যৱসায়ীক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস : গোলাঘাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা

থলুৱা ব্যৱসায়ীক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস : গোলাঘাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা
অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Published : October 6, 2026 at 3:42 PM IST
গোলাঘাট: অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীক উৎসাহিত কৰা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাটত সোমবাৰৰে পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সন্থাৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই মেলাখন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মুকলি কৰে ৷
এই বাণিজ্য মেলাত অসমৰ থলুৱা উদ্যোগৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপৰিও বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ভালেসংখ্যক থলুৱা উদ্যোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । বাণিজ্য মেলাখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়, ‘‘গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা এই বাণিজ্য মেলালৈ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিপণি আহিছে । এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাত বহু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে এখন বজাৰ লাভ কৰে । এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে বহু লোকে উদ্যোগ গঢ় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ৷ এই মেলা সফল হ'ব আৰু গোলাঘাটৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব ।’’
আনহাতে, এই বাণিজ্য মেলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাৰ অধ্যক্ষ সুনীল ডেকাই কয়, ‘‘অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাৰ উদ্যোগত গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্য মেলা মুকলি কৰা হ'ল । ৯০খনৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যেনে- কাশ্মীৰ, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট আদিৰ লগতে ডুবাই আদিৰ দৰে দেশসমূহৰ পৰাও বিপণিবোৰ আহিছে ।
Attended the inaugural ceremony of ‘Trade Expo 2026 GOLAGHAT’ at General Field, Golaghat, organised by the Assam Trade Promotion Organisation under the Department of Industries, Commerce & Public Enterprises, Government of Assam. Interacted with local entrepreneurs and visited their stalls, witnessing their creativity, confidence and determination to take their products to wider markets. Such expos are vital for strengthening local entrepreneurship, MSMEs and creating new employment opportunities for our youth. The expo will continue till 18 October. I extend my warm wishes to ATPO Chairman Shri Sunil Deka, all participating entrepreneurs, organisers and stakeholders, and urge everyone to visit and support our local entrepreneurs. Assam’s first woman mountaineer Smt. Dhanmaya Chettri and veteran Golaghat musician Smt. Nibedita Barua were also felicitated. Hon’ble MP Shri Kamakhya Prasad Tasa; Hon’ble MLAs Shri Biswajit Phukan and Shri Mridul Kumar Dutta; Chairperson and Vice-Chairperson, Golaghat Zila Parishad; Presidents of Golaghat district committees of BJP and AGP; officials of the Assam Trade Promotion Organisation, distinguished invitees, local entrepreneurs and members of the public were present.— Atul Bora (@ATULBORA2) October 5, 2026
অসমৰ থলুৱা উদ্যোগৰ ৩০টা প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকৰ হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়ালৈ আনিছে । গোলাঘাটৰ ৰাইজে থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছো । ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলা আয়োজন কৰিছিলো, তাত আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে বহু পৰিমাণে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । আমাৰ প্ৰতিখন বাণিজ্য মেলাত দুই-তিনি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰা হয় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আমাৰ বাণিজ্য মেলাত ছয়-সাত কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰে । আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আমাৰ এই বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে নিজৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰাৰ উপৰিও আন ১৫ জন নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । চৰকাৰৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, তাৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীসকল উপকৃত হওক তেনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এই বাণিজ্য মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।’’
গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত এই বাণিজ্য মেলাত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, দেৰগাঁও আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু মৃদুল কুমাৰ দত্তও উপস্থিত থাকে ৷
লগতে পঢ়ক: ডেৰ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সাকাৰ ৰূপ, ক্ৰীড়াভিত্তিক চিনেমা ‘পাঞ্জা’ ঘোষণা শশাংক সমীৰৰ