অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বত ৰাজ্যত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা : গুৱাহাটীত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি

অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বত ৰাজ্যত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা : গুৱাহাটীত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি
অসম-ইউৰোপ সহযোগিতাৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইউৰোপীয় সংঘৰ সহযোগত সুগন্ধি আৰু সোৱাদ, আয়ুষ আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
By ANI
Published : June 9, 2026 at 10:20 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বিকাশত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি মঙলবাৰে অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বত আন এক অধ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ ৷ মঙলবাৰে মহানগৰী গুৱাহাটীত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ।
অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বক নতুন গতি প্ৰদান কৰি গুৱাহাটীত 'ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ'ৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । গুৱাহাটীৰ ৰেডিচন ব্লু হোটেলত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অসম-ইউৰোপ সহযোগিতাৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইউৰোপীয় সংঘৰ সহযোগত সুগন্ধি আৰু সোৱাদ(Flavours & Fragrances), আয়ুষ(AYUSH) আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত ‘ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ’ৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰৰ শুভাৰম্ভণিত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে অসমৰ বাবে বিনিয়োগ, ৰপ্তানি আৰু উদ্যোগৰ বিকাশৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব । কৃষকসকলক কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰাখি গঢ়ি তোলা এই পদক্ষেপসমূহে অসমৰ কৃষিজ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদক বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ লগতে ইউৰোপীয় অংশীদাৰসকলৰ সৈতে এক শক্তিশালী মূল্য শৃংখলা গঢ়ি তুলিব ।"
এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ৰ অন্যতম ইতিবাচক ফলাফল হিচাপে ‘ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ’ৰ শুভাৰম্ভণিৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে অসম দ্ৰুতগতিত ভাৰত আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৱাৰমুখ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰৰ পদক্ষেপে অসমৰ প্ৰাকৃতিক উপাদানক বিশ্বব্যাপী মূল্য শৃংখলাৰ সৈতে সংযোগ কৰি বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ‘Towards 2030’ এজেণ্ডাৰ জৰিয়তে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ সহযোগিতাই নতুন দিশ লাভ কৰিব । লগতে ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ পদক্ষেপে উদ্ভাৱন, উদ্যোগ আৰু বহনক্ষম বিকাশৰ জৰিয়তে এই বৈশ্বিক অংশীদাৰিত্বক স্থানীয় সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপে ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাজত শক্তিশালী মূল্য শৃংখলা, উদ্ভাৱন, উদ্যোগীক বিনিয়োগ আৰু বহনক্ষম বিকাশৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব । লগতে অসমক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু বিশ্ব বাণিজ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতস্থিত ইউৰোপীয় ইউনিয়ন দূতাবাসৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিন, ভাৰতস্থিত বেলজিয়াম দূতাবাসৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডিডিয়েৰ ভেণ্ডাৰহাচেল্ট আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এক ফলপ্ৰসূ বৈঠকৰ জৰিয়তে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, সংস্কৃতি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক ভাৰত-ইউৰোপ সহযোগিতাৰ এক সম্ভাৱনাময় দুৱাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ব্যক্ত কৰি পাৰস্পৰিক উন্নয়ন, উদ্ভাৱন আৰু সমৃদ্ধিৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰ অংশীদাৰিত্বৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, অনুষ্ঠানত এআইডিচি আৰু Federation of European Businesses in India(FEBI)ৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । যিয়ে বিনিয়োগ, B2B আৰু B2G সংযোগ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্তিমূলক আৰু বহনক্ষম বিকাশক গতি প্ৰদান কৰিব । ইউৰোপৰ ২৫০ ৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৬ হাজাৰ ব্যৱসায়িক সংযোগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এফইবিআইৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱশক্তি, কৃষক আৰু মহিলা উদ্যমীসকলৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
সুদক্ষ মানৱ সম্পদ, উদ্যোগ নীতি আৰু অনুকূলিত উদগনি নীতিৰ জৰিয়তে অসম ইতিমধ্যে নবীকৰণযোগ্য শক্তি, কৃষি-সংসাধন আদি ভৱিষ্যমুখী খণ্ডত বিশ্বমানৰ বিনিয়োগ আৰু উদ্যোগৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় গন্তব্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰি কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ২০৩০ৰ লক্ষ্য ধিয়াই গঢ় লৈ উঠা ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বিস্তৃত কৌশলগত কাৰ্যসূচীক অধিক আগবঢ়াই নিয়াত ঐতিহাসিক ভাৰত-ইউৰোপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে অসমৰ বাবেও নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে । আজি সেই যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ আৰম্ভণি হ'ল । বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, যোগাযোগ-যাতায়াত, সুৰক্ষা আদি বহুক্ষেত্ৰত ভাৰত-ইউৰোপ সহযোগিতা অধিক সুদৃঢ় হোৱাৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন উদ্যোগ, কৃষি আৰু ৰাজহুৱা খণ্ড উপকৃত হ’ব । অসমৰ প্ৰচুৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, অনন্য জৈৱ-বৈচিত্ৰ, দক্ষ যুৱশক্তি, কৌশলগত অৱস্থিতি আৰু দ্ৰুত উন্নয়নমূলক আন্তঃগাঁথনি, উদ্যোগ আৰু মানৱ সম্পদে ইউৰোপীয় বিনিয়োগৰ বাবে অসমক এক আকৰ্ষণীয় গন্তব্যস্থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । এই সহযোগিতাৰে অনন্য পদক্ষেপ হৈছে ভাৰতত ইউৰোপৰ ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমৰ চাহ, অগৰু, জৈৱিক খাদ্য, স্বাস্থ্যসন্মত জীৱনশৈলী আৰু আয়ুষ পদ্ধতি ইউৰোপসহ বিশ্ববজাৰৰ নতুন মূল্য শৃংখলৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব । ফলস্বৰূপে বহনক্ষম উন্নয়নৰ নতুন দিশ মুকলি হোৱাৰ লগতে বিশ্ববজাৰত অসমৰ উপস্থিতিও অধিক শক্তিশালী হ’ব । ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ উদ্যোগৰ মূল শক্তি হ’ব আমাৰ কৃষক, মহিলা আত্মসহায়ক গোট, উদ্যোগী, ষ্টাৰ্টআপ আৰু গৱেষকসকল । উন্নত বজাৰ সংযোগ, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ, দক্ষতা বিকাশ আৰু মূল্য সংযোজনৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপে সাধাৰণ মানুহক উন্নয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত স্থান দিব ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘একে সময়তে ছেমি কণ্ডাক্টৰ, ইলেক্ট্ৰনিক্স, উৎপাদন উদ্যোগ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু জৈৱ-প্ৰযুক্তিৰ দৰে আধুনিক খণ্ডসমূহতো ইউৰোপীয় সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ যুৱ সমাজৰ বাবে উচ্চমানৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছে অসম । অসমৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা আৰু এই দূৰদৰ্শী পদক্ষেপ বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে হাৰ্ভে ডেলফিন আৰু ইউৰোপীয় প্ৰতিনিধি দললৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই উদ্যোগে ভাৰত-ইউৰোপ সম্পৰ্কক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ লগতে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু বৈশ্বিক সংযোগকো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘যোৱা দশকত পথ, ডিজিটেল সংযোগ, যোগাযোগ আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ব্যাপক অগ্ৰগতিয়ে অসমৰ ৰূপান্তৰ ঘটাইছে । ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সাম্প্ৰতিক ভ্ৰমণ আৰু টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ গতি আৰু সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিছে । বিশ্বজুৰি অসমৰ প্ৰতি বাঢ়ি অহা আগ্ৰহক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যক উৎপাদন দক্ষতা সম্পন্ন আৰু বৈশ্বিক প্ৰতিযোগিতাৰ উপযোগী এক শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব । ইউৰোপীয় সংঘৰ এই ভ্ৰমণে অসম-ইউৰোপ সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব আৰু আহি থকা দিনত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব । অসম এতিয়া কেৱল ভৌগোলিকভাৱে নহয়, অৰ্থনৈতিকভাৱেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই ।’’
ইফালে ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগত কয় যে ১ জুলাইত অসমত উপস্থিত হ’ব পাৰে ছানাই টাকাইচি আৰু টাকাইচিৰ সৈতে গুৱাহাটীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৈঠকৰো সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে ভাৰতস্থিত ইউৰোপীয় ইউনিয়ন দূতাবাসৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিন কয়, ‘‘অসম ভ্ৰমণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰমাণ । য'ত আমি ইউৰোপীয় ইউনিয়ন-ভাৰত যৌথ সৰ্বাংগীন কৌশলগত কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰাধিকাৰ বাস্তৱায়িত কৰাৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাওঁ । অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু মানৱ প্ৰতিভাৰে ধন্য । হাব আৰু সংযোগৰ গেটৱেই ইয়াক কোম্পানীসমূহৰ বাবে পছন্দৰ গন্তব্যস্থান কৰি তোলে ।’’
অসমৰ সৈতে চলি থকা সহযোগিতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘গুৱাহাটীত চি আই টি আই এছ ২.০ ক সমৰ্থন কৰাৰ পৰা বৰাক নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনা কাৰ্য পৰিকল্পনালৈকে অসম ৰাজ্যৰ সৈতে আৰু অসম ৰাজ্যত আমাৰ সহযোগিতা অতি ইতিবাচক হৈছে, স্পষ্ট ফলাফল প্ৰদান কৰিছে । এতিয়া আমি এই সহযোগিতাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছো । বিনিয়োগ আৰু ঔদ্যোগিক সহযোগিতাক ত্বৰান্বিত কৰা, যিয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব আৰু অঞ্চলটোক উপকৃত কৰিব পাৰে ।’’
উল্লেখ্য যে, অসমৰ ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ পাইলট প্ৰকল্পই স্থানীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ, উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য শৃংখল আৰু বজাৰৰ সুযোগৰ সৈতে সংযোগ কৰি বহনক্ষম ঔদ্যোগিক সহযোগিতাৰ এক নতুন আৰ্হি প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কৃষক, মহিলা, যুৱক-যুৱতী, উদ্যোগী আৰু এমএছএমইসমূহে উচ্চ মূল্যৰ জৈৱ অৰ্থনীতি খণ্ডত অংশগ্ৰহণৰ পথ শক্তিশালী কৰি এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে সৰ্বাংগীন জীৱিকা, দক্ষতা বিকাশ আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ প্ৰসাৰ । একে সময়তে উত্তৰ-পূব আৰু ইউৰোপৰ মাজত বহনক্ষম বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱন অংশীদাৰিত্বৰ কৌশলগত দুৱাৰ হিচাপে অসমৰ ভূমিকাক শক্তিশালী কৰা ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন হত্যা গোচৰ: ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে ৫ সাক্ষীয়ে