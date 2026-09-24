মুকেশ আম্বানীক চেৰ পেলাই ভাৰতৰ ধনীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত গৌতম আদানী
২০২৬ চনৰ হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ তালিকাত ৯.২৩ লাখ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল আটাইতকৈ ধনী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
Published : September 24, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:09 AM IST
নতুন দিল্লী : ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকেশ আম্বানীক চেৰ পেলাই পুনৰবাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গৌতম আদানী ৷ এম ৩ এম হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ ধনী তালিকা অনুসৰি আদানী পৰিয়ালৰ মুঠ সম্পত্তি ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৯.২৩ লাখ কোটি হয় ৷ ইফালে দ্বিতীয় স্থানত থকা মুকেশ আম্বানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ১০ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৮.৬৩ লাখ কোটি টকা হয় ৷ এতিয়া দুয়ো উদ্যোগপতিৰ মাজত ৫৯,৪০০ কোটি টকাৰ ব্যৱধান আছে ৷
গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানীৰ পিছতে ষ্টীল টাইকুন লক্ষ্মী মিট্টল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হয় ৷ তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৩.৩৯ লাখ কোটি টকা হয় ৷ এবছৰত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ১.৬৪ লাখ কোটি টকা বৃদ্ধি পাইছে, যিটো তালিকাত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি ৷ হুৰুণৰ মতে, ইউৰোপত তীখাৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিক সুৰক্ষাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাইছিল ৷
M3M Hurun India Rich List 2026 :— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) September 23, 2026
1. Gautam Adani : ₹9.23 lakh crore
2. Mukesh Ambani : ₹8.63 lakh crore
3. Lakshmi Mittal : ₹3.39 lakh crore
4. Cyrus Poonawalla : ₹3.03 lakh crore
5. Roshni Malhotra : ₹2.79 lakh crore
6. Shiv Nadar : ₹2.70 lakh crore
7. Dilip Shanghvi :…
ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ চহকী অভিনেতা হিচাপে শ্বাহৰুখ খানে নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ১০,০০০ কোটি টকা ৷ তেওঁ বলীউডৰ আন যিকোনো প্ৰতিযোগী অভিনেতাতকৈ বহু আগবাঢ়ি আছে ৷
শ্বাহৰুখ খানৰ পাছত অভিনেতাৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে চিৰসেউজ অমিতাভ বচ্চন ৷ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ অনুমানিক ৪ হাজাৰ কোটি টকা ৷ অমিতাভ বচ্চন আৰু শ্বাহৰুখ খান দুয়োজনেই ছবিৰ জৰিয়তে খ্যাতি আৰু সৌভাগ্য অৰ্জন কৰাৰ আশাত মুম্বাইলৈ আহিছিল ৷ তেওঁলোকৰ সফলতাই হয়তো প্ৰজন্মৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ৷
এই তালিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ক পৃথক খণ্ড হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ এআই খণ্ডৰ ঊনৈশজন ব্যক্তিয়ে এই তালিকাত স্থান লাভ কৰে, যাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩.০৭ লাখ কোটি টকা ৷
ইয়াৰে ১৫ জনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত প্ৰৱেশ কৰে ৷ আৰু তনয় কোথাৰী আৰু সহজ গাৰ্গ বৰ্তমানৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আৰু উচ্চাকাংক্ষী টেক উদ্যোগীসকলৰ বাবে অমিতাভ বচ্চন বা শ্বাহৰুখ খানৰ দৰেই এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ৷ এআই ষ্টাৰ্টআপ উইচপ্ৰ ফ্ল’ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপকদ্বয়ৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৪,২০০ কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ বয়স মাত্ৰ ২৮ বছৰ ৷
এম ৩ এম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰমোটাৰ তথা এম ৩ এম ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ তথা ট্ৰাষ্টী পয়াল বংশাল কানোদিয়াই কয়, "২০২৬ চনৰ এম 3 এম হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ ধনী তালিকাই ভাৰতৰ সম্পদ সৃষ্টিৰ কাহিনীৰ গভীৰতা আৰু গতিশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ১৮১০ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত ৭০ শতাংশ স্ব-নিৰ্মিত আৰু ৩৪৭ জন নতুন প্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে এইটো স্পষ্ট যে ভাৰতৰ উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু বৈচিত্ৰ্যতা অব্যাহত আছে, য'ত কনিষ্ঠ উদ্যোগী আৰু মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পাইছে ৷"
৪৬৫ জন কোটিপতিৰে দেশৰ শীৰ্ষ স্থানত আৰু সৰ্ববৃহৎ সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপে মুম্বাইয়ে নিজৰ স্থিতি ধৰি ৰাখিছে ৷ ২৩৬ জন কোটিপতিৰে নতুন দিল্লী তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থান আৰু ১২৯ জন কোটিপতিৰে বেংগালুৰুৱে তৃতীয় স্থানত আছে ৷
মহিলাসকলেও ছুপাৰ ৰিচসকলৰ তালিকাত নিজৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ যোৱা বছৰৰ ১০০ গৰাকী মহিলাৰ পৰিবৰ্তে এইবাৰ তালিকাত ১৩১ গৰাকী মহিলাই স্থান লাভ কৰিছে ৷ ২.৭৯ লাখ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে ৰোশনী নাদৰ মালহোত্ৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলা ৷
এই তালিকাত ভাৰতৰ বাহিৰত বসবাস কৰা ১৫৬ জন লোকৰ নামো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াৰে ৯০ জন আমেৰিকাত আৰু ৩১ জন সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউ এ ই)ত বাস কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : টেলিকম কোম্পানীয়ে আগবঢ়াব লাগিব কেৱল ভইচ-এছএমএছৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন, TRAI ৰ নিৰ্দেশ