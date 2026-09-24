ETV Bharat / business

মুকেশ আম্বানীক চেৰ পেলাই ভাৰতৰ ধনীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত গৌতম আদানী

২০২৬ চনৰ হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ তালিকাত ৯.২৩ লাখ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল আটাইতকৈ ধনী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

M3M HURUN INDIA RICH LIST 2026
গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 7:59 AM IST

|

Updated : September 24, 2026 at 9:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ স্বত্বাধিকাৰী মুকেশ আম্বানীক চেৰ পেলাই পুনৰবাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গৌতম আদানী ৷ এম ৩ এম হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ ধনী তালিকা অনুসৰি আদানী পৰিয়ালৰ মুঠ সম্পত্তি ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৯.২৩ লাখ কোটি হয় ৷ ইফালে দ্বিতীয় স্থানত থকা মুকেশ আম্বানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ১০ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৮.৬৩ লাখ কোটি টকা হয় ৷ এতিয়া দুয়ো উদ্যোগপতিৰ মাজত ৫৯,৪০০ কোটি টকাৰ ব্যৱধান আছে ৷

গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানীৰ পিছতে ষ্টীল টাইকুন লক্ষ্মী মিট্টল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হয় ৷ তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৩.৩৯ লাখ কোটি টকা হয় ৷ এবছৰত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ১.৬৪ লাখ কোটি টকা বৃদ্ধি পাইছে, যিটো তালিকাত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি ৷ হুৰুণৰ মতে, ইউৰোপত তীখাৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিক সুৰক্ষাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাইছিল ৷

ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ চহকী অভিনেতা হিচাপে শ্বাহৰুখ খানে নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ১০,০০০ কোটি টকা ৷ তেওঁ বলীউডৰ আন যিকোনো প্ৰতিযোগী অভিনেতাতকৈ বহু আগবাঢ়ি আছে ৷

শ্বাহৰুখ খানৰ পাছত অভিনেতাৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে চিৰসেউজ অমিতাভ বচ্চন ৷ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ অনুমানিক ৪ হাজাৰ কোটি টকা ৷ অমিতাভ বচ্চন আৰু শ্বাহৰুখ খান দুয়োজনেই ছবিৰ জৰিয়তে খ্যাতি আৰু সৌভাগ্য অৰ্জন কৰাৰ আশাত মুম্বাইলৈ আহিছিল ৷ তেওঁলোকৰ সফলতাই হয়তো প্ৰজন্মৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ৷

এই তালিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ক পৃথক খণ্ড হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ এআই খণ্ডৰ ঊনৈশজন ব্যক্তিয়ে এই তালিকাত স্থান লাভ কৰে, যাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩.০৭ লাখ কোটি টকা ৷

ইয়াৰে ১৫ জনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত প্ৰৱেশ কৰে ৷ আৰু তনয় কোথাৰী আৰু সহজ গাৰ্গ বৰ্তমানৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আৰু উচ্চাকাংক্ষী টেক উদ্যোগীসকলৰ বাবে অমিতাভ বচ্চন বা শ্বাহৰুখ খানৰ দৰেই এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ৷ এআই ষ্টাৰ্টআপ উইচপ্ৰ ফ্ল’ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপকদ্বয়ৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৪,২০০ কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ বয়স মাত্ৰ ২৮ বছৰ ৷

এম ৩ এম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰমোটাৰ তথা এম ৩ এম ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ তথা ট্ৰাষ্টী পয়াল বংশাল কানোদিয়াই কয়, "২০২৬ চনৰ এম 3 এম হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ ধনী তালিকাই ভাৰতৰ সম্পদ সৃষ্টিৰ কাহিনীৰ গভীৰতা আৰু গতিশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ১৮১০ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত ৭০ শতাংশ স্ব-নিৰ্মিত আৰু ৩৪৭ জন নতুন প্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে এইটো স্পষ্ট যে ভাৰতৰ উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু বৈচিত্ৰ্যতা অব্যাহত আছে, য'ত কনিষ্ঠ উদ্যোগী আৰু মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পাইছে ৷"

৪৬৫ জন কোটিপতিৰে দেশৰ শীৰ্ষ স্থানত আৰু সৰ্ববৃহৎ সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপে মুম্বাইয়ে নিজৰ স্থিতি ধৰি ৰাখিছে ৷ ২৩৬ জন কোটিপতিৰে নতুন দিল্লী তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থান আৰু ১২৯ জন কোটিপতিৰে বেংগালুৰুৱে তৃতীয় স্থানত আছে ৷

মহিলাসকলেও ছুপাৰ ৰিচসকলৰ তালিকাত নিজৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ যোৱা বছৰৰ ১০০ গৰাকী মহিলাৰ পৰিবৰ্তে এইবাৰ তালিকাত ১৩১ গৰাকী মহিলাই স্থান লাভ কৰিছে ৷ ২.৭৯ লাখ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে ৰোশনী নাদৰ মালহোত্ৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলা ৷

এই তালিকাত ভাৰতৰ বাহিৰত বসবাস কৰা ১৫৬ জন লোকৰ নামো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াৰে ৯০ জন আমেৰিকাত আৰু ৩১ জন সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউ এ ই)ত বাস কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : টেলিকম কোম্পানীয়ে আগবঢ়াব লাগিব কেৱল ভইচ-এছএমএছৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন, TRAI ৰ নিৰ্দেশ

Last Updated : September 24, 2026 at 9:09 AM IST

TAGGED:

গৌতম আদানী
মুকেশ আম্বানী
শ্বাহৰুখ খান
হুৰুণ ইণ্ডিয়াৰ ধনী তালিকা
M3M HURUN INDIA RICH LIST 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.