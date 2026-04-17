চাহৰ নিলাম : অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান অসম-বংগৰ চাহ উৎপাদকৰ
অসম, বংগৰ চাহ উৎপাদকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিলামৰ জৰিয়তে ৫০% বিক্ৰী বাধ্যতামূলক কৰা অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
By ANI
Published : April 17, 2026 at 4:02 PM IST
নতুন দিল্লী : অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ ভাৰতৰ চাৰিগৰাকী আগশাৰীৰ চাহ উৎপাদকে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বাৰ্ষিক চাহ উৎপাদনৰ কমেও ৫০ শতাংশ ৰাজহুৱা চাহ নিলামৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ বা সংশোধন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বজাৰৰ গতিশীলতা অনুসৰি উৎপাদকসকলক তেওঁলোকৰ বিক্ৰীৰ ধৰণ (নিলাম বা ব্যক্তিগত) বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাই অসম বটলিফ চাহ নিৰ্মাতা সন্থা (ABLTMA), উত্তৰ-পূব চাহ সন্থা (NETA), ভাৰতীয় চাহ পৰিষদ (BCP) আৰু উত্তৰ বংগ চাহ উৎপাদক কল্যাণ সংস্থাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ পত্ৰ লিখে ।
চাহ (বিপণন) নিয়ন্ত্ৰণ (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ২০১৫ আৰু চাহ (বিপণন) নিয়ন্ত্ৰণ (সংশোধনী) আদেশ, ২০২৪ৰ কথা উল্লেখ কৰি পত্ৰখনত লিখা আছিল, "বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ে, ১ অক্টোবৰ, ২০১৫ তাৰিখৰ গেজেট অধিসূচনা মতে, ভাৰতত ৰাজহুৱা চাহ নিলামৰ জৰিয়তে সকলো পঞ্জীয়নভুক্ত চাহ নিৰ্মাতাই তেওঁলোকৰ মুঠ বাৰ্ষিক উৎপাদনৰ কমেও ৫০ শতাংশ বিক্ৰী কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল । এই অধিসূচনাত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছিল যে পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ অনুমোদন সাপেক্ষে সময়ে সময়ে এই শতাংশ সংশোধন কৰিব পাৰে ।"
চাহ উৎপাদকসকলে লগতে কয়, "যদিও এই ব্যৱস্থা বহু বছৰ ধৰি চলি আছে, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াক বলবৎ কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা বিজ্ঞপ্তিখনে উক্ত প্ৰয়োজনীয়তা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে ।"
তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে ৰাজহুৱা নিলামত চাহ উৎপাদকসকলে অধিক লেনদেনৰ খৰচ আৰু দীঘলীয়া বিক্ৰীৰ চক্ৰ বহন কৰিবলগীয়া হয় । নিলাম বাধ্যতামূলক কৰাৰ ঐতিহাসিক প্ৰচেষ্টা সফল হোৱা নাই বুলিও তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
পত্ৰখনত উল্লেখ আছে, "আমি সন্মানসহকাৰে দাখিল কৰো যে ৰাজহুৱা নিলামৰ জৰিয়তে বাধ্যতামূলক বিক্ৰীৰ ফলত চাহ উৎপাদকসকলৰ যথেষ্ট লোকচান হয় । এক্স-ফেক্টৰীৰ বিক্ৰীৰ তুলনাত নিলাম ব্যৱস্থাত অধিক লেনদেনৰ খৰচ আৰু দীঘলীয়া বিক্ৰী চক্ৰ জড়িত হৈ থাকে । নিলামৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ খৰচ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ১০ টকা, যিটো গড় বিক্ৰী মূল্যৰ প্ৰায় ৫ শতাংশ । আমাৰ সদস্যসকলে সন্মুখীন হোৱা অযথা কষ্টৰ বিশদ বিৱৰণ ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে ।"
পত্ৰখনত উল্লেখ আছে, "এইটো মন কৰিবলগীয়া যে চাহ ব'ৰ্ডে গঠন কৰা কেইবাখনো বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে নিলাম ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা কৰিছে । দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে যদিও কোনো এটাই বাধ্যতামূলক নিলাম বিক্ৰীৰ পোষকতা কৰা নাই । ঐতিহাসিকভাৱে বাধ্যতামূলক নিলাম বিক্ৰী কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সফল হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত চাহ (মাৰ্কেটিং) নিয়ন্ত্ৰণ আদেশৰ কেইবাটাও সংশোধনে এনে অৰ্ডাৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
পত্ৰখনত লিখা আছে, ‘‘তদুপৰি বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ অন্যান্য পণ্য ব’ৰ্ডসমূহে বাধ্যতামূলক নিলাম বিক্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা কোনো বাধা আৰোপ নকৰে । এনে প্ৰয়োজনীয়তা কেৱল চাহখণ্ডত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ যুক্তি এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে ।’’
এই বাধ্যতামূলক প্ৰয়োজনীয়তাক বাণিজ্য আৰু ব্যৱসায় চলাই নিয়াৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ উলংঘা বুলি অভিহিত কৰি চাহ উৎপাদকসকলে বিক্ৰীৰ ধৰণ বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয়তাৰ দাবী জনায় ।
তেওঁলোকে কয়, "আমি সন্মানসহকাৰে দাখিল কৰিছো যে এই আদেশ ভাৰত চৰকাৰৰ ইজ অৱ ডুইং বিজনেছ (EoDB) প্ৰসাৰিত কৰাৰ নীতিৰ সৈতে মিল নাই । উৎপাদকসকলৰ আটাইতকৈ কাৰ্যক্ষম আৰু ব্যৱহাৰিক পদ্ধতি বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগে ৷ বৰ্তমানৰ অৱস্থাই উদ্যোগটোৰ ওপৰত অপ্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক আৰু পৰিচালনাৰ বোজা জাপি দিয়ে ।’’
পত্ৰখনত কোৱা হৈছে, ‘‘অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে ২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত ৰাজহুৱা নিলামৰ জৰিয়তে ১০০ শতাংশ ধূলি গ্ৰেডৰ (dust grades) পৰিমাণ বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশে উল্লেখিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে; বিপৰীতে ই আমাৰ খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে । আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ নকৰাৰ পিছতো চাহ ব'ৰ্ডৰ পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষই ধূলি গ্ৰেডৰ ১০০ শতাংশ বিক্ৰীৰ এই চৰ্ত বৃদ্ধি কৰিছে । ৰাজহুৱা নিলামৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ এই বাধ্যতামূলক চৰ্তটোৱে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ বিশেষকৈ ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায় চলোৱাৰ স্বাধীনতাক উলংঘা কৰে ৷’’