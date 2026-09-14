ETV Bharat / business

আগৰৰ তেল আৰু সোণৰ মূল্য প্ৰায় সমান: ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়

গোলাঘাটত আগৰ খেতিৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান । তদাৰক কৰিলে ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব অংশুমান দে' আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।

Agarwood Skill Training Programme held in Golaghat
গোলাঘাটত আগৰ খেতিৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: আগৰ উদ্যোগক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৮০ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে ।

খুমটাই সমষ্টিৰ ডাবিডুবীত ৰাজ্য চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আগৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ যাৱতীয় সামগ্ৰী স্থাপন কৰি অতি সোনকালে মুকলি কৰা হ'ব । গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব অংশুমান দে'ই এই কথা সদৰী কৰে ।

গোলাঘাটত আগৰ খেতিৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

অসমৰ আগৰ উদ্যোগক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ । আগৰ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট নেচনেল ফেডাৰেচন অৱ ফাৰ্মাছ প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিটেইলিং কো-অপাৰেটিভছ অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত Agarwood Skill Training Programme-ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পাঁচশৰো অধিক নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত সাঁচি গছৰ পৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সাঁচি গছ সংগ্ৰহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সুগন্ধি তেল নিষ্কাষণ আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ।

এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কেন্দ্ৰীয় ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব অংশুমান দে' আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈ সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কেন্দ্ৰীয় ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব অংশুমান দে'ই কয়,"আগৰ উদ্যোগত সাঁচি গছৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰপ্তানি কৰালৈকে বহুতো কাম কৰিবলগীয়া হয় । পুলি ৰোপণ কৰাৰ সাত বছৰ পাছত ডাঙৰ হয় । সাঁচি গছ সুস্থ হৈ থাকিলে তাত আগৰ উৎপাদন নহয় যাৰ বাবে সাঁচি গছক ৰুগীয়া কৰিব লাগে । আগৰ তেল ৰপ্তানি কৰাৰ সময়ত তাক তৈল সোণ বোলা হয় ।"

তেওঁ কয়,"আগৰৰ তেল আৰু সোণৰ মুল্য প্ৰায় সমান । কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ বাহিৰ ক্ৰেতা নহাৰ বাবে অসমৰ কৃষকে ইয়াৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হয় । আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে স্থানীয় সাঁচি খেতিয়ক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মূল ব্যাক্তিসকলে যাতে উপযুক্ত মূল্য লাভ কৰে । অকল গোলাঘাট জিলাত আঠ হাজাৰৰো অধিক কৃষক আছে ।"

যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে কয়,"সাঁচি গছৰ পৰা আগৰ উলিয়াবলৈ বহু লোকৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহু সুস্থিৰ আৰু সুক্ষ্মভাৱে এই কাম কৰিব লাগে । এই কামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত তেওঁলোকক এই কামত নিয়োজিত কৰিব পাৰিব ।"

এই শিবিৰত উপস্থিত হৈ এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়,"গোলাঘাটত ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আগৰ গছ ৰোপণ আৰু প্ৰছেচিঙৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । বাণিজ্যিক মূল্য থকা এই সাঁচি উদ্যোগৰ লগত কেইবাখনো জিলাৰ ৰাইজ জড়িত হৈ আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । আগৰ উদ্যোগক আৰু উন্নত কৰিলে ৰাইজ উপকৃত হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: দুখন সৰু হাতৰ সঁহাৰি : বানসাহায্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়ালে টেকেলিৰ ধন

হিন্দী দিৱস: ২০২৬, কোনে কোনে জনালে হিন্দী দিৱসৰ শুভকামনা ?

TAGGED:

গোলাঘাট
আগৰ উদ্যোগ
অতুল বৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
AGARWOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.