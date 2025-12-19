ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ খেতিৰেও হ'ব পাৰি স্বাৱলম্বী, ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা তাৰ অন্যতম উদাহৰণ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী এৰ'মেটিক্স অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ নামৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগেৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই দেখুৱাইছে সফলতাৰ পথ ।
Published : December 19, 2025 at 2:31 PM IST
কলিয়াবৰ : বিভিন্ন বৈশিষ্টৰে ভৰা বহু নিত্য প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যেনে - সুগন্ধি তেল, ঔষধি, ৰং, সৌন্দৰ্যবৰ্ধক আৰু খেতি বা ঘৰুৱা কীটনাশক আদিবোৰ উদ্ভিদৰ পৰাই নিষ্কাষণ কৰা হয় । এই উদ্ভিদসমূহ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অতি সহজে পোৱা যায় । এইবোৰৰ খেতি কম পৰিশ্ৰম আৰু কম বিনিয়োগৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰি । এনে তেল, ঔষধি, ৰং, সৌন্দৰ্যবৰ্ধক আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য আদি উদ্যোগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভেষজ আৰু সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদৰ খেতি কৰা হয় । কিন্তু বেছিভাগ উদ্ভিদেই হাবি-জংঘলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় ।
বিশেষকৈ সুগন্ধা মন্ত্ৰী আৰু কেঁতুৰি হাবিৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হয় । শেহতীয়াকৈ সুগন্ধা মন্ত্ৰীৰ খেতি কোনো-কোনোৱে কৰিবলৈ লৈছে । কিন্তু ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰয়োজনৰ লগতে জৈৱ-বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে এনে উদ্ভিদ সংৰক্ষণ অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিছে । এনে উদ্ভিদৰ খেতি অতি উন্নতমানৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য উৎপাদনৰ কেঁচা সামগ্ৰীৰ বাবে কৰা হয়, সেয়ে খাদ্য শস্য বা আলঙ্কাৰিক শস্যৰ খেতিতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক । ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদ বহু ঔদ্যোগিক ব্যৱহাৰৰ লগতে বিভিন্ন বজাৰ শৃঙ্খলাৰ লগতো ই জড়িত ।
বনৌষধিৰ ঐতিহাসিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি স্বীকৃতি লাভ কৰা ভাৰতৰ চৰকাৰেও ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ বিকাশ, সংৰক্ষণ, তথ্য আৰু চিনাক্তকৰণ লগতে সম্ভাৱনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । লক্ষ্য এনে উদ্ভিদসমূহৰ উৎপাদনে দিব পৰা আকৰ্ষণীয় সম্ভাৱনাসমূহ জনগণৰ ওচৰ চপাই নিয়া । ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ খেতিৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণৰ বাবে সক্ৰিয় যৌগৰ মাত্ৰাৰ বিষয়ে জনাতো আৱশ্যক । যাতে উদ্ভিদৰ পৰা নিষ্কাষিত দ্ৰব্যসমূহৰ আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মাপকাঠিৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে । বিভিন্ন দ্ৰব্য উৎপাদনৰ কাৰ্যক্ষমতা থকা ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ অতিশয় প্ৰয়োজন । কেঁচা সামগ্ৰীৰ ধাৰাবাহিক যোগানে এক সুন্দৰ বাণিজ্যিক সমন্ধ গঢ় দিয়াত সহায়ক হোৱাকৈ উৎপাদনকাৰীসকল পৰিৱৰ্তিত চাহিদাৰ বিষয়ে সচেতন হ'ব লাগিব ।
কিন্তু অসমত ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ প্ৰাচুৰ্য্যতাৰ বিষয়ে বহু কম সংখ্যক লোকহে জ্ঞাত । অসমৰ ৰাইজক সচেতন কৰিবলৈ এই ক্ষেত্ৰখনত প্ৰায় ৩ দশক কাল নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আহোপুৰুষাৰ্থ কৰি থকা তেনে এজন ব্যক্তি হৈছ ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা । ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা এগৰাকী ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ সমাদৃত কৃষক তথা কলিয়াবৰৰ কৃষি উদ্যোগী । কৃষিক বৈপ্লৱিক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টাত ব্ৰতী ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানৰ স্নাতক । এই বিশেষ কৃষি ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বহুজাতিক গোষ্ঠীৰ আকৰ্ষণীয় চাকৰি বাদ দিয়া বৰাই এনে কৃষিক ৰাইজৰ কাষ চপাই নিয়াৰ বাবে কেৱল অসমতে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক কাৰ্যত এগৰাকী সমল ব্যক্তি ৰূপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । বিশেষকৈ কলিয়াবৰ তেখেতৰ জন্মস্থান হোৱা সূত্ৰে কলিয়াবৰক প্ৰাধান্য দি আহিছে ।
কলিয়াবৰ তিনিআলিস্থিত কলিয়াবৰ নাৰ্চাৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী এৰ'মেটিক্স অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ কৃষিৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ব্ৰতী হৈ আছে । যিটো উদ্যোগ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০০২ চনত মুকলি কৰিছিল । ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে আজমল গ্ৰুপৰ হৈ বেংগালুৰুৰ দদবল্লাপুৰত কৃষি বিষয়ক ১৯৯৭–৯৯ বৰ্ষত এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধি আৰু ভেষজ উদ্ভিদৰ খেতিৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব পাৰিছিল । তাতে ভালেমান সুগন্ধি উদ্ভিদৰ তেল যেনে পাচাউলি, চিত্ৰনেলা, সুগন্ধ মন্ত্ৰী আদিৰ বৃহৎ বজাৰ এখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল ।
তেতিয়াই অসমত তেনে উদ্ভিদৰ খেতিৰ লগতে তেল উৎপাদনৰ উদ্যোগৰ কথা তেওঁৰ মনলৈ আহে । চাকৰি বাদ দি ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা উভতি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী এৰ'মেটিক্স অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে অৰ্থ সাহায্যৰ বাবে চিন্তা কৰিলে । সেই সময়ত তদানীন্তন উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী গুণীন হাজৰিকাই আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া আবছাৰ হাজৰিকাই তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰে । নেড্ফিৰ সৈতে হোৱা আলোচনামৰ্মে এই বিষয়ৰ এক প্ৰকল্পৰ সমুদায় আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত নেড্ফিয়ে ঋণ দিয়া নাছিল । সেই সময়তে আবছাৰ হাজৰিকাৰ সদিচ্ছাত তেতিয়াৰ পশ্চিম জাৰ্মানীৰ এটি দল আহি এনে উদ্যোগৰ বিষয়ে জনোৱাৰ পিছতে বৰাই অৰ্থ সাহায্য লাভ কৰে । আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে বৰাই পাচাউলিৰ (শুকলতি) খেতি আৰম্ভ কৰে । সেয়াই আৰম্ভণি । এক অতি মূল্যৱান শস্য হিচাপে নাম থকা পাচাউলিৰ তেলৰ বৰ্তমানৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৮-১০ হাজাৰ টকা হ'ব । তেতিয়াৰ পৰাই উদ্যোগটোত এনেধৰণৰ খেতিৰ লগতে তেল উৎপাদন কৰি আছে । যিবোৰ দেশৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰয় কৰি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত চিত্ৰনেলা, লেম'ন গ্ৰাছ, কেঁতুৰি আদি ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদৰ ব্যৱসায়ত তেওঁ খোজ পেলালে । গৱেষণাৰ পৰা এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে কেঁতুৰি মহৰ নিয়ন্ত্ৰণত অতি লাভজনক । এই সন্দৰ্ভত ৰঞ্জিত বৰাই কয়, "ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদ পাচাউলি, চিত্ৰনেলা, লেম'ন গ্ৰাছ আৰু সুগন্ধা মন্ত্ৰীৰ খেতিৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰম্পৰাগত ধান, মাহ, সৰিয়হ খেতিৰ তুলনাত অধিক লাভৱান হ'ব পাৰি । আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলে যদি এই খেতিত মনোনিৱেশ কৰি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে স্বাধীনচিতীয়া ব্যৱসায়ক আঁকোৱালি ল'ব পাৰি ।"
ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে ব্যাখ্যা কৰি বৰাই কয়, "আমি যিবিলাক শস্য বাছনি কৰিছোঁ সেইবোৰ পাচাউলি, চিত্ৰনেলা, লেম'ন গ্ৰাছ, সুগন্ধা মন্ত্ৰী আৰু কেঁতুৰি । কেঁতুৰি আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাই-ঘাটে প্ৰাকৃতিকভাৱেই পোৱা যায় । ইয়াৰ প্ৰতি লিটাৰ তেলৰ মূল্য ৫,৫০০ টকা, পাচাউলিৰ ১৫,২০০ টকা, চিত্ৰনেলাৰ ১,৮০০ টকা, লেম'ন গ্ৰাছৰ ১,৫০০ টকা । আনহাতে সুগন্ধা মন্ত্ৰী হ'ল অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ এবিধ কচুজাতীয় উদ্ভিদ । উত্তৰ-পূবৰ হাবিত, পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এই সুগন্ধা মন্ত্ৰী প্ৰাকৃতিকভাৱে গজে । ঠিক তেনেদৰে সুগন্ধা মন্ত্ৰীৰ এক কুইণ্টল শুকান ৰাইজোমৰ মূল্য ৩০ৰ পৰা ৩৫ হাজাৰ টকা । তেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ৪০ হাজাৰ টকা । গতিকে ইমান মূল্যৱান সম্পদ আমাৰ হাততে আছে ।"
কিন্তু প্ৰকৃতিগতভাৱে উৎপাদন হোৱা এই বিশেষ বনজসমূহ সংগ্ৰহ কৰি এনে তেল উৎপাদন কৰি থকাতো উচিত হোৱা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আপুৰুগীয়া বনজ সম্পদসমূহ খেতিয়কৰ পথাৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় । চৰকাৰী সজাগতা শিবিৰৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমিও এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিভাগৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে কাম কৰিয়েই আছোঁ । কিন্তু ই নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে সম্ভৱ নহ'ব । চৰকাৰে হাত উজান দিব লাগিব ।"
ইফালে কলিয়াবৰ নাৰ্চাৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী এৰ'মেটিক্স অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই নিজে এক স্বচ্ছল জীৱন-যাপন কৰাৰ লগতে ৭০-৮০ টা পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰিছে । ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা এতিয়া প্ৰায়ে ব্যস্ত অসম চৰকাৰৰ অসম দক্ষতা বিকাশ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত কাৰ্যসূচীত । অসম চৰকাৰৰ লগত দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিচালনাৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে তেওঁ । কলিয়াবৰত আৰম্ভ কৰা সুগন্ধি আৰু ভেষজ উদ্ভিদৰ খেতি বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত নিয়মীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা আছে । বৰাৰ মতে যদিহে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে এই প্ৰশিক্ষণ দক্ষতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ভালেমান পথ মুকলি হোৱাতো নিশ্চিত । ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাই ভেষজ আৰু ঔষধি উদ্ভিদৰ কৃষি আৰু ঔদ্যোগিক দিশত দেখুওৱা সফলতাৰ বাবে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মানিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :এৰী কাপোৰ আপুনি দেখিছে বা পিন্ধিছে, কিন্তু এৰীৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিছেনে ?