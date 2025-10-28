৩০ হাজাৰ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব আমাজনে
খৰচ কমোৱাৰ লগতে অতিৰিক্ত নিযুক্তিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে কোম্পানীটোৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ।
ছান ফ্ৰান্সিস্কো : ই-কমাৰ্চ কোম্পানী আমাজনে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে । আমেৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিয়ে এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে । খবৰ অনুসৰি, আমাজনে ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰায় ১০% কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । আমাজনৰ কৰ্মশক্তিৰ পৰা ৩০ হাজাৰ চাকৰি কৰ্তনৰ সিদ্ধান্তক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কোম্পানীৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত অত্যধিক নিযুক্তিৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ আমাজনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
- প্ৰায় ১০% কৰ্মশক্তিক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ’ব
ৰয়টাৰৰ বাতৰি অনুসৰি আমাজনত বৰ্তমান ১৫.৫ লাখ লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে । আমাজনে প্ৰায় ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ কৰ্পৰেট কৰ্মচাৰীৰ ১০% কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ২০২২ চনৰ শেষৰ পিছত এইটোৱেই হ’ব কোম্পানীটোৱে দেখা আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তন ।
- এই বিভাগসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব
বিগত দুবছৰ ধৰি আমাজনে বিভিন্ন বিভাগত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি আহিছে । এই সপ্তাহৰ পৰা কোম্পানীটোৱে মানৱ সম্পদ (HR), ডিভাইচ আৰু সেৱা, আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্তন কাৰ্যকৰী কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে চিইঅ’ এণ্ডি জেচীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে কোম্পানীটোৱে এ আইৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত চাকৰিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব ।
ছিয়াটলৰ আমাজনে পৰিকল্পিত কৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত এ এফ পিৰ প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে, ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেল, নিউয়ৰ্ক টাইমছ আৰু অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা । সম্ভাৱ্য খৰচ কমাব পৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আমাজনৰ শ্বেয়াৰে সামান্য বৃদ্ধিৰে আনুষ্ঠানিক ব্যৱসায়িক দিনটো বন্ধ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে আমাজনে নিজৰ উপাৰ্জনৰ ৰিপৰ্ট দিব । ইমাৰ্কেটাৰৰ প্ৰধান বিশ্লেষক স্কাই কেনভেছে এমাজন ৱেব ছাৰ্ভিচেছ ক্লাউড কম্পিউটিং ইউনিটৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এ ডব্লিউ এছৰ বৃহৎ এ আই বিনিয়োগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শক্তিশালী ৰাজহ বৃদ্ধি আৰু উন্নত অপাৰেটিং মাৰ্জিন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ হেঁচা পৰিব ।
মানুহে আমাজনৰ নিজা ই-কমাৰ্চ ষ্ট’ৰকে ধৰি কেইবাটাও ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰাত সমস্যাৰ কথাও জনাইছে । লয়ডছৰ দৰে কিছুমান বেংকো ইয়াৰ প্ৰভাৱত পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এমাজন ৱেব চাৰ্ভিচেছ (AWS) ক্লাউড কম্পিউটিং প্লেটফৰ্মক দোষাৰোপ কৰিছিল ।
