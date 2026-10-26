একঠা ভূমিত ব্যতিক্ৰমী মীন উদ্যোগ : লোভনীয় চাকৰি এৰি গুৱাহাটীত উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ অভিনৱ চিন্তাৰ ফচল

একঠা ভূমিত ব্যতিক্ৰমী মীন উদ্যোগ : লোভনীয় চাকৰি এৰি গুৱাহাটীত উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ অভিনৱ চিন্তাৰ ফচল
মাছ পালনৰ জৰিয়তে সফলতাৰ বাট মুকলি কৰিছে উচ্চ শিক্ষিত যুৱক ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে ৷ তেওঁক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে তেওঁৰ সহধৰ্মিণী সোমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৷
Published : October 26, 2026 at 7:13 AM IST
মাণিক কুমাৰ ৰায়
গুৱাহাটী : বৃহৎ ক’ৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ লোভনীয় চাকৰি ত্যাগ কৰি নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ মানসেৰে গুৱাহাটীৰ নিজা ঘৰতে এজন যুৱকে এটা ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল । নিজৰ কোনো ডাঙৰ পুখুৰী নাইবা ফিচাৰী নাই যদিও তেওঁ মীন উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈছে । মৎস্য পালন নাইবা মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত নহয় যদিও মাছক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে তেওঁ এই উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিছে । যুৱকজনৰ নাম ঋষিৰাজ চৌধুৰী । ঘৰ গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত বতাহঘূলীত ।
বেংগালুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জৈৱ প্ৰযুক্তি বিষয়ক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে উচ্চ শিক্ষিত পত্নী সোমা চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে মিলি, দুয়ো মীন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ সফলতাৰ বাট বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । মৎস্য উৎপাদন নকৰিলেও মৎস্য পালনৰ আন্তঃগাঠনি নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ ঘৰতে গঢ়ি তুলিছে এক ব্যতিক্ৰমী উদ্যোগ ।
বৰ্তমান পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাত তেওঁ গুৱাহাটীৰ আন স্থানত এটা ফেক্টৰী গঢ় দিছে । মীন উদ্যোগৰে জড়িত হৈ তেওঁ নিজে সফলতা লাভ কৰাৰ উপৰিও আন বহুজনক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ।
কিবা এটা কৰাৰ মানসিকতা তথা সৃষ্টিশীল মন এটা থাকিলে নিজৰ একঠা মাটিতো উদ্যোগ গঢ়ি তোলিব পাৰি, ঋষিৰাজ চৌধুৰী আৰু সোমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে তাকে প্ৰমাণ কৰি দিছে ৷ পর্যাপ্ত ভূমি নাথাকিলেও মহানগৰীৰ কম ঠাইতো মীন উদ্যোগ স্থাপন কৰি দুয়ো আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে ।
নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যখনত উচ্চ শিক্ষিত এই দম্পতীয়ে স্বাৱলম্বিতাৰ উজ্বল নিৰ্দশন দাঙি ধৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ ঋষিৰাজ চৌধুৰীৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
- আৰম্ভণিৰ যাত্ৰা
বেংগালুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিষয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে আৰম্ভণিতে বহু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ কৰিছিল যদিও মানসিক শান্তি পোৱা নাছিল । জৈৱ প্ৰযুক্তিৰ ছাত্র হিচাপে অৱচেতন মনত সততে মীন সম্পৰ্কীয় কিবা এটা কৰাৰ তাড়নাই ক্ৰিয়া কৰিছিল ।
মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী অঞ্চলৰ বতাহঘূলিত পৈতৃক আৱাসত মৎস্য কৰ্ষণ কৰাৰ জোখাৰে ভূমি নাছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো মীনখণ্ডৰ লগত সম্পর্কীত নতুন নতুন ধাৰণা আৰু চিন্তাই তেওঁৰ মনত সততে ডোলা দিছিল । ২০১৩ চনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পাছত পত্নী সোমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে স্বামীৰ উদ্ভাৱনী চিন্তা, চেতনা আৰু ধাৰণাৰ উমান পাই মীনখণ্ডত জড়িত হ'বলৈ উৎসাহিত কৰিব ল'লে ।
একেখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিচিএ ডিগ্ৰীধাৰী সোমা চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত ঋষিৰাজ চৌধুৰীৰ ঘনিষ্ঠতা মহাবিদ্যালয়ৰ সময়ৰ পৰাই আছিল । পত্নীৰ উৎসাহত নিজৰ চিন্তাক সাকাৰ ৰূপ দিয়াৰ মানসেৰে ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে ২০১৫ চনত ঘৰতে বিভিন্ন নমুনাৰ ভিন ভিন আকৃতি আৰু জোখৰ কাঁচৰ একুৱাৰিয়াম আৰু জলাধাৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ পৰিল ।
নিজৰ ৰাপ অনুযায়ী এইসমূহত বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি সংযোজন কৰে । সহযোগ কৰে পত্নীয়ে । এই কামটোৰ অভিজ্ঞতাই ঋষিৰাজ চৌধুৰীক শিকালে যে এনেবোৰ কামৰ বাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সঁজুলি, সৌন্দর্যবর্ধক আদি অসমত সততে পোৱা নাযায় ।
বাহিৰৰ পৰা আহে বাবে ইয়াৰ বিক্ৰী মূল্য অত্যধিক । বিষয়টো অনুধাৱন কৰি ২০১৭ চনত মীনখণ্ডৰ লগত জড়িত সঁজুলি, যন্ত্রপাতি, মটৰ আৰু অনান্য আনুষংগিক সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে মহানগৰীৰ ছয়মাইল AGVENTURE শীর্ষক বিপণি আৰম্ভ কৰে ।
সমান্তৰালভাৱে ঘৰতে স্থাপন কৰা উদ্যোগটো আৰু পেছাদাৰী পৰামৰ্শ সেৱা অব্যাহত ৰাখে । তাৰ পাছত বিভিন্ন যাৱতীয় সঁজুলি সংগ্ৰহ কৰি বাতন যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিলে । বাতন যন্ত্র হৈছে মীন পালনত পুখুৰীৰ পানীত দ্ৰৱীভূত অম্লজানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক বিশেষ আধুনিক সঁজুলি ।
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জৈৱপুঞ্জৰ জৰিয়তে মীন পালন বিষয়ত বিশেষ পাৰদৰ্শী জ্ঞান আহৰণ কৰি ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে সংযোজন, পৰিচালনা আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ পেছাদাৰী সেৱা কেন্দ্ৰত সংস্থাপন আৰম্ভ কৰে । বৰ্তমান সময়ত AGVENTURE-এ স্থাপন আৰু পৰিচালনা-ব্যৱস্থাপনা সেৱা প্ৰদান কৰা জৈৱপুঞ্জৰ জৰিয়তে মীন পালন প্রকল্পসমূহে সমগ্র উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে জনপ্রিয়তা অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
- ঋষিৰাজ চৌধুৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰী
আনহাতে ২০২৩ চনৰ পৰা ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে এফ আৰ পি সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন জোখৰ দেখনিয়াৰ নাও, জলাধাৰ, মীনভিত্তিক পৰিৱেশানুকূল পৰ্যটনৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, ৰাজহুৱা একুৱাৰিয়াম আৰু সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ইত্যাদি আৰম্ভ কৰে । ইতিমধ্যে ঋষিৰাজ চৌধুৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহে ছিকিমকে আদি কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষভাৱে সমাদৃত হৈছে ।
সফলতাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে পত্নীৰ সহযোগত ২০২৫ চনৰ পৰা জীৱিত মাছ বিপণনৰ বাবে বিশেষ প্রযুক্তি সন্নিৱিষ্ট জলাধাৰ আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্রতিষ্ঠানত দুজন শিক্ষিত কাৰিকৰী যুৱকে পূর্ণকালীন আৰু ভালেকেইজনে অংশকালীন নিযুক্তিৰে সংস্থাপন লাভ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ঋষিৰাজ চৌধুৰীয়ে কয়, "মই বায় টেকন'লজিৰ ছাত্র আছিলো । যাৰ বাবে কৃষি বা ফিচাৰী খণ্ডত কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল । সেইদৰেই ২০১৬ চনৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিল । ২০২০ চনৰ পৰা মেন্যুফেকচাৰিং কৰা আৰম্ভ কৰো । ফিচাৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ আমি নিৰ্মাণ কৰো । মাছ উৎপাদনৰ টেংকী বনাও । ফাইবাৰেৰে বনোৱা হয় । মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো সামগ্ৰী আমি বনাও ।"
- মাছৰ পোনা উৎপাদন
মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসমত মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট হয় যদিও মাছৰ পোনাৰ উৎপাদন বহুত কম হয় । যাৰ বাবে এতিয়াও অসমত বহুত মাছ বাহিৰৰ পৰা আহে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আমাৰ ইয়াত মাছৰ পোনা উৎপাদন কম । যাৰ বাবে মই এই ক্ষেত্রখনত জড়িত হৈ মাছৰ পোনা উৎপাদনত গুৰুত্ব দিও । ইয়াৰ বাবে আমি মীন পালক সকলক আন্তঃগাঠনি নিৰ্মাণ কৰি দিও ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বৰ্তমান আমি নিজেও মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা আৰম্ভ কৰিছো । মাছৰ পোনা উৎপাদন বহাগৰৰ আগে আগে আৰম্ভ হয় । মাছৰ পোনা এতিয়াও কলকাতা আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আহে । বাংলাদেশৰ পৰা কেনেকৈ আহে সেইটো আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব নোৱাৰো । মাগুৰ, শিঙি আদি বহুত মাছৰ পোনা বাহিৰৰ পৰা আহে । অৱশ্যে অসমত এতিয়া লাহে লাহে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে ।"
- মীন উদ্যোগ
মীন উদ্যোগৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ফিচাৰী বা মীন পালনত প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰায় সকলো বস্তু আমি উৎপাদন কৰো । মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা টেংকীবোৰ আমি বনাও । তদুপৰি মেছিনাৰী সামগ্ৰীবোৰ আমি বনাই যোগান ধৰো । আমি বৰ্তমান নতুন নতুন কিছুমান কনচেপ্টত কাম কৰি আছো ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘বিদেশত আৰু আমাৰ অসমত মাছ বিক্ৰীৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে । অসমত মাছ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থাটো শৃংখলাবদ্ধ নহয় । য'তে ত'তে যিকোনো ধৰণে মাছ বিক্ৰী কৰা হয় । এইক্ষেত্রত আমি কাম কৰি আছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মাছখিনি উৎপাদনস্থলীৰ পৰা অনাৰ পিছত গ্ৰাহকৰ হাতত দিয়াৰ পূৰ্বে টেংকীত জীয়াই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি । গ্ৰাহকে যাতে জীয়া মাছ কিনিব পাৰে । টেংকীত ৰাখিলে দুই-তিনি দিনলৈ মাছ জীয়াই ৰাখিব পাৰি । এনেকুৱা এটা আউটলেট ইতিমধ্যে নংপুত আৰম্ভ হৈছে । আন এটা গোৱালপাৰৰ মানকাচৰ ফালে হ'ব ।"
- এফ আৰ পি নাও নিৰ্মাণ
এফ আৰ পি নাও নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মাছ মাৰিবলৈ নাইবা মাছক খাদ্য দিবলৈ, পুখুৰীত চূণ দিবলৈ বা চাফা কৰিবলৈ নাৱৰ প্ৰয়োজন হয় । সেই নাওবোৰ আমি নিৰ্মাণ কৰো । সেইদৰে ৰিজৰ্টত ব্যৱহাৰ হোৱা নাও আমি নিৰ্মাণ কৰো । এইবোৰ নাও ফাইবাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি আলংকৰীক মাছৰ একোৰিয়ামো বনাও । হোটেল, ৰিজৰ্টত ব্যৱহাৰ হোৱা ডাঙৰ আকাৰৰ একোৰিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰো । আলংকৰীক মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত বৰ্তমান কাম কৰা নাই যদিও পৰিকল্পনা আছে ।"
- মীন উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তা
মীন উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সামগ্ৰিকভাৱে চালে মীন উদ্যোগটোত বহু সম্ভাৱনীয়তা আছে । আলংকৰীক মাছৰ ক্ষেত্রত বাহিৰৰ পৰাই মাছ আহে । সেইক্ষেত্রত কাম কৰাৰ বহুত সুবিধা আছে । আনহাতে মাছ বিক্ৰীৰ বিজ্ঞানসন্মত আউটলেট গুৱাহাটীত নাই । সেই ক্ষেত্রটোত আমি যথেষ্ট কাম কৰি আছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কম ঠাইত ঘৰতে মাছৰ উৎপাদন বহুতে কৰে যদিও ভালদৰে বৃত্তিগতভাৱে কৰিবলৈ হ'লে প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন । মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনীয়তা যথেষ্ট আছে । মীন পালনটো এটা ভাল ব্যৱসায় । বৰ্তমান সময়ত মীন পালনৰ যোগেদি বহু লোকে লাভজনক ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"