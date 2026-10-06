ETV Bharat / business

থলুৱা ব্যৱসায়ীক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস : গোলাঘাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা

অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

INTERNATIONAL TRADE FAIR
গোলাঘাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীক উৎসাহিত কৰা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাটত সোমবাৰৰে পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সন্থাৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই মেলাখন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মুকলি কৰে ৷

এই বাণিজ্য মেলাত অসমৰ থলুৱা উদ্যোগৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপৰিও বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ভালেসংখ্যক থলুৱা উদ্যোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । বাণিজ্য মেলাখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়, ‘‘গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা এই বাণিজ্য মেলালৈ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিপণি আহিছে । এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাত বহু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে এখন বজাৰ লাভ কৰে । এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে বহু লোকে উদ্যোগ গঢ় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ৷ এই মেলা সফল হ'ব আৰু গোলাঘাটৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব ।’’

গোলাঘাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য মেলা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এই বাণিজ্য মেলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাৰ অধ্যক্ষ সুনীল ডেকাই কয়, ‘‘অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাৰ উদ্যোগত গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্য মেলা মুকলি কৰা হ'ল । ৯০খনৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যেনে- কাশ্মীৰ, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট আদিৰ লগতে ডুবাই আদিৰ দৰে দেশসমূহৰ পৰাও বিপণিবোৰ আহিছে ।

অসমৰ থলুৱা উদ্যোগৰ ৩০টা প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকৰ হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়ালৈ আনিছে । গোলাঘাটৰ ৰাইজে থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছো । ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলা আয়োজন কৰিছিলো, তাত আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে বহু পৰিমাণে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । আমাৰ প্ৰতিখন বাণিজ্য মেলাত দুই-তিনি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰা হয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আমাৰ বাণিজ্য মেলাত ছয়-সাত কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰে । আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আমাৰ এই বাণিজ্য মেলাৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে নিজৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰাৰ উপৰিও আন ১৫ জন নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । চৰকাৰৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, তাৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা উদ্যোগীসকল উপকৃত হওক তেনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এই বাণিজ্য মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।’’

INTERNATIONAL TRADE FAIR
৯০খনৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত এই বাণিজ্য মেলাত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, দেৰগাঁও আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু মৃদুল কুমাৰ দত্তও উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক: ডেৰ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সাকাৰ ৰূপ, ক্ৰীড়াভিত্তিক চিনেমা ‘পাঞ্জা’ ঘোষণা শশাংক সমীৰৰ

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা
গোলাঘাটত বাণিজ্য মেলা
অসম বাণিজ্য উন্নয়ন সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
INTERNATIONAL TRADE FAIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.