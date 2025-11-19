অসমত উৎপাদিত মিথানল ক্ৰয় কৰিব জাৰ্মানৰ কোম্পানীয়ে, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ব্যৱহাৰ

অসমত উৎপাদিত মিথানল ক্ৰয় কৰিব জাৰ্মানৰ কোম্পানীয়ে, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ব্যৱহাৰ
অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড আৰু জাৰ্মান কোম্পানীৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে ।
Published : November 19, 2025 at 2:04 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসম চৰকাৰৰ অন্যতম লাভজনক উদ্যোগ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত থকা অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পত দৈনিক কেইবাশ টন মিথানল উৎপাদন হৈ আহিছে । উৎপাদিত মিথানল ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি হৈ আহিছে । কিন্তু মিথানলৰ বজাৰত সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মিথানলৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ পৰিপেক্ষিতত অসম চৰকাৰৰ অন্যতম লাভজনক উদ্যোগ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে প্ৰায় লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় ১৮০০ কোটি টকাৰে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ নতুন মিথানল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই উদ্যোগটো অধিক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লগতে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । জানিব পৰা মতে নামৰূপৰ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে বৰ্তমান দৈনিক ৬০০ টন মিথানল আৰু ১২৫ টন ফৰমেলিন উৎপাদন কৰি ৰপ্তানি কৰি আহিছে । কিন্তু কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান দেশীয় বজাৰত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰাকৃতিক গেছৰ বৰ্ধিত মূল্য, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মিথালনৰ ক্ৰম হ্ৰাসমান মূল্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে আন এক ভাল খবৰ আহিছে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ বাবে । উন্নত মানৰ মিথানল উৎপাদনৰ পৰিচয় থকা অসম চৰকাৰৰ অন্যতম লাভজনক উদ্যোগ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ এই মিথানল ক্ৰয় কৰিব জাৰ্মান কোম্পানীয়ে । অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে জাৰ্মানীৰ এচ এফ চি কোম্পানীয়ে । জাৰ্মানীৰ এচ এফ চি নামৰ এটা কোম্পানীয়ে নামৰূপৰ এই উদ্যোগটোৰ পৰা ১৮০ টন মিথানল ক্ৰয় কৰিছে ।
মিথানলক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নতুন প্ৰযুক্তিৰে এই জাৰ্মানীৰ কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ এফ চি টেক এনাৰ্জি নামৰ কোম্পানীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । জানিব পৰা মতে ভাৰতৰ সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলক বিদ্যুৎ যোগানৰ কাম কৰা এই কোম্পানীকেইটাৰ সৈতে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । বিগত কেইবাদিনো ধৰি কোম্পানী বিষয়ববীয়াসকল নামৰূপত বাহৰ পাতি উদ্যোগটোৰ কামকাজ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কেইবালানিও বৈঠকত মিলিত হৈছে ।
জাৰ্মানীৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত ক্ৰয় কৰিব ১৮০ টন মিথানল :
সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেডত কৰ্মৰত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবেই জাৰ্মানৰ দৰে দেশৰ কোম্পানীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । এই সফলতাই অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচক সফলতাৰ শীৰ্ষলৈ লৈ যোৱাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে । বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নথকা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে কাম কৰা ঠাইত অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচত উৎপাদিত মিথানলৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব । নামৰূপৰ অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচত উৎপাদিত উন্নতমানৰ মিথানল ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰতি টনত ২৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জাৰ্মানীৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰতি টনত ৯০ হাজাৰ প্ৰদান কৰিছে । ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ সৰু ঠাইত উৎপাদিত সামগ্ৰী আজি জাৰ্মানৰ দৰে দেশৰ সমাদৃত হোৱাত আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ । জাৰ্মানীৰ এচ এফ চি নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৮০ টন মিথানল ক্ৰয় কৰিছে । এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিলে অধিক লাভৱান হ'ব অসম পেট্ৰ'-কেমিকেলচ লিমিটেড ।"
