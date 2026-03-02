ETV Bharat / business

এখন বিশেষ মহিলা বজাৰ; শতাধিক মহিলা বিক্ৰেতাৰ বজাৰখন হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু

মঙলদৈৰ এই মহিলা বজাৰখনে কেইবাগৰাকীও মহিলাক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লগতে আন বহুতকে কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধান দিছে ।

a special market of Mangaldoi
মঙলদৈৰ এখন বিশেষ বজাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে চৰকাৰী বিভিন্ন সংস্থাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিছু কিছু এনে পদক্ষেপে সফলতা লাভ কৰে আৰু কিছু কিছু পদক্ষেপ সফল নহয় । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে মঙলদৈত আৰম্ভ কৰা মঙলদৈ মহিলা বজাৰে সফলতা লাভ কৰা বুলি ক'ব পৰা যায় ।

২০১৯ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানে মঙলদৈ চহৰত আৰম্ভ কৰা মহিলা বজাৰে ৭ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । ২০১৯ চনৰ মে' মাহত প্ৰায় ৩০ টা মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ এখন উপযুক্ত বজাৰ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভণি কৰা মঙলদৈ মহিলা বজাৰ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে ।

মঙলদৈৰ এখন বিশেষ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

এই মঙলদৈ মহিলা বজাৰত বৰ্তমান শতাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ উপৰি বহুকেইগৰাকী উদ্যমী মহিলাই ব্যৱসায় কৰি আহিছে । বৰ্তমান গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ মহিলাসকলেও এই বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি বজাৰখন অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । এই মঙলদৈ মহিলা বজাৰে বহু মহিলালৈ আনিছে আশাৰ বতৰা ।

সপ্তাহৰ শনিবাৰৰ দিনটো মঙলদৈ চহৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ বাৰ । শনিবাৰে চহৰৰ দোকান-পোহাৰ, ব্যৱসায়-বাণিজ্য বন্ধ থাকে । সাপ্তাহিক বন্ধৰ প্ৰতিটো শনিবাৰে মঙলদৈ চহৰৰ পুৰণি মঙলদৈ বৰপুখুৰী আৰু বৰ্তমানৰ জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে নিজহাতে উৎপাদন কৰা শাক-পাচলি, পিঠা-লাড়ু, গামোচা, চাদৰ-মেখেলা আদি বিক্ৰী কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

a special market of Mangaldoi
মঙলদৈৰ এখন বিশেষ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

এই আত্মসহায়ক গোটসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানে বেংকৰ জৰিয়তে ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰাই দি উৎপাদনমূলক কামত উৎসাহিত কৰাৰ লগতে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল উপকৃত হৈছে ।

মহিলা বজাৰত এগৰাকী ক্ৰেতাই কয়, "আমি প্ৰতি শনিবাৰে বজাৰলৈ আহোঁ, এওঁলোকে বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰীসমূহ ঘৰতে বনায়, দামো কম । তেওঁলোক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে । ভয়-শংকা নকৰি, ঘৰত বহি নাথাকি ওলাই আহিছে, সেয়েহে ভাল লাগিছে । বিক্ৰেতাখিনিৰ ব্যৱহাৰ-পাতি ভাল, সামগ্ৰীও হাইজেনিক ।"

a special market of Mangaldoi
মঙলদৈৰ এখন বিশেষ বজাৰ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী বজাৰ কৰিবলৈ অহা মহিলাই কয়, "আমি প্ৰতিটো শনিবাৰে বজাৰলৈ আহোঁ । ইয়াতে গাঁৱলীয়া শাক-পাচলি পাওঁ, মহিলাখিনিয়ে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে । ইয়াত বস্তুৰ দামো কম । মই গাঁৱলীয়া শাক-পাচলি ল'বলৈ আহোঁ ।"

মহিলা বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ অহা আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "প্ৰতি শনিবাৰে আমি বজাৰলৈ আহোঁ । ইয়াতে ঘৰুৱা শাক-পাচলি, হাতে বোৱা চাদৰ-মেখেলা আদি বৰ ধুনীয়া । এওঁলোক স্বাৱলম্বী হৈছে, আনকো সহায় কৰিছে । আন বজাৰৰ তুলনাত দামো কম পাওঁ ।"

আনহাতে, মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী বিক্ৰেতাই কয়, "২০১৯ চনৰ ৬ জুলাইৰ পৰা আমি দোকান কৰিছোঁ । বেচা-বিক্ৰী ভাল । মোৰ লগতে গোটৰ সকলোৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে । ইয়াতে দোকান কৰিয়েই ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়াইছোঁ, ঘৰ চলাইছোঁ ।"

A Women special market of Mangaldoi
মঙলদৈৰ এখন বিশেষ মহিলা বজাৰ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী উদ্যমী মহিলাই মন্তব্য কৰে, "নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানে মোক এবাৰ ১০ হাজাৰ টকা, এবাৰ ২০ হাজাৰ টকা লোণ কৰি দিছে । সেই টকাৰে দোকান কৰি আছোঁ । বিয়া-সকামৰ বাবে পিঠা-লাড়ুৰ অৰ্ডাৰ লৈ যোগান ধৰি আহিছোঁ । আচাৰ, খাৰলি, পিঠা-লাড়ু আদি বনাই বিক্ৰী কৰি আহিছোঁ । এই টকাৰে ঘৰ চলাই আহিছোঁ ।"

এই মহিলা বজাৰত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে নিজৰ ঘৰত নিজহাতেৰে বনোৱা পিঠা-লাড়ু, আচাৰ, খাৰলি, ৰাসায়নিক সাৰ, ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰা শাক-পাচলি আদি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোক স্বচ্ছলভাৱে চলিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিজৰ লগতে আন চাৰিজনকো জীৱিকাৰ সন্ধান দিছে । ক্ৰেতাসকলকো উৎকৃষ্ট শাক-পাচলি, স্বাস্থ্যসন্মত পিঠা-লাড়ু, খাৰ-খাৰলি, চিৰা-মুড়ি, আচাৰ, হাতে বোৱা উন্নতমানৰ চাদৰ, মেখেলা, গামোচা আদি যোগান ধৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :পৱিত্ৰ ৰমজান মাহত এখন বিশেষ বিপণিয়ে বিলাইছে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা
লগতে পঢ়ক :অষ্ট্ৰেলিয়া-ভূটানলৈকে ৰপ্তানি জুৰি মণি কলিতাই তৈয়াৰ কৰা মুখা

TAGGED:

মহিলা বজাৰ
মহিলা আত্মসহায়ক গোট
মঙলদৈ বণিক সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
মঙলদৈৰ মহিলা বজাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.