মহঙা হ’ল আমুলৰ গাখীৰ, লিটাৰে প্ৰতি ২-৪ টকাকৈ দাম বৃদ্ধি
জিচিএমএমএফে এক বিবৃতিত কয় যে অহা ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰধান গাখীৰৰ ভিন্নতা/পেকেট সতেজ পাউচ গাখীৰৰ মূল্য ৪-৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে ।
Published : November 11, 2026 at 9:15 PM IST
নতুন: আমুল ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা গুজৰাট সমবায় গাখীৰ বিপণন ফেডাৰেচন লিমিটেডে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰতি লিটাৰত ২-৪ টকাকৈ গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ।
বুধবাৰে জিচিএমএমএফে এক বিবৃতিত কয় যে ২০২৬ চনৰ ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰধান গাখীৰৰ ভিন্নতা/পেকেট সতেজ পাউচ গাখীৰৰ মূল্য ৪-৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে ।
Amul has announced a 4–5% increase in the prices of its fresh pouch milk variants across India, effective November 12, 2026. The price of Amul Taaza toned milk has been increased by Rs 2 per litre, while Amul Gold milk will cost Rs 4 more per litre. The Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF) attributed the hike to rising input and processing costs, including fodder, cattle feed, packaging materials and fuel. It said the revision would help ensure better returns for milk producers, with a major share of the increased revenue going back to farmers— IANS (@ians_india) November 11, 2026
জিচিএমএমএফে কয়, ‘‘আমাৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা অমুল তাজা টোনযুক্ত গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত মাত্ৰ ২ টকা (৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি) আৰু ৬ শতাংশ চৰ্বিযুক্ত গাখীৰ আমুল গোল্ড মিল্কৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৪ টকা (৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।’’
শেষবাৰৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত আমুলে গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল । গাখীৰ উৎপাদন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ উৎপাদন ব্যয় তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে জিচিএমএমএফে ।
জিচিএমএমএফে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বছৰটোৰ ভিতৰত সেউজীয়া আৰু শুকান পশুখাদ্য, গৰুৰ খাদ্যৰ উপাদান যেনে চাপৰ, মাহ আৰু গুড়, গাখীৰৰ পেকেজিং ফিল্ম আৰু ইন্ধনৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
সমবায়টোৱে কয়, ‘‘গুজৰাটৰ লগতে ভাৰতৰ বহু অঞ্চলত কম আৰু অসমান বৰষুণৰ বাবে বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ উৎপাদকসকলক উন্নত মূল্য দিবলৈ আৰু এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ।’’
The Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), marketer of milk and milk products under the brand name Amul, has increased the prices of fresh pouch milk by approx. 4-5% in major milk-selling variants/packs in our markets across India, effective from 12th Nov 2026. The price of our largest-selling Amul Taaza toned milk with 3% milk fat has been increased by only Rs 2 per litre (3.3% increase) and Amul Gold Milk with 6% milk fat by Rs 4 per litre (5.5% increase).— ANI (@ANI) November 11, 2026
জিচিএমএমএফে কয় যে তেওঁলোকৰ সদস্য সংঘসমূহে যোৱা এটা বছৰত কৃষকৰ ক্ৰয়ৰ মূল্য ৪-৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু একেধৰণৰ পুনৰীক্ষণে কৃষকসকলক আৰু অধিক সহায় কৰিব ।
ইয়াত আলোকপাত কৰা হৈছে যে আমুল সমবায় গাঁথনিৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ ৮০ শতাংশ ৩৬ লাখ গাখীৰ উৎপাদকলৈ ঘূৰাই দিয়া হয় । গাখীৰৰ খুচুৰা মূল্য বৃদ্ধিৰ এটা ডাঙৰ অংশ গাখীৰ উৎপাদকসকলৰ হাতলৈ যাব, আৰু তেওঁলোকক গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে উৎসাহিত কৰা হ’ব বুলি জিচিএমএমএফে জনায় ।
লগতে পঢ়ক: কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে বৃহৎ সকাহ ! ১০০০ৰো অধিক কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস