খাদ্য সামগ্ৰী কিনিবলৈ দহবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ গ্ৰাহকে, চৰা দামে উদং কৰিছে জেপ
বিগত এবছৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ ফলত সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৈনন্দিন বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিছে ।
Published : November 23, 2026 at 8:32 PM IST
গুৱাহাটী : ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ (পেট্ৰ'ল, ডিজেল) সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে দেশবাসীক জুৰুলা কৰিছে । অসমৰো সাধাৰণ ৰাইজ তথা গ্ৰাহক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সমস্যাত পৰিছে । দৈনিক পাকঘৰত ব্যৱহৃত চাউল, দাইল, তেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শাক-পাচলি প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে দাম আকাশলংঘী হৈছে । এনে পৰিস্থিতত সাধাৰণ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থকাটোৱেই এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । বিগত এটা বছৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য যি হাৰত বাঢ়িছে সেয়া সকলোৰে বাবে আচৰিত হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক গুৱাহাটীৰ পাইকাৰী বজাৰত উপস্থিত হৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । য'ত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰকৃত ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে । পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে যে বিগত এবছৰত চাউল, দাইল, পিঁয়াজ, চেনী, মিঠাতেলকে ধৰি কেইবাবিধো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কামৰূপ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে প্ৰকাশ কৰা ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ আৰু ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পাইকাৰী মূল্যৰ তুলনামূলক তালিকাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।
চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ ফাঁচীবজাৰস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল কুমাৰ জৈনৰ স্বাক্ষৰিত মূল্য তালিকা অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ১৩ নৱেম্বৰ আৰু ২০২৬ চনৰ ২০ নৱেম্বৰৰ বজাৰ দৰৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছে ।
তালিকা অনুসৰি বিগত এবছৰত চাউলৰ মূল্যত যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা গৈছে । প্ৰতি কুইণ্টল মিহি চাউলৰ মূল্য ৩,০০০-৫,৫০০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ৩,৫৫০-৮,০০০ টকা হৈছে । একেদৰে থলুৱা চাউলৰ মূল্যও ৩,৩০০-৩,৭০০ টকাৰ পৰা ৩,৪০০-৪,৮০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
দাইলৰ বজাৰতো মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট । বিশেষকৈ ৰহৰ দাইলৰ মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৮,৪০০-১০,১০০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১২,০০০-১৪,০০০ টকা হৈছে । সৰু মচুৰ দাইলৰ মূল্য ৯,৫০০-১১,৫০০ টকাৰ পৰা ১১,৮০০-১২,৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । মগু দাইলৰ মূল্যও ৮,৮০০-১১,০০০ টকাৰ পৰা ৯,৯০০-১১,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে আলু আৰু পিঁয়াজৰ বজাৰতো দেখা গৈছে মূল্যৰ যথেষ্ট উঠা-নমা । বিশেষকৈ পিঁয়াজৰ মূল্য বিগত এবছৰত দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । ২০২৫ চনত প্ৰতিটো ৫০ কিলোগ্ৰামৰ বেগত ইন্দোৰৰ পিঁয়াজৰ মূল্য ২,০০০-২,১০০ টকা আছিল যদিও ২০২৬ চনত নতুন পিঁয়াজৰ মূল্য ৪,৪০০-৪,৮০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে বংগৰ আলুৰ মূল্য ১,৩০০-১,৪০০ টকাৰ পৰা হ্ৰাস পাই ৮০০-৮৫০ টকা হৈছে ।
কেৱল চাউল, দাইল আৰু শাক-পাচলিতে সীমাবদ্ধ নহয় । চেনী আৰু ৰন্ধন কাৰ্যত ব্যৱহৃত তেলৰ মূল্যতো বৃদ্ধি দেখা গৈছে । ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত চেনীৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৫,৮৫০-৬,০০০ টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । আনহাতে ১৫ কিলোগ্ৰামৰ টিনৰ সৰিয়হ তেলৰ মূল্য ২,৮০০-২,৮৫০ টকাৰ পৰা ২,৯৫০-৩,৩৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে ১৫ কিলোগ্ৰামৰ বনস্পতি ঘিঁউৰ মূল্য ১,৭০০-১,৭৫০ টকাৰ পৰা ১,৯৮০-২,০৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী মূল্যৰ তালিকা (২০২৬ চনৰ ২০ নৱেম্বৰ)-
- চাউল (মিহি) - ৩,৫০০-৮,০০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চাউল (থলুৱা) - ৩,৪০০-৪,৮০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চাউল (বাচমতি আৰু ৰামপাল) - ৫,৫০০- ১৩,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (গোটা) - ৭,০০০-৭,৮০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (মধ্যমীয়া)- ৭,৫০০-৮,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (সৰু) : ১১,৮০০-১২,৪০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মগু দাইল : ৯,৯০০-১১,০০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- ৰহৰ দাইল : ১২,০০০-১৪,০০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- বুটৰ দাইল : ৯,১০০- ৯,৩০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- বুট (গোটা) : ৮,৭০০- ৯,৭০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চেনী (সৰু) : ৫,৮৫০-৬,০০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মিঠাতেল : ২,৯৫০-৩,৩৫০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- ৰিফাইন তেল: ২,৩৫০-২,৪০০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- চয়া ৰিফাইন তেল : ২,৪০০-২,৬০০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- পাম তেল : ১,৯৫০-২,১০০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- ৰাইচ ব্ৰেন ৰিফাইন তেল : ২,২০০-২,২৩০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- চয়া ৰিফাইন -১,৯৫০ - ২,৩৫০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- মিঠাতেল : ২,৭৫০- ৩,১৫০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- ৰিফাইন তেল : ১,৯৫০ -২,০৫০ টকা (১২ লিটাৰ)
- চয়া ৰিফাইন : ১,৯৫০-২,০৫০ টকা (১২ লিটাৰ)
- ঘিঁউ : ১,৯৮০-২,০৫০ টকা (১৫ কিলোগ্ৰাম)
- আটা : ১,৭২০-১,৮০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বস্তা)
- ময়দা : ১,৭২০-১,৮০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বস্তা)
- আলু (বেংগল) : ৮০০- ৮৫০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বস্তা)
- আলু (আগ্ৰা) : ১,১০০- ১,২০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বস্তা)
- পিঁয়াজ ( ইন্দোৰ ) : ৪,৪০০-৪,৮০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বস্তা)
চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী মূল্যৰ তালিকা (২০২৫ চনৰ ১৩ নৱেম্বৰ)-
- চাউল (মিহি) : ৩,০০০- ৫,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চাউল (থলুৱা) : ৩,৩০০-৩,৭০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চাউল (বাচমতি আৰু ৰামপাল ) : ৪,৫০০-১৩,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (গোটা) : ৭,৩০০-৮,২০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (মজলীয়া) : ৭,৫০০-৯,৪০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মচুৰ দাইল (সৰু) : ৯,৫০০-১১,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মগু দাইল : ৮,৮০০-১১,০০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- ৰহৰ দাইল : ৮,৪০০-১০,১০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- বুটৰ দাইল : ৭,১০০- ৭,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- বুট (গোটা) : ৬,৪০০-৭,৬০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চেনী : ৪.৪০০-৪,৫০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- চেনী (মজলীয়া) : ৪,৫৫০-৪,৬০০ টকা (প্ৰতি কুইণ্টল)
- মিঠাতেল : ২,৮০০-২,৮৫০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- ৰিফাইন তেল : ২,১৫০- ২,১৮০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- চয়া ৰিফাইন তেল : ২,১০০-২,২৫০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- পাম তেল : ১,৮৫০- ১,৯০০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- ৰাইচ ব্ৰেন ৰিফাইন তেল : ১,৮৪০-১,৯০০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- চয়া ৰিফাইন তেল : ১,৮০০- ১,৯৫০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- মিঠাতেল : ২,৪৫০-২,৬০০ টকা (১৩ লিটাৰ)
- ঘিঁউ : ১,৭০০-১,৭৫০ টকা (১৫ লিটাৰ)
- আটা : ১,৭৩০-১,৯৬০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বেগ)
- ময়দা : ১,৭০০-১,৭৫০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বেগ)
- আলু (বেংগল) : ১,৩০০-১,৪০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বেগ)
- পিঁয়াজ ( ইন্দোৰ ) : ২,০০০- ২,১০০ টকা (৫০ কিঃগ্ৰাঃৰ বেগ)
বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কোনবিধত কিমান দাম বৃদ্ধি হ'ল -
- মিহি চাউল (প্ৰতি কুইণ্টল) : ২,৫০০ টকা
- থলুৱা চাউল (প্ৰতি কুইণ্টল) : ১,১০০ টকা
- ৰহৰ দাইল (প্ৰতি কুইণ্টল) : ৩,৯০০ টকা
- সৰু মচুৰ দাইল (প্ৰতি কুইণ্টল) : ২,৩০০ টকা
- মগু দাইল (প্ৰতি কুইণ্টল) : ১,১০০ টকা
- চেনী (প্ৰতি কুইণ্টল) : ১,৪০০ টকা
- পিঁয়াজ (৫০ কিলোগ্ৰামৰ প্ৰতি বস্তা) : ২,৮০০ টকা
- সৰিয়হ তেল (১৫ লিটাৰৰ টিন) : ৫০০ টকা
- ৰিফাইন তেল (১৫ লিটাৰত টিন) : ৪৫০ টকা
- ৰাইচ ব্ৰেন তেল (১৩ লিটাৰৰ টিন) : ৩৩০ টকা
উল্লেখ্য যে পাইকাৰী বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে খুচুৰা বজাৰতো একেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । ফলস্বৰূপে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৈনন্দিন বাজেটত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত সাধাৰণ ৰাইজে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
গাধৰ গাখীৰ ব্যৱসায়ৰ উৎস হ’ব পাৰেনে ? সম্ভাৱনাৰ সন্ধান এটি দম্পতীৰ