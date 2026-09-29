অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত নতুন দিগন্ত; ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ উদ্যোগ

অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত নতুন দিগন্ত; ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ উদ্যোগ
জামুগুৰিহাটৰ চৌকীঘাটত নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা ‘এলেমবী চেৰামিকছ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো টাইলছ উৎপাদন উদ্যোগ ।
Published : September 29, 2026 at 8:19 PM IST
চতিয়া : মুকলি হ'বলৈ আগবাঢ়িছে অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ সম্ভাৱনাৰ এক নতুন দুৱাৰ । বৰ্তমান গৃহ নিৰ্মাণৰ এক অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰী হৈছে টাইলছ । ইমান দিনে এই টাইলছ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা বিশেষকৈ ৰাজস্থানৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ অসমতে উৎপাদন হ'ব টাইলছ । লগে লগে ইয়াৰ উপলব্ধতা সুচল হোৱাৰ লগতে অসমৰ উদ্যোগ জগতত এক নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি হ'ব । অহা ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ উদ্যোগ ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বৃহৎ টাইলছ উদ্যোগ
ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ জামুগুৰিহাটৰ চৌকিঘাটত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বৃহৎ টাইলছ উদ্যোগৰ উৎপাদনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব ৷
এই উদ্যোগটোৰ নাম হৈছে 'এলেমবী চেৰামিকছ প্ৰাইভেট লিমিটেড' (Allemby Ceramics Pvt Ltd) । এই উদ্যোগটো প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত আছে লোহিয়া গ্ৰুপো । আনহাতে, ইয়াৰ পৰা কিছু নিলগত নিৰ্মাণ হ'বলগা লিমকা উদ্যোগৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমিপূজন কৰিব ৷
উদ্যোগটোৰ বিষয়ববীয়াই কি কয়
টাইলছ উদ্যোগটো মুকলি অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত উদ্যোগটোৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "৬ অক্টোবৰত আমাৰ উদ্যোগটোলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়া আহিব । আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে জামুগুৰিহাটত এটা ডাঙৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে । ইয়াত প্ৰায় ২৫০-৩০০ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিব । উৎপাদনৰ বাবে আমাৰ উদ্যোগটো সাজু হৈছে ।"
এলেমবী চেৰামিকছ প্ৰাইভেট লিমিটেড: প্ৰত্যাশা আৰু সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ
জামুগুৰিহাটৰ চৌকীঘাটত নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা ‘এলেমবী চেৰামিকছ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো টাইলছ উৎপাদন উদ্যোগ । শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ অঞ্চলত স্থাপিত এই কাৰখানাটো অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ বাবে এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই প্ৰকল্পটো প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ চতিয়া তথা বৰ্তমানৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
পদ্ম হাজৰিকাই স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত তদানীন্তন চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু লোহিয়া গ্ৰুপৰ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । পূৰ্বতে বেদখলকাৰীৰ কৱলত থকা দীঘলী চাপৰি বা চৌকীঘাট অঞ্চলৰ প্ৰায় ৭৫ বিঘা ভূমি সামৰি এই উদ্যোগটো গঢ়ি উঠিছে ।
প্ৰকল্প ব্যয়
এই প্ৰকল্পটোত প্ৰায় ১৫০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । ‘এলেমবী চেৰামিকছ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ আৰু লোহিয়া গ্ৰুপৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত এই অত্যাধুনিক উদ্যোগটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । বৰ্তমান এই বৃহৎ টাইলছ উদ্যোগটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু উৎপাদনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ।
স্থানীয় সংস্থাপন আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ
এই টাইলছ উৎপাদন প্ৰকল্পটোত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কমেও ৯৫টা পদ থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া যুৱক-যুৱতীৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে । আনহাতে, উদ্যোগটোৱে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰায় ২০০-৩০০ কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হ'ব ।
বৰ্তমানলৈকে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে টাইলছৰ বাবে বহিঃৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উদ্যোগটোৱে স্থানীয়ভাৱে টাইলছ উৎপাদন কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব । আনহাতে, পৰিবহণ ব্যয়ো হ্ৰাস কৰিব ।
এই উদ্যোগটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ ফলত জামুগুৰিহাটৰ চৌকীঘাট আৰু নদুৱাৰ অঞ্চলত ব্যৱসায়-বাণিজ্যই এক নতুন গতি লাভ কৰিব ।
কেঁচামাল
এই উদ্যোগটোত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহৰণ কৰা স্থানীয় কেঁচামাল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । যাৰ ফলত ই থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি টাইলছ নিৰ্মাণ কৰা অঞ্চলটোৰ প্ৰথমটো উদ্যোগ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।
উল্লেখ্য যে জামুগুৰিহাটৰ এই টাইলছ উদ্যোগটোৱে কেৱল শোণিতপুৰ জিলাৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰে অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰিব । থলুৱা যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে 'আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম' গঢ়াৰ দিশত এই কাৰখানাটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নদুৱাৰ সমষ্টি ভ্ৰমণ
অহা ৬ অক্টোবৰত দিনজোৰা কেবাটাও কাৰ্যসূচীৰে নদুৱাৰ সমষ্টিলৈ আগমন ঘটিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসনে সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ লগতে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক লগত লৈ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থসহ বিষয়াবৰ্গই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে অহা ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীৰ স্থান চৌকিঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত স্থাপন কৰা টাইলছ উদ্যোগ উদ্বোধন আৰু নতুনকৈ স্থাপন হ’বলগা লিমকা উদ্যোগৰ ভূমিপূজন । ইয়াৰ পিছত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী কৃষিপামত এটি ছুইমিং পুল আৰু এটি বিবাহ ভৱনো মুকলি কৰাৰ লগতে কন্যকাৰ মাৰ্কেটিং ছ’চাইটীৰ দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্ৰত নতুনকৈ সংযোজন ঘটা ২০ হাজাৰ লিটাৰ ক্ষমতা সম্পন্ন গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷