Amazonৰ ডাঙৰ ধামাকা : উৎসৱৰ পূৰ্বে দেশজুৰি কেবাটাও নেটৱৰ্ক মুকলি, লাখ লাখ লোকক কৰ্মসংস্থাপন
দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচলৰ নামচাই, অসমৰ শিৱসাগৰ, ওদালগুৰি আৰু বোকাজানত Amazon-এ FC মুকলি কৰিছে ৷
Published : September 14, 2026 at 6:31 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশত আৰম্ভ হৈছে উৎসৱৰ বতৰ ৷ পিছ পৰি ৰোৱা নাই আমাজন ইণ্ডিয়াও ৷ এইবাৰ আমাজন ইণ্ডিয়াই উৎসৱৰ বতৰৰ পূৰ্বে দেশত নিজৰ অপাৰেচন নেটৱৰ্ক যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণ কৰা দেখা গৈছে ।
সোমবাৰে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ই-কমাৰ্চৰ এই দলটোৱে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশতে ২০টা নতুন ফুলফিলমেণ্ট চেণ্টাৰ (FC), ৬টা ছৰ্ট চেণ্টাৰ (SC) আৰু ১৫০টা লাষ্ট মাইলৰ ডেলিভাৰী ষ্টেচন মুকলি কৰিছে । এই আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ ভাৰতত নিজৰ লজিষ্টিক আৰু কাৰ্যকলাপ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে ঘোষণা কৰা ২,৮০০ কোটিতকৈ অধিক বৃহৎ বিনিয়োগৰ অংশ ।
- ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি
এই নতুন বিনিয়োগ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত ভাৰতত আমাজনৰ মুঠ সংৰক্ষণ ক্ষমতা ৫০ শতাংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত মুঠ ক্ষমতা ৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট হৈছে । কোম্পানীটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই সকলোবোৰ নতুন সুবিধা তৃতীয় পক্ষৰ লজিষ্টিক সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে পৰিচালনা আৰু পৰিচালনা কৰিব ।
- সৰু সৰু চহৰবোৰত খোলা হ’ল ছৰ্ট চেণ্টাৰ
এইবাৰ আমাজনে ডাঙৰ ডাঙৰ মহানগৰৰ উপৰিও সৰু চহৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । কোম্পানীটোৰ ছয়টা নতুন ছৰ্ট চেণ্টাৰ খুলিছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত চিক্কাবল্লাপুৰ, হাছান, মীৰাট, ৰামনগৰ, ৰায়পুৰ, বাৰাণসীকে ধৰি সৰু চহৰত ইয়াৰ চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২০ টা নতুন ফুলফিলমেণ্ট চেণ্টাৰৰ ভিতৰত ৭ টা সৰু চহৰ অঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে ।
- ৪০০ চহৰত লাখ লাখ লোকৰ কৰ্মসংস্থাপন
উৎসৱৰ বতৰত গ্ৰাহকৰ পৰা অহা উচ্চ চাহিদা চম্ভালিবলৈ ই-কমাৰ্চ কোম্পানীটোৱে দেশৰ ৪০০ৰো অধিক চহৰত ১.৬ লাখতকৈ অধিক ঋতুভিত্তিক অৰ্থাৎ অস্থায়ী নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই চাকৰিসমূহ মেট্ৰ’ চহৰৰ লগতে টায়াৰ-২ আৰু টায়াৰ-৩ চহৰতো উপলব্ধ হ’ব ।
টায়াৰ-২ আৰু টায়াৰ-৩ চহৰক ক্ৰমে দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে - গুৱাহাটীক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ টায়াৰ-২ চহৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । আনহাতে, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, নগাঁও আৰু তেজপুৰ আদি চহৰসমূহ টায়াৰ-৩ শ্ৰেণীত পৰে ।
- দুৰ্গম অঞ্চলত ডেলিভাৰী ষ্টেচন
নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ অংশ হিচাপে ১১৮খন চহৰত ১৫০টা নতুন শেষ মাইলৰ ডেলিভাৰী ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰে ১২টা দুৰ্গম অঞ্চল য’ত আমাজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেলিভাৰী ষ্টেচন মুকলি কৰিছে । এই নতুন স্থানসমূহৰ ভিতৰত আছে বিহাৰৰ ভোজপুৰ, জহানাবাদ; উত্তৰ প্ৰদেশৰ জালৌন; পশ্চিম বংগৰ পুৰুলিয়া; অসমৰ নামচাই, শিৱসাগৰ, ওদালগুৰি, বোকাজান; মেঘালয়ৰ ৰি ভ’ই; মণিপুৰৰ সেনাপতি, উখৰুল আৰু নাগালেণ্ডৰ ৱোখা ।
আমাজনৰ ইণ্ডিয়া, এপিএচি (APAC), মিডল ইষ্ট, তুৰস্ক আৰু আফ্ৰিকা অপাৰেচনৰ উপ-সভাপতি অভিনৱ সিঙে কয় যে উৎসৱৰ বতৰৰ ঠিক আগতেই এই সুবিধাসমূহ মুকলি কৰি কোম্পানীটোৱে অতি উৎফুল্লিত হৈ আছে । এই বিনিয়োগে গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহত নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব ।